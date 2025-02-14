Campingplatz Resort Vidor im Fassatal, Dolomiten

Wir befinden uns im Herz der Dolomiten, inmitten einer faszinierenden, geschichtsträchtigen Bergwelt, wo Kultur und Tradition harmonisch mit Technologie und Innovation Hand in Hand gehen, wo Legenden wahr werden. Ob Sie mit Wohnwagen, Wohnmobil oder dem Zelt unterwegs sind, ob Sie ein Appartement, ein Chalet oder ein Gästezimmer vorziehen: Das Ressort Camping Vidor ist der ideale Platz schlechthin, um nach anstrengender Arbeit in einer unberührten Natur wieder zu sich selbst finden zu können.

Im Herzen des südtirolischen Fassatals liegt in der zauberhaften Umgebung des Trentino und der einzigartigen Bergkette des Rosengartens das Camping Vidor. Im Jahr 2009 wurden die Dolomiten aufgrund ihrer berühmten Zinnen, den versteinerten Riffen und der "bleichen" Farbe in die UNESCO-Liste der besonders schützenswerten Welterben aufgenommen. Die ideale Spielwiese für Wanderer und Kletterer, die hier mit vielen Outdoor-Aktivitäten überrascht werden.

Im Sommer bietet das Fassatal den Gästen derart viele Ausflugsmöglichkeiten, dass der Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis wird: Ein Trekking-Paradies für alle diejenigen, die naturbelassene Bergseen und urige Almhütten der Region entdecken wollen. Herausfordernde Kletterrouten und wunderschöne Höhenwege versprechen ein einzigartiges Angebot für Wanderfreunde. Drei Mountainbiketouren sind direkt vom Campingplatz aus zu erreichen und Hunderte von Routen aller Schwierigkeitsstufen bietet das Fassatal allen Radlerfreunden. Auch für die Freunde des atemberaubenden Downhills bietet die Umgebung die richtige Location, mit Slaloms um die Felsen, um schön talwärts zu sliden. Nicht weit vom Campingplatz entfernt befinden sich eine Pferdefarm, ein Golfplatz, Nordic Walking Routen und sogar Flugorte für nervenkitzelndes Paragliding in Col Rodella und Belvedere.

Wer sich für einen Urlaub im Camping Vidor entscheidet, den erwarten neben den unendlich vielen, außerordentlichen Outdoor-Möglichkeiten ab diesem Jahr auch viele Indoor-Angebote, so dass der Urlaub zu jeder Jahreszeit zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Mehr Informationen