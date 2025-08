Fahrradtransport am Wohnmobil: Dieses Zubehör schützt Fahrräder und Nerven

Wer mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen Fahrräder transportiert, braucht mehr als nur den passenden Träger. Erst mit dem richtigen Zubehör wird der Fahrradtransport wirklich sicher, komfortabel und regelkonform. Besonders bei längeren Fahrten oder wechselhaften Wetterbedingungen lohnt sich ein Blick auf die wichtigsten Extras für den Fahrradtransport an Wohnmobilen oder Wohnwagen.

Weit oben auf der Liste stehen Warntafeln, die in Ländern wie Spanien und Italien für Heckträger gesetzlich vorgeschrieben sind und gut sichtbar am hintersten Punkt der Ladung angebracht werden müssen. Für zusätzlichen Witterungsschutz sorgen Fahrradschutzhüllen, die je nach Trägertyp – ob Deichsel, Heck oder Anhängerkupplung – passgenau abschließen und den Straßenschmutz abhalten.

Rahmenschutzpolster und komplette Transportschutz-Sets schützen empfindliche Komponenten wie Lack, Pedale oder Gabel während der Fahrt. Nicht zuletzt sind Fahrradschlösser unverzichtbar, wenn es um den Diebstahlschutz auf Rastplätzen oder Stellflächen geht. Wer beim Zubehör für den Fahrradtransport mit Wohnmobilen und Wohnwagen auf Qualität achtet, kann entspannt losfahren – mit sicher fixierten Rädern und gutem Gefühl.

Schutzhüllen

Mehr Basiszubehör für den Fahrradtransport an Wohnmobil, Campingbus oder Wohnwagen geht nicht. Ganzjahres-Campende wissen, wie wertvoll Schutzhüllen für Fahrräder sind. Im Sommer schützen sie die Bikes vor gierigen Blicken, aufgewirbeltem Staub oder Gewitterregen. Im Winter vor der kalten Luft, Feuchtigkeit, Regen und sogar vor Streusalzrückständen in der aufgewirbelten Gischt, falls Campende schneereiche Gebirgsregionen passieren. Es gibt Schutzhüllen, die nur für Heckträger an der Rückwand von Wohnmobilen oder Hecktür von Campingbussen optimiert sind, und Modelle für Kupplungs- oder Deichselträger. Denn die Befestigungssysteme der Träger sind teilweise so unterschiedlich, dass darauf angepasste Schutzhüllen für Fahrräder besser sind. Mehr dazu lesen Sie in unserem Test von Fahrradschutzhüllen.

1. Schutzhüllen für Heckträger an Reisemobilen Diese Schutzhüllen sind ausschließlich für Heckträger konzipiert. Ob sie an der Rückwand eines Wohnmobils oder der Tür eines Campingbusses sitzen, ist unerheblich.

Hindermann Concept Zwoo

Ingolf Pompe Hindermann Concept Two



Eine der teuersten, aber besten Fahrradschutzhüllen für Heckträger. Die Hindermann Concept Zwoo umschließt neben zwei Bikes die Tragearme und garantiert so umfassenden Schutz. An der Rückseite befinden sich versetzte Reißverschlüsse, durch die Campende die Hülle über das jeweilige Tragesystem führen können. Sind die Reißverschlüsse wieder zu, entsteht ein witterungsfester Schutzraum. Fahrräder können herausgenommen werden, ohne die Hülle abzunehmen. Gefertigt aus robustem Polyester 300D mit PU-Beschichtung, passt sie sich dank versetzter Mehrwege-Reißverschlüsse flexibel an verschiedene Trägersysteme an. Praktische Features wie seitliche Spannlaschen, umlaufende Reflexionsstreifen und eine transparente Tasche für die Warntafel sorgen für zusätzliche Sicherheit. Besonders praktisch: Die Fahrräder lassen sich bei montierter Hülle bequem entnehmen. Insgesamt kann die Hindermann Concept Zwoo bis zu vier Räder umschließen, wobei dann die Lenker der in Längsrichtung verstellt werden müssen.

Preis: 109 Euro

Kaufen: Hindermann Concept Zwoo Berger Fahrradschutzhülle Heck 300D

Ingolf Pompe Berger Fahrradschutzhülle Heck 300D



Die Berger Fahrradschutzhülle Heck 300D bietet Platz für bis zu zwei Fahrräder und schützt sie bei Transport oder Lagerung zuverlässig vor Regen, Schnee, Staub und Schmutz. Sie besteht aus strapazierfähigem, wasserabweisendem 300D Oxford-Polyester mit versiegelten Nähten und erreicht eine Wassersäule von 3000 mm – ideal für wechselhafte Wetterbedingungen. Die Befestigung erfolgt sicher und unkompliziert über Tunnelzug und Expander, die während der Fahrt für festen Sitz sorgen.

