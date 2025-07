Warntafel-Wahnsinn in Italien geht weiter: Warntafel für Fahrradträger empfohlen

Seit Januar 2025 wollte Italien Reisenden das Leben erleichtern. Eine neue Regelung versprach, dass zumindest an Fahrrad- und Transportträgern auf der Anhängerkupplung von Autos, Campervans oder Campingbussen keine Warntafel gehängt werden muss. Doch in der Praxis sieht das offenbar anders aus. Sowohl der ADAC als auch sein österreichischer Schwesterverband ÖAMTC empfehlen Reisenden, die Warntafeln weiterhin anzubringen, um Bußgelder zu vermeiden. Statt Klarheit herrscht Unsicherheit.

Eine Gesetzesänderung und ein Rundschreiben das italienische Verkehrsministerium hatten im Januar Vorgaben gemacht, die zumindest viele Verkehrsjuristen klar interpretierten: Die Warntafelpflicht entfällt für Kupplungsträger an Fahrzeuge der Klassen M1 also Pkw und N1 leichte Nutzfahrzeuge, zu denen Wohmobile und Campingbusse zählen. Vorausgesetzt, die Beleuchtung bleibt sichtbar oder der Träger hat eine eigene und ein Wiederholungskennzeichen ist vorhanden.

Für Wohnmobile, an denen Fahrradträger direkt an der Heckwand montiert sind, gilt die Befreiung von der Warntafelpflicht ohnehin nicht. Das betrifft auch viele Campingbusse mit Trägern an den Hecktüren. Wer mit solchen Fahrzeugen unterwegs ist, muss die Warntafel weiterhin anbringen. Unabhängig davon, ob Licht oder Kennzeichen verdeckt werden. Damit bleibt gerade für Reisemobile der bürokratische Mehraufwand bestehen.

Welche Standards muss eine Warntafel in Italien erfüllen? Das Design für Warntafeln in Italien ist klar vorgeschrieben: rot-weiß schraffiert mit fünf roten Streifen. Das ganze bei Mindestmaßen von 50 cm x 50 cm. Als Material ist Metallblech vorgegeben. Ist die Ladung am Heck breiter als das Fahrzeug, muss an jeder Seite eine Tafel montiert werden.

Fahrradtransport in Italien: Automobilclubs raten zur Vorsicht

Sowohl ADAC als auch ÖAMTC empfehlen, die Warntafel weiterhin mitzuführen. Auch wenn der Gesetzestext eine Ausnahme vorsieht, raten beide Clubs dringend zur Absicherung. Niemand möchte im Urlaub mit Beamten diskutieren oder Geldstrafen zahlen. Die klare Botschaft: Wer mit Fahrrädern nach Italien fährt, bleibt mit der Warntafel auf der sicheren Seite.