Camping Smart-TVs im Vergleich: Flexibel fernsehen in Wohnmobil und Wohnwagen

Bei Smart-TVs für Wohnmobile und Wohnwagen sind zwei Trends erkennbar: Zum einen gibt es immer mehr Geräte im "frameless"-Design, also mit sehr schmalem Rahmen. Zum anderen haben ausgereifte und zukunftssicher updatebare Betriebssysteme aus dem Heimbereich ihren Weg in die Campinggeräte gefunden. Neben diesen positiven Entwicklungen sollte man beim Kauf aber auch auf die Basics achten, die wir im Folgenden kurz vorstellen, bevor wir in die Marktübersicht starten.

Bild Ein gutes Bild wird entscheidend von der Auflösung geprägt. Während sich im Heimbereich mittlerweile 4K (3840 x 2160 Pixel) als guter Standard etabliert hat, reicht Full-HD (1920 x 1080 Pixeln) für Bildschirmdiagonalen bis 32 Zoll vollkommen aus. Weiterhin sollte man auf einen breiten Betrachtungswinkel des Bildes und eine gleichmäßige Ausleuchtung achten. Probleme mit Letzterem zeigen sich etwa durch ungleichmäßig helle, also teils graue, teils schwarze, Flächen auf den Ladebildschirmen von Netflix oder YouTube.

Ton mit Soundbars für Camping-TVs verbessern Die flachen Gehäuse moderner Fernseher haben wenig Volumen für gut klingende Lautsprecher. Zumal diese oftmals auch noch nach hinten oder unten abstrahlen. Das haben die meisten Hersteller erkannt und bieten deshalb Soundbars an, die sich via Bluetooth gekoppelt frei unter dem Fernseher ausrichten lassen und den Klang erheblich verbessern.

Die Hersteller Alden, Alphatronics und Cello aus der Marktübersicht haben sich besonders intensiv mit dem Thema Klang beschäftigt. Im Ergebnis haben einige ihrer Modelle nach vorn abstrahlende Lautsprecher integriert.

Bluetooth für störungsfreien TV-Genuss Wer fernschauen möchte, ohne den Partner zu stören, sollte einen genaueren Blick auf die Bluetooth-Funktionen werfen. Sie ermöglichen das drahtlose Ansteuern von Kopfhörern, teilweise mit und ohne paralleler Tonausgabe über die integrierten Fernsehlautsprecher.

Betriebssystem und Nutzerfreundlichkeit Einer der wichtigsten Punkte bei der Kaufentscheidung ist eine durchdachte Bedienung. Das fängt schon bei der Fernbedienung an. Sind alle wichtigen Knöpfe sinnvoll angeordnet und gibt es Schnellwahltasten? Moderne Geräte haben teilweise auch eine Sprachsteuerung integriert, zur einfacheren Navigation. Beim Betriebssystem sind Bedienbarkeit und Updateverhalten wichtige Kriterien. Top und zeitgemäß sind OTA-Updates, also kabellose Software-Updates bei bestehender Internetverbindung.

Wichtig Anschlusse und Ausstattung Integrierte Receiver (Triple-Tuner) sind heute Stand der Technik. Bei den Anschlüssen sollte man auf einen aktuellen HDMI-Standard, gegebenenfalls mit Audio Return Channel (ARC) sowie Bluetooth achten. Viele Hersteller bieten, je nach Bedarf, auch Geräte mit integriertem DVD-Player an.

Marktübersicht Smart-TVs für Wohnmobile und Caravans promobil hat eine Auswahl von Smart-TVs für Wohnmobile und Wohnwagen zusammengestellt.

Alden Smartwide Vision und Soundpro verfügbare Größen in Zoll: 19/22/24/27/32

19/22/24/27/32 Preise von/bis: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Betriebssystem: Web OS (LG)

Web OS (LG) im Programm: Router/Sat-Anlage: ✔/✔

Dominic Vierneisel Mit der A.I.O.-(All-in-One)-Steuerung lassen sich die eigenen Sat-Anlagen direkt über die Fernbedienung des Fernsehers steuern.



