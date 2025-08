Sunlight Cliff 540V Vanlife: Cooler Campingbus im Maisonette-Stil

"Vanlife" heißt der neue Campingbus von Sunlight. Basis ist ein Citroën Jumper mit einer Länge von 5,41 Metern. Wie der Name schon verrät, will der Cliff 540V Vanlife einen besonderen Look und eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Am auffälligsten am neuen Campingbus ist das separate Fahrerhaus. Sunlight trennt den Wohnbereich vom Cockpit – und schafft damit ungewohnt viel Platz für clevere Details wie eine Treppe mit Kühlschrank und ein luftiges Badkonzept.