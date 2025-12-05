Der Wild-West-Trailer für Cowboys & Cowgirls: Airstream Stetson + 6666 Special Edition

Wild-West-Kulisse für ein Kultmodell: Zwischen Cowboys und Cowgirls, galoppierenden Pferden, vorbeiziehenden Rinderherden und dem flackernden Lagerfeuer inszeniert Airstream den Auftritt des Stetson + 6666 Special Edition. So dramatisch – fast schon kitschig – setzt der Hersteller seine neueste Special Edition in Szene und verleiht ihr einen Hauch von Western-Filmromantik. Doch überzeugen auch die inneren Werte?

Ikonische Kooperation Für den neuen Wohnwagen kollaboriert Airstream mit zwei amerikanischen Ikonen: dem Hut-Hersteller Stetson und Amerikas berühmtester Ranch: der "Four Sixes Ranch Texas". Dass die Marke Kooperationen eingeht, ist nicht neu – beispielsweise 2022 mit Supreme oder 2021 mit Pottery Barn.

Der neue Airstream Stetson + 6666 Special Edition ist als Reaktion auf das Ranch-Leben in den USA entstanden. Jedes Frühjahr treiben Cowgirls und Cowboys ihr Vieh zusammen und müssen dabei tagelang im Zelt schlafen. Knochen und Muskeln schmerzen nach der Arbeit und der Nacht auf dem harten Boden. Deutlich komfortabler soll diese Arbeit mit dem neuen Wohnwagen werden. Im Gegensatz zum Zelt kann darin nicht nur geschlafen, sondern auch geduscht und gekocht werden.

Dreifach-Signatur: Airstream, Stetson, Four Sixes Ranch In Zusammenarbeit mit dem legendären Hut-Hersteller Stetson und der traditionsreichen Four Sixes Ranch entstand ein Modell, das auf Authentizität setzt. Statt reinem Showeffekt geht es hier um ehrliche Materialien, durchdachtes Design und ein tiefes Bekenntnis zu handwerklicher Qualität.

Außen: Western trifft Hightech

Airstream Durch die Heckklappe hat man einen wunderbaren Blick nach draußen... auf die Herde.

Die ikonische Airstream-Aluschale bleibt erhalten, wird jedoch mit einem auffälligen roten Zierstreifen und einer Sondermarkise mit gesticktem Muster ergänzt. Ein Highlight: die Heckklappe mit Insektenschutz, die einen selbst drinnen nahtlos mit der Außenwelt verbindet. Cowboy-Illustrationen auf den Frontschutzblechen und eine individuelle Stetson-6666-Grafik machen die Western-Optik komplett.

Innen: Kupfer, Leder und Cowboy-Charme Im Inneren dominieren natürliche Farben wie Oxblood-Rot, Lehmbraun und Kohlegrau – inspiriert von der texanischen Ranchlandschaft. Ein Designhighlight im Zentrum ist die gehämmerte Kupferspüle im Farmhouse-Stil, ergänzt von einem Esstisch aus schwarzgebeizter Eiche. Weitere Akzente:

Echtes semi-anilines Leder

Stetson-Kunstwerke als Wanddesign

Abnehmbare Hutablagen

Ölgeriebene Armaturen im Bad

Praktisch und stylisch: Selbst die Fenstervorhänge greifen das Western-Thema mit Leder-Tiebacks auf.

Airstream Eine Hutablage darf natürlich im Editionsmodell nicht fehlen.

Wohnkomfort und Autarkie Die Ausstattung lässt keine Wünsche offen: Queen- oder Twin-Betten im Bugbereich, ein ausziehbarer Essbereich für zwei weitere Schlafplätze und eine voll ausgestattete Küche mit 3-Flammen-Herd und 266 Liter fassendem 12-V-Kühlschrank. 148 Liter Frisch- und Grauwassertank sorgen für eine ausreichende Wasserversorgung. Für Abenteuer abseits befestigter Wege sorgen:

300 W Solaranlage mit 2,5 kWh Lithiumbatterien

Rückfahrkamera mit Ton

Heckklappe mit Panoramaaussicht

Smart-TV, Klipsch-Soundsystem, USB-C-Ladestationen

Airstream: Daten und Preis Länge: ca. 8,6 m

Breite: ca. 2,57 m

Leergewicht: 6.700 lbs (3.039 kg)

Zuladung: 900 lbs (408 kg)

Preis: 169.900 US-$ (ca. 145.789 Euro)