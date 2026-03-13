Billig UND gut: günstigster Camper-Sommerreifen Testsieger bei promobil

Wer neue Sommerreifen fürs Wohnmobil sucht, klickt sich oft durch zwei Extreme: Premium-Modelle mit bekannten Logos – und Angebote, bei denen man unwillkürlich denkt: Kann das wirklich gut sein? Genau so ein Kandidat sorgt im aktuellen promobil-Sommerreifentest für die größte Überraschung. Denn am Ende steht nicht der teuerste Reifen ganz oben, sondern der günstigste im Feld.

Warum das Ergebnis für Camper so wichtig ist Erst beim Blick in die Messwerte wird klar, warum dieses Resultat so bemerkenswert ist: Der Preis-Tipp überzeugt ausgerechnet dort, wo Reisemobile keine Ausreden kennen – bei der Sicherheit. Und zwar nicht mit einem "passt schon", sondern mit Zahlen, die im Ernstfall den Unterschied machen können, wenn ein Hindernis auftaucht, eine Spur plötzlich dicht ist oder ein Ausweichmanöver nötig wird.

Das Test-Setup promobil testete in einer für viele Ducato-Aufbauten besonders relevanten Größe: 225/75 R 16 C 121 R (Fiat Ducato Maxi). Das ist die robuste Dimension, die viele als sinnvolle Aufrüstung kennen, weil sie hohe Tragfähigkeit mit stabiler Auslegung verbindet.

Der Testsieger Vredestein Comtract 2+ zeigt beim Bremsen seine Stärken:

Bei der ABS-Vollbremsung 100–0 km/h auf trockenem Asphalt kommt der Sieger auf 41,1 Meter – Bewertung "sehr gut" (Mittelwert aus zehn gültigen Versuchen).

kommt der Sieger auf – Bewertung (Mittelwert aus gültigen Versuchen). Auf Nässe wird der Vorsprung noch greifbarer: ABS-Vollbremsung 80–0 km/h auf konstant bewässertem Asphalt – Stopp nach 27 Metern, ebenfalls "sehr gut". Gerade im schweren Reisemobil, mit viel Masse und oft hoher Hinterachslast, sind solche Reserven Gold wert.

Das ist der Testsieger Und was kostet dieser Testsieger? 154 Euro pro Reifen. Der Vredestein Comtrac 2+ gewinnt den Test nicht trotz seines Preises, sondern weil er das liefert, was man unterwegs wirklich braucht: kurze Bremswege und hohe Grip-Reserven, besonders bei Nässe.

Verbrauch ist nicht alles Vollständig ist das Bild aber nur mit dem Hinweis: Beim Thema Rollwiderstand/Verbrauch gibt es Reifen, die konstruktiv stärker auf Effizienz getrimmt sind. Im Wohnmobil relativiert sich das allerdings häufig, weil Aufbau-Aerodynamik und Geschwindigkeit den Verbrauch stärker prägen als die Reifen allein.

Wer wissen will, wie sich die übrigen Kandidaten im Feld schlagen, welche Stärken und Schwächen die Konkurrenz in den Einzeldisziplinen zeigt und wie promobil die Gesamtnote berechnet: Hier finden Sie den kompletten Reifentest mit allen Tabellen, Einzelwertungen und Ergebnissen