Dinge zu vereinfachen, schreibt sich der Hersteller Alden mit seinen Standbeinen in Frankreich und Deutschland auf die Fahnen. Mit der A.I.O.-(All-in-One)-Steuerung lassen sich beispielsweise die eigenen Sat-Anlagen direkt über die Fernbedienung des Fernsehers steuern. Ein weiteres Highlight ist die LTE-Dachdurchführung LTEasy, die gleichzeitig als Mobilfunkantenne für einen Router fungiert und sich mit zwei Sat-Anlagen kombinieren lässt.

Der Smart-TV-Bereich befindet sich gerade in der Umstellung auf die zwei neuen Modelllinien Smartwide Vision und Soundpro. Beide Reihen einen das moderne, fast rahmenlose Design und das LG Betriebssystem Web OS. Besonderheit der Soundpro-Geräte ist die integrierte Soundbar am unteren Bildrand.

Alphatronics SLA, SL und K Line verfügbare Größen in Zoll: 19/22/24/27/32/40

19/22/24/27/32/40 Preise von/bis: 369-899 Euro

369-899 Euro Betriebssystem: Web OS

Web OS im Programm: Router/Sat-Anlage: ✔/✗

Hersteller Neben Fernsehern hat Alphatronics auch drei Router-Serien im Angebot.



Die Herstellung in Deutschland ist ein Alleinstellungsmerkmal von Alphatronics mit Sitz in Nürnberg. Aufgegliedert in vier Produktlinien, richtet sich die K-Serie an Einsteiger, während das Mittelfeld von SL bzw. SL+ mit Diagonalen von 22 bis 40 Zoll und hohem Funktionsumfang abgedeckt wird.

Den größten Funktionsumfang bringt die Topbaureihe SLA, deren Modelle mit einer elegant integrierten Soundbar aufwarten. Besonderheiten wie ein Campingfernseher mit 4K-Auflösung oder das S-Modell mit besonders flachem Aufbau – dank ausgelagerter Technikbox – komplettieren das breite Modellangebot. Neben Fernsehern hat Alphatronics auch drei Router-Serien im Angebot.

Avtex Avidaa verfügbare Größen in Zoll: 19/22/24/27/32/40

19/22/24/27/32/40 Preise von/bis: 499-969 Euro

499-969 Euro Betriebssystem: Vidaa

Vidaa im Programm: Router/Sat-Anlage: ✔/✗

Hersteller Mit Vidaa als Betriebssystem sind alle Modelle gut aufgestellt und bewegen sich mit Preisen zwischen 500 und 1000 Euro im Premiumsegment.



Elegantes Design und hohe Funktionalität gibt es beim belgisch-britischen Hersteller Avtex. Mit Vidaa als Betriebssystem, sind die neuen Modelle gut aufgestellt und bewegen sich mit Preisen zwischen 500 und 1000 Euro im Premiumsegment. Einige Varianten sind auf Wunsch mit DVD-Laufwerk erhältlich, während alle über die Kurzwahltaste "AQT" zur schnellen Sendersuche verfügen. Zusätzlich zu Fernsehern vertreibt der Hersteller verschiedene Routersysteme, die mit fester oder mobiler Antenne erhältlich sind. Älter Smart-TVs von Avtex werden noch mit Web OS als Betriebssystem verkauft.

Bei Camping Wagner gibt es schon die neuen Avtex Modelle mit Vidaa

Berger Classiq und Advanteq

verfügbare Größen in Zoll: 19/22/24/27/32

19/22/24/27/32 Preise von/bis: 299-489 Euro

299-489 Euro Betriebssystem: Web OS

Web OS im Programm: Router/Sat-Anlage: ✔/✔

✔/✔ Webadresse des Anbieters: www.fritz-berger.de

Hersteller Parallel zu den Smart-TVs gibt es auch Sat-Anlagen und LTE-Router von der Fritz-Berger-Hausmarke.



Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis steht bei den Hausmarken der Fachhandelsketten klar im Fokus. So auch bei den Modellen von Berger. Die Serie Classiq ist zwar günstiger als die gehobene Advanteq-Reihe mit ihrem rahmenlosen Design, bringt dafür aber bereits das ausgereifte Web OS mit. Parallel gibt es auch Sat-Anlagen und LTE-Router von der Fritz-Berger-Hausmarke.

