Ferienpark TerSpegelt - Famileiencamping in den Niederlanden

Die Niederlande sind und bleiben eine beliebte Destination für Deutsche – dies gilt auch für Camper. Wer den Weg gen Norden mit dem Reisemobil auf sich nimmt, wird mit kultureller Vielfalt, Kinderfreundlichkeit und schier endlosen Radwegen belohnt. Zudem entgeht man der glühenden Hitze, die weite Teile Südeuropas im Sommer fest im Griff hat.

Besonders kinderfreundlich sind dementsprechend auch oft die Campingplätze in den Niederlanden. Sei es in Küstennähe oder nicht. So auch der Ferienpark TerSpegelt in Eersel, nur eine halbe Autostunde südwestlich von Eindhoven. Der Campingplatz ist mehr als ein reines Kinderparadies.