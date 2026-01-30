Günstiger Wohnwagen, starke Ausstattung – der neue Sterckeman Sport Edition 420 CP (2026)

Der französische Hersteller Sterckeman steht wie kaum ein zweiter für kleine, leichte und bezahlbare Wohnwagen. Spannender Neuzugang in dieser Riege: der Sport Edition 420 CP. Mit u-förmiger Dinette und Längsdoppelbett richtet sich das leer nur 1.000 Kilogramm schwere Modell an Paare, die einen unkompliziert zu manövrierenden Wohnwagen suchen, aber auf Komfort nicht verzichten wollen. Zur ohnehin bereits umfangreich ausgestatteten Serienversion kommt aktuell noch ein Frühjahrs-Editionsmodell mit Preisvorteil dazu.

Typisch für die Sport Edition, die mittlere der drei Sterckeman-Baureihen, ist die Außenhaut in stylischem Grau. Die Kabine besteht rundum aus GFK-Sandwich mit feuchtigkeitsresistenter XPS-Isolierung – in dieser Klasse ein Alleinstellungsmerkmal der Franzosen. Beim Editionsmodell wertet das Look-Paket mit Alufelgen, Deichselabdeckung und Dachreling die Optik weiter auf.

Der 420 CP kommt in normaler Breite von 2,30 Meter, bleibt mit einer Gesamtlänge von 6,21 Meter inklusive Deichsel aber ziemlich kurz. Trotz nur 4,82 Meter Aufbaulänge bietet der Sport Edition im Innenraum jedoch erstaunlich viel Platz für ein Paar.

Breites Bett – Küche und Bad bleiben kompakt

Simon Ribnitzky Das französische Längsbett im Bug wird am Fußende nicht schmaler. Es misst über die gesamte Länge 1,38 Meter in der Breite.



Die links ins Heck gebaute Dinette wird durch eine schmale Längsbank und einen Einsäulen-Hubtisch zur U-Sitzgruppe. Bei einem ersten Check der Redaktion fiel der Sitzkomfort dank fester Polster und hoher Rückenlehnen positiv auf.

Top-Serienausstattung und Editions-Vorteil

Simon Ribnitzky Im Deichselkasten ist Platz für zwei Elf-Kilogramm-Gasflaschen. Ein Gasdruckdämpfer unterstützt die Öffnung des Deckels.



Zum Grundpreis von 22.490 Euro bringt der kleine Franzose bereits eine komplette Serienausstattung mit. Antischlingerkupplung und Stoßdämpfer sind ebenso dabei wie ein 50 Liter großer Wassertank, Warmwassertherme, Duschausstattung, große Dachhaube, LED-Leselampen, Fliegengittertür und eine Batterievorbereitung. Geheizt wird mit einer Truma-S-Heizung, die ab Werk über eine Umluftanlage verfügt.

Bei der Frühjahrs-Edition spendiert Sterckeman noch die Elektro-Zusatzheizung Ultraheat, Fußbodenerwärmung und das erwähnte Look-Paket mit Alufelgen, Deichselabdeckung und Dachreling – macht einen Preisvorteil von etwas mehr als 2.000 Euro. Inklusive Transportkostenpauschale und Zulassung stehen dann sehr faire 23.770 Euro auf dem Preisschild.

Technische Daten Sterckeman Sport Edition 420 CP Gesamtlänge/-breite/-höhe: 6,21/2,30/2,58 m

6,21/2,30/2,58 m Masse fahrbereit: 1.029 kg

1.029 kg Zul. Gesamtmasse: 1.100/1.500 kg

1.100/1.500 kg Grundpreis: 22.490 Euro

22.490 Euro Preis Frühjahrs-Edition: 23.770 Euro