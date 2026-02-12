Markenverzeichnis öffnen
Reiseplanung
Übernachtungstipps

Ferienpark TerSpegelt - Famileiencamping in den Niederlanden

Ferienpark TerSpegelt bei Eindhoven
Vielfältiger Familiencamping in den Niederlanden

Der Ferienpark TerSpegelt bei Eersel verbindet Badeurlaub, Familienaction, Natur und komfortables Camping im Süden der Niederlande.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.02.2026
Campingplatz-Tipp Niederlande
Foto: CARAVANING

Die Niederlande sind und bleiben eine beliebte Destination für Deutsche – dies gilt auch für Camper. Wer den Weg gen Norden mit dem Reisemobil auf sich nimmt, wird mit kultureller Vielfalt, Kinderfreundlichkeit und schier endlosen Radwegen belohnt. Zudem entgeht man der glühenden Hitze, die weite Teile Südeuropas im Sommer fest im Griff hat.

Besonders kinderfreundlich sind dementsprechend auch oft die Campingplätze in den Niederlanden. Sei es in Küstennähe oder nicht. So auch der Ferienpark TerSpegelt in Eersel, nur eine halbe Autostunde südwestlich von Eindhoven. Der Campingplatz ist mehr als ein reines Kinderparadies.

Stellplätze, Lodges und Unterkünfte am Wasser

Der begrünte Campingplatz mit bis zu 995 Plätzen auf 68 Hektar liegt ein wenig ...