Vollbad und vier Schlafplätze im 6-Meter-Wohnmobil? Ja, im Auto-Trail F60.

Ein großes Bad und eine geräumige Lounge-Sitzgruppe wie im Großen – in einem teilintegrierten Wohnmobil unter sechs Metern? Der Auto-Trail F-Line F60 zeigt, dass man auch im Kompaktsegment nicht auf Komfort verzichten muss. Für Paare, die zwischen Wendigkeit und Wohnkomfort keine Kompromisse machen wollen.

Technikkonzept im Kleinformat 5,99 Meter Länge, 2,35 Meter Breite – das sind Maße, die einem Kastenwagen gleichen. Doch der Auto-Trail F60 nutzt diese Fläche anders, als ein Campingbus: Das aufgebaute, teilintegrierte Wohnmobil setzt auf einen klaren Grundriss mit großem Bad im Heck. Vorn über der sehr geräumigen Sitzgruppe lässt sich bei Bedarf ein elektrisches Hubbett absenken, das tagsüber keinen Platz beansprucht.

Für den Campingalltag bedeutet das: Stadtnahe Parkplätze, enge Altstadtgassen oder kurvige Küstenstraßen stellen keine Hindernisse dar. Das Fahrverhalten bleibt agil – vergleichbar mit einem großen Kombi.

Das große Bad im Heck – Luxus oder Notwendigkeit? Das Highlight bildet das vollwertige Bad mit separater Dusche, drehbarer Kassettentoilette, großem Spiegel und genügend Bewegungsfreiheit. Für ein Fahrzeug dieser Klasse ist das keine Selbstverständlichkeit – hier verzichtet Auto-Trail bewusst auf klappbare Notlösungen oder Dusch-Vorhänge im Gang.

Auto-Trail Im Heck überrascht der F60 mit einem echten Bad auf kompletter Aufbaubreite: separate Dusche, drehbare Toilette und viel Bewegungsfreiheit.



Gerade wer gerne frei steht, in kälteren Regionen reist oder außerhalb der Saison unterwegs ist, wird ein komfortables Bad nicht mehr missen wollen. Und: Der Sanitärbereich ist räumlich klar vom Wohnbereich getrennt – für viele ein echtes Komfortplus.

Flexibler Wohnraum mit Hubbett Standardmäßig bietet der F60 zwei bequeme Schlafplätze, die sich aus der Sitzgruppe bauen lassen. Optional kommt ein elektrisch absenkbares Hubbett hinzu, das sich tagsüber dezent unter dem Dach verbirgt. So bleibt der Wohnraum offen und hell.

Auto-Trail Der Auto-Trail F60 bietet einen offenen Wohnbereich mit klarer Raumaufteilung.

Für Paare entsteht so ein luftiges Raumgefühl. Bei Bedarf wird das Wohnmobil zum Vierschläfer – perfekt für gelegentliche Mitfahrer wie Enkel oder Freunde. Damit ist der F60 kein reines Familienmobil, sondern ein cleverer Allrounder für zwei, der auch spontan aufstocken kann.

Küche trennt Wohnraum vom Bad

Auto-Trail Die L-Küche bietet trotz kompakter Maße ein Drei-Flammen-Kochfeld, einen Backofen und einen großen Kühlschrank gegenüber.



Die Küche befindet sich zwischen Wohnraum und Bad im Heck. L-Küchenzeile und Kühlschrank liegen sich gegenüber und bilden eine räumliche Einheit sodass das kompakte Wohnmobil insgesamt drei Bereiche besitzt. Ungewöhnlich: Die Küche besitzt eine Herd-Ofen-Kombi und eine Mikrowelle.

Für Stadt, Strecke und Stellplatz

Das Ford-Chassis mit breiter Spur sorgt für sicheres Fahrverhalten – besonders bei Seitenwind oder schnellen Autobahnfahrten. Dank des flachen Teilintegrierten-Aufbaus bleibt der F60 aerodynamisch und sparsam. Optional erhältliche Pakete erweitern die Ausstattung um Assistenzsysteme, Komfortelemente und Multimedia.

Auto-Trail Der Blick von oben zeigt den cleveren Grundriss: vorn Wohnen und Schlafen, hinten das geräumige Bad.



Kein überladener Aufbau – der Ford-basierte F60 bringt frischen Wind in die Welt der kompakten Teilintegrierten. Die serienmäßige 130-PS-Motorisierung reicht für den Alltag aus, stärkere Varianten sind optional erhältlich. Bei ca. 2.800 kg Leergewicht bleibt mehr als genug Zuladung für zwei Mitreisende.

Preis und technische Daten: Auto-Trail F-Line F60 Basisfahrzeug: Ford Transit (Frontantrieb, 2.0L EcoBlue)

Ford Transit (Frontantrieb, 2.0L EcoBlue) Motorisierung: 130 PS (optional 165 PS, manuell/Automatik)

130 PS (optional 165 PS, manuell/Automatik) Länge/Breite/Höhe: 5,99 m/2,350 m/2,88 m

5,99 m/2,350 m/2,88 m Zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg

3.500 kg Schlafplätze: 2–4 (Hubbett optional)

2–4 (Hubbett optional) Grundpreis: ab 67.337 Britische Pfund (umgerechnet ca. 77.500 Euro)