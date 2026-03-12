Markenverzeichnis öffnen
Nur ein Reifen ist Top! Der große Sommerreifentest für Wohnmobile auf Fiat-Basis

Sommerreifentest für Wohnmobile und Campingbusse
Ein Reifen schlägt sie im Test 2026 alle

Welche Sommerreifen für Wohnmobile und Campingbusse auf Fiat-Ducato-Basis sind die besten? Getestet werden sieben 225/75 R 16 C 121 R (Fiat Ducato Maxi) Reifen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.03.2026
Als Favorit speichern
f_Sommerreifen_Pylone
Foto: Ingolf Pompe

Reisemobile werden größer, schwerer und besser ausgestattet – und damit steigen die Anforderungen an Bremsen und Reifen. Motorleistung und Drehmoment helfen beim Beschleunigen, aber beim Verzögern und in Ausweichmanövern entscheiden vor allem Bremsanlage und Reifen-Grip über Sicherheitsreserven. promobil schaut deshalb im Sommerreifentest darauf, welche Transporterreifen auf Reisemobilen kurze Bremswege, stabile Fahreigenschaften und praxisgerechte Effizienz liefern.

Im Fokus steht eine Reifengröße, die sich für viele Fahrzeuge als sinnvoller Schritt nach vorn eignet: 225/75 R 16 C 121 R (Fiat Ducato Maxi). Sie trägt pro Reifen 1450 kg – deutlich mehr als die oft ab Werk montierten 215/70 R 15 C 109 S mit maximal 1030 kg Tragfähigkeit. Gerade ...