Preis: 25 Euro

Kaufen: Berger Fahrradschutzhülle Heck 300D Thule Bike Cover

Ingolf Pompe Thule Bike Cover



Die Thule Bike Cover (307335) schützt zwei bis drei Fahrräder beim Transport auf rückseitigen Fahrradträgern von Wohnmobilen zuverlässig vor Schmutz, Regen und Straßenabrieb. Sie besteht aus extra starkem Ripstop-Polyester 210D mit PU-Beschichtung, ist wasserfest und äußerst widerstandsfähig. Die Montage gelingt passgenau dank elastischer Zugschnüre und robuster Stahlhaken. Die integrierte, transparente Tasche bietet Platz für ein separat erhältliches Warntafel-Schild im Format 50 × 50 cm. Eine praktische Transporttasche wird mitgeliefert.

Preis: 105 Euro

Kaufen: Thule Bike Cover 2. Fahrradschutzhüllen für Kupplungs- und Deichselträger Für Deichsel- und Kupplungsträger eignen sich oft die gleichen Fahrradschutzhüllen, da bei beiden die Trage- und Befestigungssysteme ähnlich sind. Wichtig ist dabei, dass viele Hersteller die Verwendung von Schutzüberzügen an Kupplungsträgern während der Fahrt nur bei großen Wohnmobilen oder Campingbussen freigeben. Bei so großen Fahrzeugen sind Träger und Räder besser vom Fahrtwind abgeschirmt als an kleinen Campervans oder Autos. An diesen würde eine Plane dem Luftzug während der Fahrt so viel Angriffsfläche bieten, dass die Struktur des Trägers auf Dauer Schaden nimmt.

Hindermann Universal Zwoo

Ingolf Pompe Hindermann Fahrradschutzhülle Universal 2



Die Hindermann Universal ZWOO Fahrradschutzhülle ist speziell für Deichselträger an Wohnwagen konzipiert, eignet sich dank ihrer kastenförmigen Konstruktion aber auch für Heck- oder Plattformträger. Sie wird von oben über die Fahrräder gezogen und mithilfe eines Hohlsaums mit Gummizug sicher fixiert. Eine integrierte Glasklar-Tasche an der Rückseite erlaubt das Einlegen einer Warntafel, während reflektierende Streifen für bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr sorgen. Die Lenker müssen beim Überziehen nicht verdreht werden, und die Hülle ist in zwei Größen verfügbar – für zwei oder bis zu drei Erwachsenen-Fahrräder.

Preis: 2 Fahrräder – 85 Euro, 3 Fahrräder – 95 Euro, 2 E-Bikes – 89 Euro

Berger Deichsel 300D Fahrradschutzhülle

Ingolf Pompe Berger Deichsel 300D Fahrradschutzhülle



Die Berger Deichsel-Schutzhülle 300D ist für den Einsatz auf Deichselträgern am Wohnwagen und an Kupplungsträgern konzipiert und schützt bis zu zwei Fahrräder zuverlässig vor Regen, Schmutz und Witterungseinflüssen. Sie besteht aus strapazierfähigem 300D Oxford-Polyester mit versiegelten Nähten und erreicht eine Wassersäule von 3.000 mm. Für sicheren Halt sorgen ein umlaufender Tunnelzug mit Gummizug sowie ein zusätzlicher Reißverschluss – so bleibt die Hülle während der Fahrt fest an Ort und Stelle. Mit Maßen von etwa 162 × 53 × 100 cm passt sie auf gängige Trägersysteme, wobei auf ausreichend Lenkerbreite geachtet werden sollte.

