Roller Team Kronos 266 TL (2026): Oberklasse-Komfort zum Einsteigerpreis

7,45 Meter Länge, Queensbett, Raumbad und Solaranlage – der neue Kronos 266 TL will beweisen, dass Einstieg nicht gleich Verzicht heißt. Er bietet viel Ausstattung für wenig Geld. Was steckt wirklich hinter dem Update der 2026er-Baureihe Kronos?

Die komplette Kronos-Baureihe hat Roller Team 2026 frisch gemacht und bringt Oberklasse-Ausstattung in die Einsteigerklasse. Mit dem Kronos 266 TL geht außerdem ein komplett neuer Grundriss an den Start.

Innenausbau wie ein stylisher Luxusliner

Wohnbereich vorn und Schlafbereich hinten trennt ein Raumbad. Am Fußende des Queensbetts ist eine Wand eingezogen, an der ein großer Waschtisch steht. Rechts und links davon befinden sich jeweils eine Duschkabine und ein WC – das Bad selbst lässt sich komplett abtrennen. Das Ganze mutet so luxuriös an wie in einem Liner.