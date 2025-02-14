Der Campingplatz und Ferienpark Fornella liegt auf einem bezaubernden Landstreifen, eingebettet zwischen dem Gardasee und einem großen Olivenanbaugebiet und ist eine ruhige, grüne Oase von über 90.000 m², nur zwei km von der Altstadt von San Felice del Benaco entfernt.

Fornella Camping & Wellness Family Resort

Das Fornella Camping & Wellness Family Resort, eingebettet zwischen dem Wasser des Gardasees und einem ausgedehnten Olivenhain, ist eine ruhige grüne Oase von über 120.000 Quadratmetern, 2 km vom historischen Zentrum von San Felice del Benaco und 5 km von der Stadt Salò entfernt. Wir befinden uns in einer der stimmungsvollsten und romantischsten Ecken des Sees, direkt am Wasser mit zwei Stränden und einem malerischen Felsen.

Die einzigartige Lage und das Niveau der Infrastruktur und der angebotenen Dienstleistungen machen es zum idealen Ort für einen ruhigen und entspannenden Urlaub im Freien. Unterhaltungsangebote für die Familie und für Sportbegeisterte werden Ihren Urlaub unvergesslich machen.