Preis: 19,99 Euro

Kaufen: Berger Deichsel 3000D Fiamma Bike Cover Caravan

Ingolf Pompe ​Fiamma Bike Cover Caravan​



Die Fiamma Bike Cover Caravan Fahrradschutzhülle wurde speziell für Deichselträger wie den Carry Bike Caravan XLA oder XLA Pro entwickelt und schützt bis zu zwei Fahrräder zuverlässig vor Regen, Staub und Straßenschmutz. Sie ist nicht für Kupplungsträger freigegeben. Das Überziehen gelingt einfach von oben, gesichert wird die Hülle mit einem Kordelzug und zusätzlichem Gummizug am unteren Rand – für stabilen Halt während der Fahrt. Gefertigt aus verstärktem, beschichtetem Polyester verbindet sie Wetterschutz mit geringem Gewicht und einfacher Handhabung. Eine transparente Tasche für ein Warntafel-Schild sowie eine praktische Aufbewahrungstasche sind im Lieferumfang enthalten.

Preis: 49,55 Euro

Kaufen: Fiamma Bike Cover Caravan 3. Warntafeln für Spanien, Portugal und Italien Wer mit dem Wohnmobil oder Campingbus Fahrräder am Heck transportiert, kommt um ein wichtiges Zubehör kaum herum: die Warntafel. In Spanien und Portugal ist sie gesetzlich vorgeschrieben, sobald die Ladung über das ins Fahrzeug eingetragene Maß über das Heck hinaussteht. In Italien ist sie bei Wohnmobilen und großen Campingbussen vorgeschrieben. Bei Kupplungsträgern an kompakten Campervans und Autos gibt es derzeit Gesetzesinitiativen, die Autofahrende vom Anbringen der Tafel befreien. Es gibt aber keine einheitliche Umsetzung dieser Gesetze. Während Italien auf eine rote Warntafel mit fünf roten und vier weißen Streifen setzt, verlangt Spanien ein Modell mit drei roten und drei weißen Streifen im Wechsel – beide jeweils im Format 50 × 50 cm und aus reflektierendem Aluminium.

IWH Aluminium Wendewarntafel 2-in-1 Italien / Spanien 50 x 50 cm

IWH Die IWH Aluminiumwendetafel für Italien oder Spanien und Portugal.



Hergestellt aus stabilem Aluminium und beklebt mit reflektierender Wabenfolie, erfüllt diese Wendewarntafel die gesetzlichen Vorgaben für überstehende Ladung in Italien und Spanien. Sie misst 50 × 50 cm, ist doppelseitig bedruckt und lässt sich über vier integrierte Ösen sicher befestigen. Durch einfaches Wenden ist das passende Streifenmuster für beide Länder sofort einsatzbereit. Außerdem ist sie staatlich typengenehmigt (z. B. durch das italienische Infrastrukturministerium).

Preis: 48,99 Euro

Kaufen: IWH Aluminium Wendewarntafel Italien/Spanien Jokon Aluminium Warntafel Italien

Jokon Jokon Warntafel Italien



Die Jokon Aluminium-Warntafel Italien ist speziell für den sicheren Fahrradtransport am Heck von Wohnmobilen und Wohnwagen in Italien ausgelegt. Die Tafel misst 50 × 50 cm, besteht aus Aluminium und ist mit einer hochreflektierenden Wabenfolie ausgestattet. Sie entspricht genau den Vorgaben des italienischen Straßenverkehrsrechts mit fünf roten und vier weißen diagonalen Reflexstreifen. Zur sicheren Befestigung verfügt sie über vier eingestanzte Ösen und ist zertifiziert durch das italienische Infrastrukturministerium – ein unverzichtbares Zubehör für gesetzeskonformen Ladungsschutz in Italien.

Preis: 34,99 Euro

Kaufen: Jokon Warntafel Italien Jokon Aluminium Warntafel Spanien und Portugal

Jokon Jokon Warntafel für Spanien und Portugal



Die Tafel besteht aus robustem Aluminium und ist mit stark reflektierender Wabenfolie versehen – sie erfüllt exakt die spanischen Vorschriften zur Kennzeichnung überstehender Lasten wie Heck-Fahrradträger. Sie misst 50 × 50 cm, besitzt drei rote und drei weiße diagonale Streifen sowie eine schwarze Prägung am Rand und vier Ösen zur sicheren Befestigung.

Preis: 60,99 Euro

Kaufen: Jokon Warntafel Italien 4. Rahmenschutz für Fahrräder Sobald der Motor läuft, wird es für die Fahrräder ungemütlich. Vibrationen, Bremsbewegungen, Schlaglöcher oder der Fahrtwind übertragen sich auf die Velos auf dem Träger. Sie fangen an zu wackeln und stoßen bisweilen aneinander. Rahmenschutzpolster sind für solche Fälle kleine Helfer mit großer Wirkung: Sie schützen den Fahrradrahmen zuverlässig vor Kratzern und Druckstellen – selbst wenn die Straße mal holprig wird. Besonders bei teuren E-Bikes oder empfindlichen Lackierungen sorgen sie dafür, dass die Spanngurte keinen Schaden anrichten.

