Laika Ecovip H 2025: Oberklasse-Wohnmobile mit cleverer Technik

Sechs Grundrisse, ein Anspruch: Laika bringt mit der Ecovip H-Serie mehr Individualität in die Oberklasse der Integrierten. Wer Wert auf stilvollen Komfort, durchdachte Technik und flexible Schlaflösungen legt, findet hier passende Optionen. Sechs Varianten mit klaren Unterschieden von 6,59 Meter bis 7,40 Meter länge verkauft Laika.

Die Modellpalette reicht vom kompakten Ecovip H 2109 bis zum großzügigen H 4112 DS. Alle Modelle basieren auf dem Fiat Ducato 35 Light, in dessen Aufbau Laika ein integriertes Hubbett (190 × 145 cm) baut und damit vier Schlafplätze serienmäßig liefert, optional einen fünften.

Laika Ecovip H 2109, Länge: 6,59 Meter, Einzelbetten (197/185 cm), Kompaktbad, Preis: ab 111.221 Euro

Laika Ecovip H 3109, Länge: 6,99 Meter, Einzelbetten (197/192 cm), Kompaktbad, Preis: ab 108.304 Euro

Laika Ecovip H 3119, Länge: 6,99 Meter, Einzelbetten (193/191 cm), Kompaktbad, L-Küche, Preis: ab 108.204 Euro

Laika Ecovip H 4109 DS, Länge: 7,40 Meter, Einzelbetten (202/2026 cm), Raumbad, Preis: ab 113.000 Euro

Laika Ecovip H 4109, Länge: 7,40 Meter, Einzelbetten (202/2026 cm), Raumbad, L-Küche, Preis: 113.000 Euro

Laika Ecovip H 4112 DS, Länge: 7,40 Meter, Queensbett (190 × 150 cm), Raumbad, Preis: ab 113.000 Euro Durch den stufenlose Wohnraumboden entsteht ein durchgehender Raumgefühl – vom Fahrerhaus bis zum Heck. Ein Highlight: Der neue halbrunde Tisch lässt sich drehen, verschieben und platzsparend klappen und schafft Bewegungsfreiraum im Wohnmobil. Das Soft-Touch-Armaturenbrett, die Panorama-Dachluke und gepolsterte Deckenverkleidung setzen Akzente im Stil.

Schlafkomfort und individueller Stil Die H-Modelle bieten je nach Grundriss Einzel- oder Doppelbetten im Heck mit Längen bis zu 206 cm, auf denen auch größere Menschen bequem schlafen können. Dazu kommt ein serienmäßiges Hubbett vorn. Jeder Schlafplatz ist ausgestattet mit USB-Anschlüssen, verstellbaren Leselampen, Lattenrosten, einem umlaufenden Vorhang und hochwertigen Matratzen.

Laika Die meisten Ecovip-H-Modelle bieten Einzelbetten im Heck.

Um nicht nur bequem wie daheim zu schlafen, sondern sich komplett daheim zu fühlen, kann man bei den Wohnwelten die passende Polsterfarbe aussuchen. Das helle, holzfarbene Möbeldekor "Pero Toskano" lässt sich entweder mit einem antrazitfarbenen Stoff kombinieren oder mit Kunstleder in vier verschiedenen Naturfarben. Passend dazu setzen 15 verschiedene Kombinationen aus Rückenpolster und Zierkissen mit verschiedenen Mustern und Stoffen für jeden Geschmack den richtigen Akzent – mit klangvollen Namen wie Rimini & Fiora, Napoli & Sele oder Liguria & Lima.

Technik: Autark und bereit für die kalte Jahreszeit Im Inneren arbeitet das neue AL-KO-Ladegerät (22 A) – kompatibel mit modernen Lithiumbatterien, die optional mit 150 Ah oder 2 × 150 Ah konfigurierbar sind. Ein optionaler 4G-Router bringt WLAN an Bord. Genauso zeigen die LED-Lichtbänder, das Push-to-Open-Stauraumsystem und die ausziehbare Küchenarmatur mit Aktivkohle-Dunstabzug: Die H-Serie ist technisch up to date.

Die Truma-Combi-Gasheizung versorgt nicht nur Wohnraum und Bad, sondern auch Fahrerhaus und Garage mit Warmluft. Im beheizten Doppelboden lagern Frisch- und Abwassertanks sicher frostgeschützt – perfekt für Wintercamping oder Übergangszeiten.

Fahrassistenz serienmäßig, Auflastung und Rückfahrkamera gegen Aufpreis Im Basisfahrzeug Fiat Ducato ist die Campingbesatzung laut Laika sicher unterwegs dank umfangreicher Systeme: ESC, ABS, ASR, Hill Holder, Crosswind Assist, Trailer Stability Control und Post Collision Braking sind serienmäßig. Traction+ und Hill Descent Control unterstützen bei Steigungen oder rutschigem Untergrund.

Wer noch mehr Fahrkomfort will, kann sich mit verschiedenen Paketen Extras zubuchen. Im Chassis-Pro-Paket für 2.131 Euro sind eine elektrische Feststellbremse, eine Klimaautomatik mit Pollenfiltern und ein Reifendruckkontrollsystem enthalten. Ein Naviceiver von Pioneer mit 9-Zoll-Bildschirm und Rückfahrkamera, Parksensoren oder eine Alarmanlage gibt es ebenfalls gegen Aufpreis.

Den Ducato können sich Kaufinteressierte außerdem in der Automatikversion oder mit bis zu 180-PS-Motorenstärke bestellen. Eine Auflastung von 3,5 auf 3,65 Tonnen oder direkt das Heavy-Chassis mit 4,4 Tonnen sind ebenfalls möglich für die Ecovip-H-Integrierten.