Bei Fritz Berger gibt es die Classiq Serie ab 299 Euro und die Advanteq-Serie ab 379 Euro.

Caratec Vision Exklusive und Pro

verfügbare Größen in Zoll: 22/24/27/32

22/24/27/32 Preise von/bis: 399-599 Euro

399-599 Euro Betriebssystem: Web OS

Web OS im Programm: Router/Sat-Anlage: ✔/✔

Hersteller Alle verfügbaren Caratec-Geräte sind in der Lage, Caratec-Sat-Anlagen über die Fernsehfernbedienung zu steuern.



Mit der Vision-Serie hat die Marke Caratec vier moderne Smart-TVs im Angebot, die wie ein Teil der Mitbewerber auf rahmenloses Design und das bewährte Web-OS-Betriebssystem von LG setzen. Besonderheit: Alle verfügbaren Geräte sind in der Lage, Caratec-Sat-Anlagen über die Fernsehfernbedienung zu steuern. Fürs Streaming bietet der Hersteller auch Router in verschiedenen Ausführungen.

Carbest – Smart TV

verfügbare Größen in Zoll: 19/24

19/24 Preise von/bis: 229-349 Euro

229-349 Euro Betriebssystem: Android

Android im Programm: Router/Sat-Anlage: ✗/✔

Hersteller Als Hausmarke von Reimo vertreibt Carbest zwei Modellreihen von smarten Fernsehern, die sich preislich alle im Low-Budget-Bereich bewegen



Als Hausmarke von Reimo vertreibt Carbest zwei Modellreihen von smarten Fernsehern, die sich preislich alle im Low-Budget-Bereich bewegen. Als Betriebssystem kommt das mittlerweile seltenere Android zum Einsatz. Spannend ist außerdem, dass die als "neue Generation" beworbenen Geräte mit rahmenlosem Design günstiger angeboten werden als die Baureihe mit etwas klassischerer Optik.

Die Variante des Carbest Smart TV mit Rahmen gibt es ab 236 Euro.

Cello – Traveller TV

verfügbare Größen in Zoll: 16/19/22/24/27/32

16/19/22/24/27/32 Preise von/bis: 149-319 Euro

149-319 Euro Betriebssystem: Web OS

Web OS im Programm: Router/Sat-Anlage: ✔/✗

Hersteller Der britische Hersteller Cello ist hierzulande eher unbekannt, hat aber ein paar spannende Geräte für den Smart-TV-Bereich in petto.



Der britische Hersteller Cello ist hierzulande eher unbekannt, hat iun der Travveller Serie aber ein paar spannende Geräte für den Smart-TV-Bereich in petto. Darunter ein extrem kompaktes Modell mit nur 16-Zoll-Bilddiagonale.

Aktuell in Planung ist außerdem ein 24-Zoll-Gerät mit integriertem 5G-Router. Somit kann der Fernseher nicht nur WLAN empfangen, sondern auch senden. Eine weitere Eigenentwicklung ist das Perfect-Pitch-Soundsystem, bei dem die Lautsprecher unterhalb des Bildschirms den Klang verbessern sollen.

Hier bekommen sie verschiedene Smart-TV-Modelle der Cello Traveller TV Serie – auch mit DVD Player.

Lenco

verfügbare Größen in Zoll: 24/32

24/32 Preise von/bis: 269-299 Euro

269-299 Euro Betriebssystem: Android

Android im Programm: Router/Sat-Anlage: ✗/✔

Hersteller Das Design der unter 300 Euro teuren Geräte von Lenco ist eher klassisch gehalten.



Günstige Campinggeräte gibt es von der Marke Lenco, die Teil der niederländischen Commaxx Group ist und ansonsten eher Audioprodukte vertreibt. Beim Betriebssystem kommt Android zum Einsatz. Das Design der unter 300 Euro teuren Geräte ist eher klassisch gehalten.

Die Auswahl an Bilddiagonalen beschränkt sich auf 24 und 32 Zoll. Spannend bei der eingesetzten Technik ist, dass die Fernseher mit einem integrierten Chromecast ausgerüstet sind; diese Hardware wird sonst eher als HDMI-Stick vermarktet und ermöglicht alle Smart-TV-Funktionen.

