Wohnwagen für 2 für unter 15.000 Euro: der neue Sterckeman Easy 32DD

Nur 839 Kilogramm wiegt der Sterckeman Easy 325DD in fahrbereitem Zustand. Trotzdem soll der kleine Wohnwagen mit einer Aufbaulänge von gerade mal 4,07 Meter viel Platz für ein reisendes Paar bieten. Möglich wird das durch eine großzügige Sitzgruppe mit zwei Längssofas, die sich für die Nacht in komfortable Einzelbetten umwandeln lassen.

Vielversprechend ist auch der Preis des neuen Wohnwagens aus Frankreich: Schon bei 14.600 Euro geht es los. Reisetauglich wird der Easy 325DD allerdings erst mit einigen Optionspaketen. Die gute Nachricht: Noch bis zum Frühjahr schnürt Sterckeman hier ein Editionsmodell, das rund 2700 Euro Preisvorteil verspricht.

Attraktives Editionsmodell mit Preisvorteil Zur Ausstattung gehören dann das Safety-Paket mit Antischlingerkupplung und Stoßdämpfern, das Cosy-Paket mit Panorama-Dachluke, Fliegengittertür, Leselampen und Bugfenster sowie das Look-Paket mit Alufelgen, Deichselabdeckung und Dachreling. Auch die Truma-S-Heizung ist an Bord. Inklusive Transport und Zulassung stehen dann attraktive 17.770 Euro auf dem Preisschild für das Editionsmodell.

Wie alle Modelle von Sterckeman verfügt auch der neue Easy 325DD über eine hochwertige Aufbaukonstruktion mit GfK-Unterboden und feuchtigkeitsresistenter XPS-Isolierung rundum. Der neue Grundriss zeigt zudem ein geändertes Interieurdesign mit dunkelbraunen Möbelfronten im Farbton Chocolat sowie mattweißen Oberschrankklappen.

Bordtechnik mit Induktionsherd Gekocht wird beim Easy 325DD elektrisch auf einer Induktionsplatte. Der Kühlschrank mit 84 Liter Volumen arbeitet mit Kompressor-Technik. Im kompakten Bad neben der Heckküche bauen die Franzosen eine Kassettentoilette und einen Waschtisch ein.

Andreas Becker Mittelpunkt des Sterckemans ist die umbaubare Sitzgruppe.

Herzstück ist die große Sitzgruppe mit Längssofas und an der Bugwand eingehängtem Tisch. Die Sitzpolster liegen auf Lattenrosten. Man muss nur den Tisch absenken und die Rückenpolster wegnehmen, schon entstehen zwei bequeme Einzelbetten. Die Betten sind jeweils 195 Zentimeter lang und 70 Zentimeter breit. Möglich ist auch, mit zusätzlichen Polstern ein großes Querbett zu bauen.

Weil es kein festes Bett gibt, herrscht viel Platz und Bewegungsfreiheit in dem kleinen Wohnwagen – und das trotz eines schmalen Aufbaus mit nur 2,10 Meter Breite. Das Chassis lässt sich ohne technische Änderung auf bis zu 1.300 Kilogramm zulässige Gesamtmasse auflasten. Bei einem fahrbereiten Gewicht von wie erwähnt nur 839 Kilogramm bleibt so viel Zuladung für Gepäck und Ausrüstung.

Sterckeman Easy 325DD: Daten und Preis Länge/Breite/Höhe: 5,45/2,10/2,58 m

5,45/2,10/2,58 m Masse fahrbereit: 839 kg

839 kg Zulässige Gesamtmasse: 900 – 1.300 kg

900 – 1.300 kg Schlafplätze: 2

2 Grundpreis: 14.600 Euro

14.600 Euro Preis Editionsmodell: 17.770 Euro