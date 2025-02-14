Continental Camping Village: Urlaub am Mergozzosee

Das Continental Camping Village ist mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung führend im Gastgewerbe. Die Lage, die Dienstleistungen und das freundliche und hilfsbereite Personal werden Ihren Urlaub unvergesslich machen.

Der Campingplatz erstreckt sich über eine Fläche von 100.000 m². Die natürliche Schönheit, die Klarheit eines der reinsten und saubersten Seen Italiens und die Möglichkeit, zahlreiche Sportarten auszuüben, machen es zu einem idealen Ziel für einen Urlaub in einer bezaubernden Atmosphäre.

Der Strand ist sandig und fällt sanft zum See hin ab, sodass er auch für die jüngsten Kinder ideal ist.

Schattige Stellplätze (70 m2/105 m2) mit Stromanschluss (6A), An- und Abwasseranschluss, SAT-TV-Anschluss. Andererseits sind verschiedene komfortable, modern ausgestattete Unterkünfte (Mobilheime und Apartments) die eine perfekte Lösung für diejenigen, die Komfort und Design bevorzugen.

Das Ziel? Weiter verbessern: Naturschutz und Inklusivität sind unsere Prioritäten. Umweltfreundliche Lösungen werden auch von den Mitarbeitern gefördert, die Fahrräder oder Elektrokarren nutzen! Gepflasterte Straßen, die Beseitigung von Barrieren und speziell ausgestattete Mobilheime ermöglichen auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen ein traumhaftes Urlaubserlebnis.

An der Rezeption können Sie Informationen zum Fahrradverleih (auch Elektrofahrräder), zum Kauf von Bustickets und zum Aufladen von Elektroautos anfordern.

Worauf wartest du noch?