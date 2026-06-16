Camper-Revolution aus Frauenhand: Der Perfect Van Fox löst Probleme, die andere übersehen

Mit dem Fox bringen die Gründerinnen von Perfect Van einen Ford Transit 4x4 mit cleveren Detaillösungen auf den Markt. Der Name steht für "Freedom on X" – also Freiheit auf allen vier Rädern. Dem Allrad-Camper sollen keine Grenzen gesetzt sein. Dazu tragen auch die Fahrwerksoptimierung und Höherlegung (vorne 100 mm, hinten 160 mm) bei.

Der Fox folgt einem klassischen Van-Layout mit einigen cleveren Kniffen: An der Schiebetür befindet sich die Längsküche mit Spüle, Gaskocher und Kühlschrank. Ein klappbares Brett dient zur Erweiterung der Arbeitsfläche. An der Rückwand lässt sich ein kleiner Tisch nach draußen ausklappen. Gegenüber der Küchenzeile liegt eine klassische Dinette. Praktisch: der Unterbau dient gleichzeitig als Hundebox. Hier kann es sich ein Vierbeiner gemütlich machen. Campende können diesen Bereich natürlich auch als Stauraum nutzen.

Neu entwickeltes Waschbecken Weiter hinten schließt sich auf der linken Seite ein geschlossener Sanitärbereich an. Hier kommt die hauseigene Trockentrenntoilette von Perfect Van zum Einsatz. Für die Entwicklerinnen war zudem eine unkomplizierte Duschmöglichkeit unverzichtbar. Dafür haben sie eigens das System "ReSi" entwickelt: ein abnehmbares Waschbecken, das Platz zum Duschen schafft. Nach dem Entfernen des Waschbeckens wird eine Wand umgeklappt und fertig ist die Duschkabine. ReSi soll ab Sommer 2026 in Schwarz und Weiß im Perfect-Van-Shop erhältlich sein.

Hybrides Wassersystem Eine Besonderheit im Fox Van ist das hybride Wassersystem. Was bedeutet das? Der Campingbus verfügt sowohl über einen:

fest eingebauter 65-Liter-Tank für längere Reisen

für längere Reisen sowie zwei 5-Liter-Kanister für kurze Wochenendtrips Befüllt wird praktischerweise hinter der Schiebetür direkt an der Küche – dort gibt es auch Zugriff auf die LPG-Gastankflasche, die zum Kochen dient. Bis auf den Herd kommt der Perfect Van ansonsten gasfrei aus.

Perfect Van Eher ungewöhnlich im Heck: eine Lounge mit gegenüberliegendem Schrankelement und oben drüber schwebt ein Hubbett.

Das Heck wird von einer gemütlichen Lounge dominiert, die sich zum Bett umbauen lässt. Darüber schwebt ein Hubbett für bis zu zwei weitere Personen – so kann der Fox bei Bedarf auch vier Reisende beherbergen. Die markante X-förmige LED-Beleuchtung an der Decke setzt das "Freedom on X"-Motto auch optisch in Szene.

Gegenüber der Lounge ist ein Schrank mit Sekretär eingebaut, der einen versteckten Arbeitsplatz beherbergt – praktisch für alle, die unterwegs am Laptop arbeiten möchten.

Clevere Details aus dem Camper-Alltag Der Fox steckt voller Lösungen, die aus echten Reiseerfahrungen entstanden sind:

Belüftetes Wäschefach: Getragene Kleidung lässt sich separat und belüftet verstauen – Schluss mit muffigen Gerüchen im Schrank.

Getragene Kleidung lässt sich separat und belüftet verstauen – Schluss mit muffigen Gerüchen im Schrank. Aufgeräumte Küche: Öl und Essig bekommen einen eigenen, sicheren Platz, wo sie nicht umfallen können. Natürliche Dämmung aus Schafswolle Ein Highlight ist die vollständige Dämmung mit natürlicher Schafswolle. Sie füllt sämtliche Sicken, Hohlräume und Türen aus, verhindert Kältebrücken und sorgt für ein angenehmes Raumklima – im Sommer wie im Winter. Da Schafswolle diffusionsoffen ist, kann sie Feuchtigkeit aufnehmen und bei trockener Luft wieder abgeben. Das soll Schimmelprobleme verhindern, wie sie bei geschlossenzelligen Dämmstoffen auftreten können.

Technik für Autarkie und Sicherheit Die technische Ausstattung ist auf maximale Unabhängigkeit ausgelegt: Solaranlage, Lithiumbatterie Saftkiste Pro 340 und die Timberline Diesel-Hybridheizung inklusive Fußbodenheizung bilden das Herzstück. Ein integrierter Einbruchsschutz von Thitronik rundet das Sicherheitskonzept ab.

Made im Ländle: Die Macherinnen hinter dem FOX Hinter Perfect Van stehen die beiden Unternehmerinnen Annette und Isa, die zusammen mehr als 25 Jahre Camping-Erfahrung mitbringen. In einer Branche, die traditionell stark von Männern geprägt ist, setzen sie bewusst eigene Schwerpunkte. Von der ersten Skizze bis zum fertigen Fahrzeug wurde das Konzept konsequent von den beiden entwickelt. Dabei fließen Erfahrungen aus Reisen, Umbauten und dem Leben im Camper ein.

Der Ausbau erfolgt in einer kleinen Manufaktur in Baden-Württemberg – in Handarbeit und mit Liebe zum Detail. In den letzten Jahren hat sich Perfect Van so einen Namen gemacht, wenn es um individuelle Lösungen für Vans und Wohnmobile geht. Der Fox ist ab sofort bestellbar und wird auf ausgewählten Messen der Öffentlichkeit präsentiert. Ein Preis wurde noch nicht kommuniziert.