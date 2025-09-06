Hobby De Luxe 460 SL (2026): Neues Bad im kurzen Einzelbetten-Wohnwagen

Hobby bringt zur Saison 2026 einen neuen kompakten Wohnwagen mit Einzelbetten-Grundriss auf den Markt. Der kompakte De Luxe 460 SL bringt ein komplett neu gestaltetes Bad mit separierbarer Dusche mit.

Gänzlich neu ist dieser Grundriss bei Hobby allerdings nicht. Es gibt bereits einen 460 SL in der höher positionierten Excellent-Baureihe. Vorteil des neuen De Luxe 460 SL: Sein Grundpreis liegt mit 26.590 Euro rund 2.000 Euro unter seinem Excellent-Schwestermodell.

Zudem unterscheiden sich die Modelle beim Innenraum-Design deutlich. Während der Excellent-Wohnraum komplett in Weiß- und Grautönen gehalten ist, kombiniert der neue De Luxe ein helles Holzfurnier mit mattweißen Schrankklappen und dunkelgrauen Küchenmöbeln.

Waschraum neu gedacht Zum Grundriss des De Luxe 460 SL: Die beiden Einzelbetten befinden sich im Bug des Wohnwagens, die Sitzgruppe ist als seitliche Dinette in der Fahrzeugmitte ausgeführt. Küche und Bad teilen sich den Heckbereich.

Ingolf Pompe Neues Bad: Zugang gewährt nun eine platzsparende Jalousie-Schiebetür statt einer herkömmlichen Tür, die in den Wohnraum öffnet.



Neu gedacht hat Hobby den Waschraum. Statt einer herkömmlichen Tür gewährt nun eine platzsparende Jalousie-Schiebetür Zugang zum Bad. Das aufgesetzte Waschbecken hat eine schicke schwarze Armatur.

Das gilt auch für die Duscharmatur und Brause, die sich bei Nichtgebrauch hinter einer Holzblende in der Seitenwand verbergen. Eine faltbare Abtrennung macht die Dusche dann komplett. Die integrierte Dusche ist bereits in der Serienausstattung enthalten – das ist bei einem Wohnwagen nicht selbstverständlich.

Kompakte Küche, trotzdem großer Kühlschrank Der Küchenblock im De Luxe 460 SL verfügt zwar über wenig Arbeitsfläche, aber bietet viel Stauraum in drei großen Schubladen und im mehrfach unterteilten Oberschrank. Der Dreiflamm-Kocher zündet elektrisch.

Den Kühlschrank baut Hobby gegenüber der Sitzgruppe in Wagenmitte ein. Hier ist Platz für ein nahezu raumhohes Gerät mit großzügigen 133 Liter Volumen. Der doppelte Türanschlag ermöglicht das Öffnen von beiden Seiten.

Ingolf Pompe Dieser Küchenblock bietet zwar kaum Arbeitsfläche, aber reichlich Stauraum.



Weil Heck und Bug bereits belegt sind, muss die Dinette in der Wagenmitte eingebaut werden. Für die typische Zweier-Besatzung bietet die Sitzgruppe ordentlichen Komfort, an die Bequemlichkeit einer Rundsitzgruppe reicht sie aber nicht heran – ein Kompromiss, den Camperinnen und Camper bei diesem Grundriss eingehen müssen.

Bequeme Einzelbetten Hervorragenden Schlafkomfort versprechen dafür die Einzelbetten im Bug. Hier verbaut Hobby aufstellbare Lattenroste und dicke Federkernmatratzen. Beide Liegeflächen sind 193 Zentimeter lang und 82 Zentimeter breit. Mit einem Faltvorhang lässt sich das Schlafzimmer bei Bedarf vom Wohnraum abtrennen.

Ingolf Pompe Die Einzelbetten im Bug verfügen über bequeme Federkernmatratzen. Die Liegeflächen sind mit je 1,93 Meter gleich lang.



Die Serienausstattung des De Luxe 460 SL fällt wie bei Hobby üblich bereits sehr umfangreich aus. Somit ist der Wohnwagen zum Grundpreis von 26.590 Euro bereits weitgehend reisefertig.