Thule Bike Protector

Thule Thule Bike Protector Rahmenschutz



Der Thule Bike Protector trennt dicht nebeneinander stehende Fahrräder zuverlässig – ideal beim Transport, Abstellen oder Einlagern. Dank verstellbarer Klettspanner ohne lose Teile passt er sich jeder Rahmenform an und sorgt dafür, dass Gummiwiderlager an möglichen Kontaktpunkten Dellen und Kratzer verhindern. Ein robustes, festes Spannband fixiert die Räder sicher zueinander und verhindert unerwünschtes Aneinanderstoßen selbst bei unruhiger Fahrt. Ein Bike Protector ist gleichzeitig ein Abstandhalter zwischen den Bikes. Allerdings sind im Set nur zwei enthalten. Falls die Räder auf dem Träger mehr Kontaktpunkte haben, wird ein zweites Set nötig.

Preis: 29,95 Euro

Kaufen: Thule Bike Protector Berger Transportschutz-Set für Fahrradträger

Fritz Berger Das Transportschutz-Set von Berger besteht aus sieben Teilen.



Dieses 7-teilige Set schützt alle empfindlichen Teile des Fahrrads – von Felgen über Kette bis zum Rahmen – zuverlässig während des Transports. Es besteht aus strapazierfähigem Oxford- und Polyester-Gewebe, wiegt nur etwa 245 g und lässt sich kompakt im mitgelieferten Beutel verstauen. Dank praktischer Klettverschlüsse sind die einzelnen Schutzelemente im Handumdrehen angebracht – ideal für hochwertige Bikes oder längere Fahrten.

Preis: 14,99 Euro

Kaufen: Berger Transportschutz-Set für Fahrradträger Eufab Fahrrad-Transportschutz

Eufab Das Transportschutz-Set von Eufab besteht aus sechs Teilen. Drei davon werden um die Kontaktpunkte zwischen den Rädern gewickelt - Gabel, Ausfallenden hinten und Pedale. Dazu gibt es zwei Schutzpolster für die Kontaktpunkte von Trägerschnalle und Felgen und eins für den Kontaktpunkt zwischen Haltearm und Rahmen.



Das Eufab Transportschutz-Set besteht aus sechs gepolsterten Schutzelementen für Felgen, Kette, Rahmen, Pedale und Gabel – ideal für den sicheren Fahrradtransport auf Heckträgern oder im Fahrzeug. Alle Teile sind abwaschbar, innen weich gefüttert und lassen sich per Klettverschluss einfach und rutschfest anbringen. Nach dem Einsatz verschwindet das komplette Set platzsparend im beiliegenden Aufbewahrungsbeutel – perfekt für unterwegs und auf Reisen.

Preis: 39 Euro

Kaufen: Eufab Fahrradtransportschutz-Set 5. Lange Kabelschlösser für Fahrradträger Die meisten Fahrradträger sichern Fahrräder zwar mechanisch – oft sogar mit Schloss, aber diese Systeme lassen sich mit etwas Geschick relativ leicht öffnen. Ein zusätzliches Schloss erhöht den Diebstahlschutz deutlich, vor allem bei hochwertigen E-Bikes, Mountainbikes oder Rennrädern. Auf dem Markt gibt es viele Varianten. Für die Befestigung am Fahrradträger sind aber lange Kabelschlösser besonders nützlich. Damit lassen sich zwei, drei oder sogar vier Fahrräder aneinander und dann noch um das Gestell des Trägers binden.

Thule Cable Lock

Thule Das Thule Cable Lock ist 180 cm lang und sichert mehrere Fahrräder am fahrradträger.



Das Thule Cable Lock (538000) ist ein 1,80 Meter langes, kunststoffummanteltes Stahlseil, das ideal ist, um Fahrräder am Träger oder untereinander zu sichern. Es wiegt rund 540 Gramm, wird inklusive zweier Schlüssel geliefert und schützt dank seiner flexiblen Beschichtung zuverlässig vor Kratzern am Rahmen. Der Schließkopf verfügt über eine praktische Schutzkappe, die das Schlossinnere vor Schmutz und Feuchtigkeit bewahrt – besonders nützlich bei Regenfahrten oder längeren Standzeiten.