Megasat – Royal Line IV, Royal Line V und Royal Premium

Baureihen/davon Smart-TV: 3/3

3/3 verfügbare Größen in Zoll: 19/22/24/27/32

19/22/24/27/32 Preise von/bis: 379-579 Euro

379-579 Euro Betriebssystem: Android, Whale TV, Web OS

Android, Whale TV, Web OS im Programm: Router/Sat-Anlage: ✔/✔

✔/✔ Webadresse des Anbieters: www.megasat.tv

Hersteller Die Megasat Werke GmbH ist ein Vollsortimenter, der neben Smart-TVs auch Empfangstechnik in Form von Sat-Anlagen und Routern vertreibt.



Die Megasat Werke GmbH ist ein Vollsortimenter, der neben Smart-TVs auch Empfangstechnik in Form von Sat-Anlagen und Routern vertreibt. Bei den Fernsehern kommen je nach Baureihe und Preissegment verschiedene Betriebssysteme zum Einsatz. Für Einsteiger gibt es die Baureihe Royal Line IV, die mit Android arbeitet. Die Royal Line V – das Mittelfeld – setzt auf Whale-TV, während die Spitzenbaureihe Royal Premium auf Web OS setzt und immer ein DVD-Laufwerk an Bord hat.

Bei Fritz Berger gibt es die Megasat Royal Line V – ab 369 Euro und die Megasat Royal Line Premium – ab 439 Euro.

Mestic

verfügbare Größen in Zoll: 19/24/27

19/24/27 Preise von/bis: 299-379 Euro

299-379 Euro Betriebssystem: Android

Android im Programm: Router/Sat-Anlage: ✗/✗

Hersteller Der Hersteller Mestic bedient besonders das Einsteiger- und Mittelklassesegment.



Das Einsteiger- und Mittelklassesegment bedient der Hersteller Mestic, der ansonsten eher für Kühlboxen und Klimaanlagen bekannt ist. Die Geräte haben ein modernes, rahmenloses Design, mit Android, aber kein Premium-Betriebssystem wie Web OS an Bord. Wichtig beim Kauf: Ein Standfuß ist meist nicht enthalten und muss, wenn nötig, separat geordert werden.

Reflexion –

verfügbare Größen in Zoll: 16/19/22/24/27/32/40

16/19/22/24/27/32/40 Preise von/bis: 269-699 Euro

269-699 Euro Betriebssystem: Android, Web OS

Android, Web OS im Programm: Router/Sat-Anlage: ✔/✗

Hersteller Der Fokus liegt bei Reflexion auf einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Mit 16–40 Zoll decken die Baureihen der Marke Reflexion, die zur deutschen Ultramedia GmbH gehört, einen breiten Bereich ab. Der Fokus liegt dabei auf einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Premium-Linie hat ein rahmenloses Design und immer einen DVD-Player an Bord. Mit dem LEDA24OSBT hat der Hersteller zudem ein 24-Zoll-Modell im Angebot, das dank integriertem Akku bis zu vier Stunden autark funktioniert.

Den Smart-TV Reflexion LEDA24OSBT mit Akku bekommen Sie ab – 599 Euro.

Selfsat – Smart Camp

verfügbare Größen in Zoll: 22/24

22/24 Preise von/bis: 329-399 Euro

329-399 Euro Betriebssystem: Android

Android im Programm: Router/Sat-Anlage: ✔/✔

Hersteller Eine Besonderheit bei Geräten von Selfsat, ist die ab Werk voreingestellte deutsche Senderliste.



Kompakte, einfach zu installierende Sat- oder Mobilfunk-Empfangsanlagen bilden aktuell das Kerngeschäft von Selfsat. Passende Smart-TVs gibt es lediglich in 22 und 24 Zoll und das wahlweise mit schmalem Rahmen oder in der wertigeren rahmenlosen Optik. Basis der Smartfunktionen ist immer ein Android-Betriebssystem. Eine Besonderheit ist die ab Werk voreingestellte deutsche Senderliste.

Selfsat Smart Camp Fernseher – ab 349 Euro.

