Tabbert Cazadora 420 QD & 700 KD: Paar- und Familien-Wohnwagen im Check

Da Tabbert den Einsteiger Senara zur Saison 2026 gestrichen hat, stellt die Mittelklasse-Baureihe Cazadora nun den Start ins Tabbert-Programm dar. Der Da-Vinci-Nachfolger musste sich nach seiner Präsentation im vergangenen Jahr wegen seiner merklich einfacheren Machart einige Kritik gefallen lassen – inzwischen hat Tabbert an vielen Stellen nachgebessert.

Das Modellangebot ist jüngst noch einmal gewachsen. Zur Saison 2026 rücken vier neue Grundrisse ins Cazadora-Portfolio. Zwei davon – den kurzen 420 QD für Paare und den riesigen Tandemachser 700 KD für Familien – präsentierte Tabbert auf dem Caravan Salon 2025, wo CARAVANING die Gelegenheit für einen ersten Check nutzte.

Tabbert Cazadora 420 QD Als kompakter Reise-Caravan richtet sich der neue 420 QD an Paare. Die übernachten im nur 6,49 Meter langen Einstiegs-Cazadora in einem Querbett im Bug, das mit 209 Zentimetern ziemlich lang, mit 134 bis 140 Zentimetern aber nur mäßig breit ausfällt. Wer vorn liegt, muss zudem über den Partner klettern, um das Bett zu verlassen – typisch Querbett.

Ingolf Pompe Das Querbett im Bug ist maximal 140 Zentimeter breit. Das reicht, ist aber nicht üppig.



Überzeugen konnte beim ersten Check die Sitzgruppe, die als Dinette links ins Heck eingebaut ist. Gerade auf der hinteren, längeren Bank kann man sich gemütlich in die Ecke lümmeln und genießt das gute Raumgefühl im kurzen Wohnwagen. Bei Bedarf wird aus der Sitzgruppe ein Gästebett mit den Maßen 192 mal 140/95 Zentimeter. Praktisch: Der Kleiderschrank direkt links der Aufbautür – so kommt man schnell auch von draußen an die Jacke.

Das kompakte Bad und die Küche stehen sich in Wagenmitte gegenüber. Auf der Habenseite stehen eine ordentlich große Arbeitsfläche und ein Dreiflamm-Kocher mit guten Brennerabständen für größere Töpfe und Pfannen. Leben muss man mit dem eher kleinen Kühlschrank im Unterschrank, zu dem man sich bücken muss. Die Preise für den 420 QD beginnen bei 26.405 Euro.

Technische Daten Länge/Breite/Höhe : 6,49/2,32/2,60 Meter.

: 6,49/2,32/2,60 Meter. Masse fahrbereit : 1.136 kg.

: 1.136 kg. Zul. Gesamtmasse : ab 1.300 kg.

: ab 1.300 kg. Preis: ab 26.405 Euro. Tabbert Cazadora 700 KD Am oberen Ende der Längenskala reiht sich der neue 700 KD ein. Der 2,50 Meter breite Tandemachser streckt sich auf satte 9,49 Meter und stellt einen wahren Raum-Traum für Familien dar. Investieren müssen die dafür mindestens 40.735 Euro.

Ingolf Pompe Der großen Rundsitzgruppe im Bug mangelt es weder an Komfort noch an Tageslicht.



Im Bug findet sich die große und bequem gepolsterte Rundsitzgruppe, an der es dank Bug- und Seitenfenstern schön hell zugeht. Der Küchenblock fällt ziemlich kompakt aus, was sich in einem Mangel an Arbeitsfläche zeigt. Immerhin verbaut Tabbert einen erhöhten Tresen als Abstellfläche zum Schlafzimmer hin. Punkten kann die Küche mit einem großen, raumhohen Kühlschrank samt separatem Gefrierfach gegenüber. Hier ist Platz für einen Kleiderschrank, der über der einfachen Truma-S-Heizung eingebaut ist.

Nach vorn folgt das Schlafzimmer für die Eltern. Der Lattenrost des Längsdoppelbettes lässt sich in den Mittelgang ausziehen und ein Polsterteil einlegen. So wird zwar der Gang schmaler, das Bett wächst von sehr knappen 127 Zentimetern auf annehmbare 140 Zentimeter Breite.

Ein Raumbad mit separatem Waschtisch trennt das Elternbett vom Kinderzimmer im Heck des Cazadora 700 KD. Für den Nachwuchs stehen längs eingebaute Stockbetten bereit, die auf Längen von 185 und 188 Zentimeter kommen und sogar für Teenager ausreichen. Zudem verfügt das Kinderzimmer über eine eigene, kleine Dinette.