Dieser Campervan auf der CMT kostet entweder 107 K oder nur 69.900 Euro.

Fischer Wohnmobile, ein Unternehmen mit langjähriger Erfahrung und Expertise im Bereich des Campervan-Ausbaus, präsentiert auf der CMT 2026 den Premium-Ausbau Fischer F7, der auf dem VW Transporter basiert.

Fischer F7 Premium-Ausbau: Maximale Flexibilität und Komfort Der Fischer F7 basiert auf dem neuen VW-Transporter. Ausgestattet mit einem 2,0-l-TDI-Motor (110 kW) und einem 6-Gang-Schaltgetriebe bietet das Fahrzeug sowohl auf langen Strecken als auch im urbanen Alltag eine leistungsstarke und komfortable Fahrt. Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs beträgt 3,2 Tonnen.

Der Ausbau des Fischer F7 ist besonders auf Reisende ausgerichtet, die hohe Ansprüche an Ausstattung und Flexibilität stellen. Die Möbelzeile im Innenraum besteht aus einem Kleiderschrank und einer Küchenzeile in der modernen Farbe "fleetwood lava". Der Dachstauraum im Heck des Fahrzeugs sowie das Alu-System mit integrierten Befestigungsstreben bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Aufbewahrung und Stabilität.

Multifunktionalität und durchdachte Ausstattung Ein herausragendes Merkmal des Fischer F7 ist die flexible Sitz- und Schlafgelegenheit. Der Camper ist mit komfortablen Sitzen ausgestattet, die mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten und Nackenstützen versehen sind. Isofix für die Befestigung von Kindersitzen ist ebenfalls vorhanden, was den F7 ideal für Familien macht. Das Bett ist auf Rollleisten montiert, inklusive Lattenrost und Matratze. Weitere Schlafplätze gibt es im Aufstelldach.

Lisa Geiger Das Bett rollt man über dieser Halterung aus.

Für die Wasserversorgung ist der Fischer F7 mit einem 12-l-Frischwassertank ausgestattet, während eine 230-V-Anlage mit externem Anschluss für zusätzliche Energie sorgt. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine Lithium-Batterie, die für eine zuverlässige Stromversorgung sorgt und damit das Reisen auch abseits von Campingplätzen oder Stellplätzen ermöglicht. Eine Induktionskochplatte sowie eine XL-Edelstahlspüle mit Glasabdeckung stehen für die Zubereitung von Mahlzeiten zur Verfügung – alles in einem durchdachten und platzsparenden Design. Unter der Spüle lässt sich eine große Kompressorkühlbox hervorziehen.

Fahrassistenzsysteme und moderne Technik Der VW Transporter setzt auf modernste Technik, um den Fahrkomfort und die Sicherheit zu erhöhen. Zu den Fahrassistenzsystemen zählen unter anderem die Adaptive Cruise Control (ACC), der intelligente Abstandstempomat und der Spurhalteassistent. Diese Systeme erhöhen nicht nur den Komfort, sondern auch die Sicherheit auf der Straße.

Das Fahrzeug ist mit einem Navigationssystem, einem Multifunktionslenkrad und einem digitalen Cockpit ausgestattet. Zudem sorgt die LED-Beleuchtung für eine angenehme Atmosphäre im Inneren, und der LED-Frontscheinwerfer mit Tagfahrlicht garantiert optimale Sichtverhältnisse bei allen Lichtverhältnissen.

Preis-Leistungs-Verhältnis und Verfügbarkeit Das Premium-Modell des Fischer F7 ist zu einem Listenpreis von 121.916 Euro erhältlich. Der aktuelle Angebotspreis liegt bei 107.000 Euro. Dafür erhalten Kundinnen und Kunden einen hochwertigen Campervan. Es geht aber auch günstiger.

Fischer F7 Basisversion: Günstigere Alternative Für Käuferinnen und Käufer, die ein etwas günstigeres Modell suchen, bietet Fischer eine Basisversion des F7 an, die mit einem 2,0-l-TDI-Motor (81 kW) ausgestattet ist. Diese abgespeckte Version hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen und ist daher eine ideale Wahl für diejenigen, die auf die umfangreiche Ausstattung des Premium-Modells verzichten können. Die Basisversion bietet ebenfalls eine funktionale Küchenzeile, eine komfortable Sitzgelegenheit mit Sicherheitsgurten und eine Frischwassertank-Versorgung, jedoch in einer reduzierten Ausstattung im Vergleich zum Premium-Modell. Der Listenpreis für diese Version liegt bei 69.900 Euro (zzgl. Überführungskosten), was sie zu einer attraktiven Option für Camper macht, die einen funktionalen, aber kostengünstigeren Van suchen.