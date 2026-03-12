Nur ein Reifen ist Top! Der große Sommerreifentest für Wohnmobile auf Fiat-Basis

Reisemobile werden größer, schwerer und besser ausgestattet – und damit steigen die Anforderungen an Bremsen und Reifen. Motorleistung und Drehmoment helfen beim Beschleunigen, aber beim Verzögern und in Ausweichmanövern entscheiden vor allem Bremsanlage und Reifen-Grip über Sicherheitsreserven. promobil schaut deshalb im Sommerreifentest darauf, welche Transporterreifen auf Reisemobilen kurze Bremswege, stabile Fahreigenschaften und praxisgerechte Effizienz liefern.