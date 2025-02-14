Camping Solcio am Lago Maggiore in Italien

Den Gästen stehen großzügige, durch einen Platanenhain beschattete Rasen-Stellplätze zur Verfügung, alle mit Stromanschluss. Am Platz: Maxicaravan, Restaurant-Pizzeria mit Seeterrasse, Bar, moderne Sanitäranlagen mit Kalt- und Warmwasserduschen, Waschmaschine und Wäschebecken mit Warmwasser, Market im Camping und in unmittelbarer Nähe, Strand mit Bademöglichkeit und Bootsliegeplatz, Subschule, Kanuverleih, Tretboot und Ping-Pong.

In der Nähe der Schweiz und Mailands gibt es einen paradiesischen Ort: den Lago Maggiore. Ideal für einen dynamischen Urlaub mit der Familie oder einfach nur für einen Kurzurlaub für Einzelpersonen, die einen ruhigen Ort inmitten der Natur zum Ausruhen und Nachdenken suchen.

Sie werden staunen, wie viel diese Region zu bieten hat und wie viel man entdecken kann. Die umliegenden Berge, tollen Wälder und der wunderschöne See tragen zu einer einzigartigen Landschaft bei. Wenn Sie sich für einen Besuch entscheiden, müssen Sie unbedingt die drei wunderschönen Borromäischen Inseln (Isola Bella, Isola Madre, Isola dei Pescatori) sehen, die mit den charakteristischen Bootstaxis leicht zu erreichen sind.

Jede Jahreszeit hat ihren besonderen Geschmack, ihr eigenes Gefühl und ihre besonderen Farben. Camping Solcio ist der ideale Ausgangspunkt, um die Schönheit des Lago Maggiore zu erkunden.