Sylvox

Baureihen/davon Smart-TV: 5/4

5/4 verfügbare Größen in Zoll: 22/24/27/32/40

22/24/27/32/40 Preise von/bis: 299-917 Euro

299-917 Euro Betriebssystem: Google TV, Android

Google TV, Android im Programm: Router/Sat-Anlage: ✗/✗

✗/✗ Webadresse des Anbieters: www.sylvoxtv.eu

Hersteller Wetterfeste Outdoor-TVs sind das Spezialgebiet des international agierenden Herstellers Sylvox.



Wetterfeste Outdoor-TVs sind das Spezialgebiet des international agierenden Herstellers Sylvox. Daher ist der Hersteller besonders für Besitzer von Luxus- oder Offroadmobilen interessant, die einen robusten Fernseher für den Außenbereich suchen.

Die Camping-Modellreihen mit 12-V-Anschluss haben Android-Betriebssysteme integriert. Ein spannender Exot ist das tragbare, wasserdichte Modell PT16A0KEGB-EU mit einer 15,6-Zoll-Bildschirmdiagonale und integriertem Akku.

Teleco – TEK W9 Smart

verfügbare Größen in Zoll: 16/19/22/24/32/40

16/19/22/24/32/40 Preise von/bis: 380-670 Euro

380-670 Euro Betriebssystem: Android

Android im Programm: Router/Sat-Anlage: ✔/✔

Hersteller Neben Sat-Empfangstechnik und Routern kombiniert Teleco beide Systeme in seinem Modell Combisat.



Als Vollsortimenter bietet Teleco eine große Auswahl an Bildschirmgrößen (16–40 Zoll) bei seinen Smart-TVs und setzt konsequent auf Android als Betriebssystem. Neben Sat-Empfangstechnik und Routern kombiniert Teleco beide Systeme in seinem Modell Combisat. Vorteil: Wer sich für Empfangstechnik und Fernseher des italienischen Herstellers entscheidet, kann die Sat-Anlage über die Fernsehfernsteuerung bedienen.

Den Teleco TEK W9 Smart in verschiedenen Größen, können Sie ab 351 Euro bestellen.

Ten Haaft/Oyster – Camping Smart-TV

verfügbare Größen in Zoll: 19/22/24/27/32/40

19/22/24/27/32/40 Preise von/bis: 539-999 Euro

539-999 Euro Betriebssystem: Vidaa

Vidaa im Programm: Router/Sat-Anlage: ✔/✔

✔/✔ Webadresse des Anbieters: www.ten-haaft.com

Hersteller Premium-Empfangstechnik ist das Hauptgeschäft des deutschen Herstellers Ten Haaft/Oyster. Die passenden Smart-TVs kommen von Avtex.



Premium-Empfangstechnik ist das Hauptgeschäft des deutschen Herstellers Ten Haaft/Oyster. Die passenden Smart-TVs kommen von Avtex, werden aber mit einer Anpassung auf die Verwendung mit Oyster-Geräten optimiert. Mit 19–40 Zoll deckt das Angebot an Smart-TVs alle gängigen Bildschirmgrößen ab. Als Betriebssystem kommt wie bei Avtex Vidaa zum Einsatz.

Ab 539 Euro gibt es den Ten Haaft/Oyster Camping Smart-TV.

Thomson Baureihen/davon Smart-TV: 1/1

1/1 verfügbare Größen in Zoll: 24/32

24/32 Preise von/bis: 219-249 Euro

219-249 Euro Betriebssystem: Android

Android im Programm: Router/Sat-Anlage: ✗/✗

✗/✗ Webadresse des Anbieters: https://tv.mythomson.com

Hersteller Eine Besonderheit bei Thomson sind zwei Modelle, die mit Q-LED eine moderne Bildschirmtechnologie für den 12-V-Betrieb zugänglich machen.



Ordentlich sparen lässt sich beim Hersteller Thomson, der kein klassischer Camping-TV-Hersteller, sondern eher Smart-TV-Generalist ist. Entsprechend klein ist die Auswahl an Bildschirmgrößen und Smart-TVs im Bereich mit 12-V-Anschluss. Dafür sind die Geräte optisch ansprechend, modern und überaus günstig. Eine Besonderheit sind zwei Modelle, die mit Q-LED eine moderne Bildschirmtechnologie für den 12-V-Betrieb zugänglich machen.