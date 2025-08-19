Kult-Campervan: Neuer Ford Nugget mit Hochdach feiert auf dem Caravan Salon Premiere

Ford präsentiert auf dem Caravan Salon 2025 eine neue Variante seines Campervans Nugget – erstmals mit Hochdach auf der aktuellen Version des Ford Transit Custom. Der Aufbau macht das Fahrzeug winterfest und erweitert den Einsatzbereich deutlich. Die Zielgruppe: Camper, die auch bei Minusgraden unterwegs sein wollen. Die Messepremiere trifft einen Nerv in der Szene, denn das Vorgängermodell des Ford Nugget hat in der Hochdachversion nahezu Kultstatus erreicht.

Vorgestellt wurde die erste Version des neuen Ford Nugget mit Aufstelldach auf dem Caravan Salon 2023. Im vergangenen Jahr legte Ford einen Aufbau mit Aufstelldach und langem Radstand vor. Für die Hochdachversion des kompakten Campingbusses ließen sich der Automobilhersteller und Ausbaupartner Westfalia am längsten Zeit.

<ir_inline itemname=Inline_Bild:1 type=0>

Mehr Komfort, besserer Kälteschutz Die Vorteile eines Hochdachs liegen im Vergleich zum Ford Nugget mit Aufstelldach auf der Hand: Statt Stoffwänden gibt es eine feste und isolierte Dachschale mit durchgehendem Raumgefühl. Die Bauhöhe steigt leicht, doch der Komfortgewinn im Alltag überwiegt:

Fester Aufbau: Das neue Hochdach ersetzt das Aufstelldach durch eine dauerhaft verbaute KonstruktionMehr Raumgefühl: Der Innenraum gewinnt an Volumen im Schlaf- und StaubereichGanzjahresnutzung: Dank der festen Bauweise ist der Nugget nun wintertauglich – auch für verschneite Regionen Ford will mit dem festen Hochdach gezielt Ganzjahrescamper ansprechen. Wo Campende mit der Zeltdachversion auf dem kompakten Campingbus bei frostigen Temperaturen an ihre Grenzen stoßen, können sie mit der Haube auf dem Ford Nugget beruhigt weiter campen.

Hochdachversion auf Ford Transit Custom

Basis bleibt natürlich der bewährte Ford Transit Custom. Ein konkretes Datum für den Verkaufsstart steht noch aus. Doch das Interesse ist spürbar – bei Endkunden wie im Handel. Der Hochdach-Nugget schließt eine Lücke: kompakte Maße und echter Ganzjahreskomfort machen ihn für viele Einsatzszenarien attraktiv. Genau diese Variabilität hat schon das Vorgängermodell so beliebt gemacht, wie unser Test des "alten" Ford Nugget Plus" zeigt.

<ir_inline itemname=Inline_Related:1 type=0>