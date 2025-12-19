Notin integrierte Wohnmobile: Luxus mit Queesnbett auf 7 Metern?

Wer beim Wohnmobil nicht auf Stil und Komfort verzichten möchte, landet früher oder später bei einem französischen Hersteller, der seit Jahrzehnten fast schon leise Maßstäbe setzt: Notin. Die Marke steht wie kaum eine andere für luxuriöse Wohnmobile mit klarer Formensprache. Bereits seit 1921 baut Notin in der Gemeinde Panissières in der Loire-Region Fahrzeuge, die in Frankreich Kultstatus genießen – und auch hierzulande immer beliebter werden.

Notins kompakte I-Modelle mit Queensbett Eines der Markenzeichen neben dem eigenwilligen Notin Liner: kompakte Premium-Vollintegrierte, oft mit einem Queensbett im Heck. Ein Queensbett – also ein mittig angeordnetes Doppelbett mit beidseitigem Zugang – bietet ein Schlaferlebnis wie zu Hause: kein Klettern, kein Turnen, kein "über den Partner steigen". Es lässt sich bequem beziehen, bietet Stauraum darunter und macht das Schlafzimmer zur komfortablen Rückzugszone.

In vollintegrierten Modellen passt dieses Bett perfekt ins Raumkonzept. Durch den integrierten Aufbau lässt sich der Innenraum sehr flexibel gestalten – anders als bei Teilintegrierten oder Alkoven. So kann Notin trotz Außenlängen unter 7,5 Metern erstaunlich großzügige Grundrisse um das Queensbett herum bauen.

Die drei Modelle Rubi CF, Calvia CF und Avila BCL zeigen, wie unterschiedlich das Ergebnis sein kann – vom kompakten Raumwunder bis zur rollenden Lounge.

Notin Rubi CF: Platzwunder im Miniformat

Notin Das Queensbett im modern gestalteten Heck des Notin Rubi.

7,19 Meter – klingt erstmal nach Kompaktklasse. Doch der Rubi CF überrascht. Trotz kürzester Außenlänge bringt er ein Queensbett unter, dazu eine Garage, vier Schlafplätze und sogar ein Raumbad.

Die Küche? Klein, aber funktional. Der Wohnbereich? Praktisch mit klarem Fokus auf Effizienz. Das Ganze rollt auf einem 140-PS-Ducato mit Schaltgetriebe. Wer es gern selbst in der Hand hat, wird sich hier wohlfühlen.

Empfehlung: Ideal für Paare, die autark und kompakt reisen – ohne auf Komfort zu verzichten.

Daten und Preis: Notin Rubi CF

Basis: Fiat Ducato, 2,2 l, 140 PS, Schaltgetriebe

Maße (L/B/H): 7,19 m / 2,30 m / 2,90 m

zGG: 3.500 kg

Grundpreis: 121.900 Euro Notin Calvia CF: Raumgewinn auf bekanntem Fundament

Notin Der Calvia von außen: Die Formsprache ist typisch für Notin.

Mit 7,49 Metern Länge nutzt der Calvia seine 30 Extra-Zentimeter für mehr Bewegungsfreiheit. Die gegenüberliegenden Sitzbänke erzeugen echtes Lounge-Feeling. Das Bad bleibt zentral, das Queensbett hinten bequem erreichbar.

Innen wirkt alles etwas luftiger als im Rubi. Besonders praktisch: die große Garage unter dem Bett. Dazu ein stimmiges Lichtkonzept und Möbel im französischen Stil – elegant, ohne verspielt zu sein.

Empfehlung: Unterm Blech arbeitet ein 180-PS-Ducato mit Automatik. Für entspannte Langstreckenfahrer ein echtes Argument.

Daten und Preis: Notin Calvia CF

Basis: Fiat Ducato, 2,2 l, 180 PS, Automatik

Maße (L/B/H): 7,49 m / 2,30 m / 2,95 m

zGG: 4.400 kg

Grundpreis: 134.900 Euro Notin Avila BCL: Wenn kompakt nicht mehr reicht

Notin Großzügige Lounge im Notin Avila BCL: Die Face-to-Face-Sitzgruppe wirkt wie ein Wohnzimmer auf Rädern.



Ebenfalls 7,49 Meter lang – aber mit ganz anderer Raumwirkung. Der Avila BCL legt in Sachen Wohngefühl noch eine Schippe drauf. Große Lounge vorn, XXL-Queensbett mit integriertem Kleiderschrank hinten, dazwischen das Bad – klassisch, aber großzügig.

Hier wird aus kompaktem Raum echter Luxus. Hochwertige Oberflächen, indirekte Beleuchtung, viele durchdachte Stauräume. Alles wirkt wie aus einem Guss – und dabei überraschend offen.

Empfehlung: Wer Wert auf Premium-Komfort legt und nicht täglich den Stadtverkehr meistert, findet hier sein Reisemobil.

Daten und Preis: Notin Avila BCL

Basis: Fiat Ducato, 2,2 l, 180 PS, Automatik

Maße (L/B/H): 7,49 m / 2,30 m / 2,95 m

zGG: 4.400 kg

Grundpreis: 140.900 Euro