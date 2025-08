Schwebendes Klappbett im neuen Sunlight TI-Van V67 S Adventure

Möglichst kompakt und trotzdem auf alle Eventualitäten vorbereitet, so stellt sich der neue Sunlight V67 S dar. Wie das Schwesternmodell von Carado, der V347 , zeichnet sich auch der V67 S durch das innovative Easy-Fold-Bett aus. Dieses bringt einen zusätzlichen Schlafplatz in das ansonsten kompakte Fahrzeug.

Mit einer Länge von 6,98 Metern und nur 2,14 Metern Breite ist der Sunlight für einen Teilintegrierten relativ kompakt. Oft richtet sich diese Fahrzeugform deshalb eher an Paare, da mehrheitlich nur zwei Schlafplätze und optional ein Notbett in der Sitzgruppe zur Verfügung stehen.

Das Easy-Fold-Bett

Anders im neuen Sunlight V67 S. Neben der Tür auf der Beifahrerseite können sich Kundinnen und Kunden optional das Easy-Fold-Bett für 799 Euro anbringen lassen. In zugeklappten Zustand hängt es senkrecht so dicht an der Wand, dass es kaum auffällt und den Alltag im Camper kaum beeinflussen dürfte. Benötigt man dann das dritte Bett für ein Kind oder Besuch, klappt man es einfach aus.