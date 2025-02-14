Campingurlaub am Lago Maggiore: Camping Isolino in Verbania

Der Campingplatz liegt idyllisch am Lago Maggiore, in der Nähe der Hauptsehenswürdigkeiten.Vom Campingplatz aus werden Bootsausflüge zu den Borromaischen Inseln und nach Luino zum Wochenmarkt organisiert.

Naturliebhaber finden hier eine große Auswahl an Sportmöglichkeiten. Es werden geführte Wanderungen und Touren mit dem Mountain Bike/Rennrad organisiert!

Der Campingplatz verfügt über mehr als 400 Stellplätze (70/100m2), alle mit Strom (6/16 A) und die meisten mit Wasser- und Abwasser, Sat-TV Anschluss. Viele Stellplätze liegen in Seenähe, die Plätze in der ersten Reihe genießen über einen atemberaubenden Ausblick.

Die modernen Sanitäranlagen werden täglich mehrmals gereinigt und bieten auch einige Mietbäder.

Die Bungalows, Ferienwohnungen und Mobilheime sind alle modern und komfortabel.

Das Paradies für Kinder! Der Strand besteht hauptsächlich aus Sandstrand, für Kinder besonders geeignet.Die Hauptattraktionen sind der Poolpark und die Spielplätze mit Rutschen und Spielgeräten!Ein internationales Animationsteam bietet ein reiches Unterhaltungsprogramm, auch abends in der überdachten Arena.

Auf dem Campingplatz kann man außerdem Fußball, Tennis, Tischtennis spielen oder ein Fahrrad, Kanu, Tretboot oder ein SUP mieten!

Es gibt auch einen Supermarkt, eine Bar mit Imbiss und Eisdiele und ein Restaurant mit Pizzeria. Auf der schönen Terrasse werden Sie die italienische Küche genießen und dabei den tollen Blick auf den Pool und den See bewundern!

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite.

Mehr Informationen

Auf dem Campingplatz finden Sie einen gut sortierten Supermarkt, eine Bar mit Imbiss und Eisdiele, ein Restaurant mit Pizzeria.