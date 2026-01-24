Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Wohnmobile
Einzeltest

Top Ausstattung und Preis-Leistung im Campingbus Dreamer D86 UP "20 Ans" zeigt der Test

Dreamer D86 UP im Test
Qualität, Ausstattung und Preis sind top

Ein Aufstelldach und ein lichtbringendes Panoramafenster in Kombination ist selten. Dazu bietet der D68 UP Längsbetten wie im "großen Reisemobil".

ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.01.2026
Als Favorit speichern
f_Quickcheck_Dreamer_Aufmacher
Foto: Andreas Becker

Dreamer feiert 20 Jahre mit dem 636er-Ducato, der mehr will als nur ein Campingbus sein. Er will ein richtiges Wohnmobil sein, mit Panoramadachfenster, Einzelbetten und einem gut positionierten, hochstehenden 146-L-Kühlschrank, der trotzdem noch eine Sichtachse quer durch den Wohnraum zulässt. Als 20-Jahre-Jubiläumsmodell – das kann man so sagen – kommt er mit voller Ausstattung.

Der lange Ducato-Kastenwagen ist die beste Wahl, wenn es um Raumökonomie geht. Das Verhältnis von 6,36 mal 2,05 Meter Grundfläche ist für den Wohnraum ausgewogen. Und mit dem Aufstelldach setzt man sinnbildlich noch eins drauf. Wenn man zu viert unterwegs ist, die beste Wahl. Der Nachteil: wenig Tageslicht. Aber hier punktet der Dreamer mit dem angesprochenen Panoramadachfenster ...

Mehr zum Thema Bordbatterie