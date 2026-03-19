Exoten mit Verfallsdatum: 8 mutige Wohnmobile verschwinden vom Markt - jetzt zugreifen!

Für Fans ausgefallener Wohnmobile heißt es: jetzt oder nie. Zur Saison 2026 haben viele Wohnmobil-Marken ihre Portfolios ausgemistet. Bürstner hat zum Beispiel die komplette Modellpalette erneuert – neue Grundrisse, neue Aufbauten, neue Namen. Dem Neuanfang fallen nicht nur beliebte Klassiker zum Opfer, sondern auch mutige Konzepte. Wer unbedingt eines dieser besonderen und raren Wohnmobile haben möchte, muss also schnell sein. Denn bei Online-Marktplätzen wie Caraworld werden gerade die letzten Lagerfahrzeuge der Modelljahre 2024 oder 2025 verkauft.