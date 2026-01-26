Fairer Preis im Einstiegs-Luxusliner: Der neue Morelo Home 82 LS

Der Morelo Home 82 LS sieht für einen Liner fast schon kompakt aus. Er bringt frischen Wind in die Einsteigerklasse der Luxusmarke – und setzt bewusst auf Komfort statt Kompromiss. Der neue Grundriss ist mit 8,21 Meter nur 40 Zentimeter länger als das im Sommer erstmals präsentierte Modell Home 78 L.

Mehr Platz – mehr Stauraum Die zusätzliche Länge gegenüber dem Schwestermodell 78 L nutzt Morelo konsequent: Zwei raumhohe Kleiderschränke schaffen deutlich mehr Stauraum und separieren den Schlafbereich mit Einzelbetten konsequent vom restlichen Wohnraum. Kleidung, Jacken und Schuhe lassen sich aufrecht verstauen – das macht den Unterschied im Alltag und auf langen Reisen.

Unter dem Heckbett gibt es außerdem noch eine schmale, doch hohe Heckgarage. An Stauraum mangelt es also nicht im großen Home.

Ingolf Pompe Vor den Einzelbetten liegen zwei raumhohe Kleiderschränke.

Dynamik trifft Technik: Das neue Design Der neue Home tritt nicht nur länger, sondern auch deutlich moderner auf: Voll-LED-Scheinwerfer und eine dreidimensional geformte Heckwand prägen die neue Designsprache. Das markante Formteil am Heck erfüllt aber mehr als nur einen optischen Zweck – es nimmt den 240‑Liter‑Frischwassertank auf. Dieser sitzt bewusst hinten, um die Vorderachse zu entlasten und die Achslastverteilung zu optimieren.

Technik, die nicht nur gut aussieht – sondern mitdenkt.

Gasfrei, smart und autark: Das Bordkonzept An Bord bleibt Morelo seinem neuen Kurs treu: Die komplett gasfreie Technik bringt gleich mehrere Vorteile. Eine Diesel-Warmwasserheizung übernimmt Heizung und Warmwasserbereitung, kombiniert mit einem Haushaltskompressorkühlschrank und zwei Induktionskochfeldern – ideal für autarkes Stehen und einfache Energieversorgung.

Gesteuert wird das Ganze über ein zentrales Touchscreen-Kontrollbord, das via App oder Sprache bedient werden kann. So wird aus dem klassischen Bordpanel ein smarter Alltagshelfer – für Technikfreunde ein echtes Highlight.

Ingolf Pompe Der neue Grundriss ist mit 8,21 Meter nur 40 Zentimeter länger als das im Sommer 2025 erstmals präsentierte Modell Home 78 L.



Trotz des spürbaren Raumplus kostet der 82 LS nur 2.000 Euro mehr als der 78 L – ein interessanter Schritt für alle, die sich zwischen Kompaktkomfort und Langzeitwohnmobil entscheiden müssen.

Morelo Home 82 LS: Daten und Preis

Basis: Iveco Daily 50 C 18, 175 PS, (Heckantrieb)

Iveco Daily 50 C 18, 175 PS, (Heckantrieb) Länge/Breite: 8,21/2,35 m

8,21/2,35 m Zul. Gesamtgewicht: 3,5 t

3,5 t Preis: ab 196.900 Euro Die Baureihe Morelo Home Insgesamt gibt's fürs Modelljahr 2026 vier Grundrisse in der Einsteiger-Baureihe des Luxusliner-Herstellers Morelo. Sie unterscheiden sich vor allem in der Länge und der Bettenanordnung. Der Morelo Home 78 F hat ein Querbett im Heck, der Home 78 L ein Längsbett. Mit dem Home 82 M steht Kaufinteressierten ein Queensbett-Grundriss zur Auswahl.

Alle Home-Modelle von Morelo haben ein zulässiges Gesamtgewicht von 5,6 Tonnen. Bei Bedarf können Sie ab 2026 auf bis zu 5,99 Tonnen aufgelastet werden.