Erster Wohnmobilreifen von Bridgestone: Was verspricht der Duravis Camper All Season?

Bridgestone wagt den Schritt in die Welt des mobilen Reisens. Der japanische Reifenriese, weltweit einer der größten Hersteller, kündigt seinen ersten speziell für Wohnmobile und Campingbusse entwickelten Reifen an. Bisher überließ der Konzern dieses Segment weitgehend der Konkurrenz wie Continental, Goodyear und Michelin. Das ändert sich nun mit dem Bridgestone Duravis Camper All Season.

Gerade bei Wohnmobilen, Campingbussen und Campervans spricht viel für ganzjährig einsetzbare Allwetterreifen. Camperinnen und Camper reisen gerne von Region zu Region, wo sich die klimatischen Bedingungen unterscheiden. Herbst und Winter werden immer milder, die Reifenwechsel immer teurer und als Reisesaison ist die kälteste Jahreszeit ohnehin weniger attraktiv. Der Markt wächst – und Bridgestone will ein Stück davon.

Der Bridgestone Duravis Camper im Überblick Der neue Ganzjahresreifen für Wohnmobile stammt aus dem europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum von Bridgestone in Italien. Ab Juni 2026 soll er in vier Größen zwischen 15 und 16 Zoll erhältlich sein. Die CP-Kennzeichnung an der Seitenwand weist ihn als echten Wohnmobilreifen aus.

Das Kürzel steht für "Camping Pneu" und signalisiert eine höhere Tragfähigkeit als bei Standard-Transporterreifen. Wohnmobile bringen oft hohes Leergewicht mit und kämpfen häufig mit Zuladungsproblemen. CP-Reifen sind genau darauf ausgelegt.

Nasshaftung und Sicherheit: Bridgestone verspricht Bestnoten Beim Thema Sicherheit setzt Bridgestone hohe Maßstäbe – zumindest auf dem Papier. Der Hersteller gibt an, dass der Duravis Camper All Season im EU-Reifenlabel die Bestnote A bei der Nasshaftung erreicht. Verantwortlich dafür sei eine Gummimischung mit hohem Silica-Anteil sowie breite Schulterrillen, die Wasser effizient ableiten sollen.

Ingolf Pompe Für kompakte Campervans hat Bridgestone mit dem Turanza T005 schon länger einen Reifen im Programm. Er überzeugte beim lezten promobil Test in der Kategorie mit der besten Bremsleitung. Bremsweg auf trockenem Asphalt, aus Tempo 100 km/h in Meter - 38,0 m.



Auch auf trockener Fahrbahn soll der Reifen überzeugen. Eine optimierte Profilsteifigkeit verbessert das Bremsverhalten, so der Hersteller. Konkrete Bremsweg-Angaben fehlen allerdings.

3PMSF-Kennzeichnung: Wintertauglich laut Hersteller Bridgestone bewirbt den Duravis Camper All Season als vollständig wintertauglich. Der Reifen trägt sowohl die 3PMSF-Kennzeichnung (Alpin-Symbol) als auch das M+S-Symbol. Seit einigen Jahren genügt das M+S-Symbol allein nicht mehr als Ganzjahresreifen. Das Alpin-Symbol mit drei Berggipfeln und Schneeflocken muss auf der Reifenflanke zu sehen sein. Diese Anforderung erfüllt der Bridgestone.

Ein laufrichtungsgebundenes V-Profil soll für gute Traktion auf Schnee sorgen. Wie sich der Reifen im Vergleich zu etablierten Modellen schlägt, muss ein Praxistest zeigen.

Langlebigkeit und Tragfähigkeit: Verstärkte Karkasse für schwere Wohnmobile Der Hersteller positioniert den Duravis Camper All Season als besonders langlebig. Eine verstärkte Karkassenkonstruktion erhöht die Lebensdauer und ermöglicht hohe Traglasten. Die Druckverteilung in der Aufstandsfläche sei so optimiert, dass der Reifen gleichmäßig verschleißt.

Interessant für Dauercamper: Bridgestone hat nach eigenen Angaben ein spezielles Profildesign entwickelt, das Standplatten bei längeren Standzeiten vorbeugen soll. Eine extra verstärkte Seitenwand schütze zudem vor Bordsteinschäden.

Rollwiderstand und Geräusch: Gute EU-Label-Werte Bei Rollwiderstand und Effizienz erreicht der Reifen laut Hersteller EU-Label B. Für das externe Rollgeräusch gibt Bridgestone die Bestnote A an. Das verspricht einen leisen und verbrauchsarmen Reifen. Als technologische Basis nennt der Hersteller die hauseigene Enliten-Technologie.

Zudem bewirbt Bridgestone den Reifen als EV-ready. Er eignet sich damit sowohl für Wohnmobile mit Verbrennermotor als auch für elektrische Modelle. Was genau das konstruktiv bedeutet, bleibt allerdings offen.

Kann der neue Ganzjahresreifen für Wohnmobile mit der Konkurrenz mithalten? Die Versprechen klingen aussichtsreich. Doch einige Fragen bleiben offen. Einen Preis hat Bridgestone bisher nicht kommuniziert. Unabhängige Testergebnisse liegen nicht vor. Und mit nur vier Größen zum Marktstart deckt der Duravis Camper längst nicht alle gängigen Wohnmobil-Dimensionen ab.

promobil hat bereits mehrfach Ganzjahresreifen für Wohnmobile und Campingbusse einem Praxistest unterzogen. 2024 wussten dabei die bekanntesten Marken zu überzeugen:

Testsieger war der Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, der auf trockener Straße, bei Nässe und Schnee gute Leistungen ablieferte.

Platz zwei belegte der Michelin Cross-Climate 2, der damals den niedrigsten Rollwiderstand und damit die besten Effizienzwerte hatte. Kann Bridgestone als Neueinsteiger mit diesen etablierten Testsiegern mithalten? Das wird sich erst zeigen, wenn der Reifen auf der Straße ist.

Für wen eignet sich der neue All-Season-Reifen für Wohnmobile? Eine erste Einschätzung: Der Bridgestone Duravis Camper All Season könnte interessant sein für Wohnmobilfahrer, die im Frühling, Sommer und Herbst unterwegs sein wollen, aber eher sporadisch im Winter. Sie ersparen sich dadurch den Reifentausch zum Saisonwechsel. Wer Wert auf Nasshaftung und geringes Rollgeräusch legt, findet hier zumindest auf dem Papier gute Werte.