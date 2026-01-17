CARAVANING-Leserwahl 2026: Dethleffs C'Joy Active ist der Top-Einseteiger-Wohnwagen

Wohnwagen der Einsteigerklasse sind der ideale Zugang zur Welt des mobilen Reisens. Sie sprechen vor allem Campingneulinge, junge Familien und Gelegenheitsurlauber an, die ein unkompliziertes Fahrzeug zu einem attraktiven Preis suchen. Der Fokus liegt klar auf einfacher Handhabung, überschaubaren Abmessungen und einem soliden Grundkonzept. Trotz des günstigen Einstiegsniveaus bieten viele Modelle clevere Raumlösungen und eine Ausstattung, die für entspannte Urlaubsreisen völlig ausreicht.

Typisch für dieses Segment sind niedrige Basispreise, bei denen allerdings nicht alle Komfortmerkmale serienmäßig enthalten sind. Viele Ausstattungsdetails, die im Campingalltag sinnvoll oder sogar selbstverständlich erscheinen, lassen sich erst über optionale Pakete ergänzen. Dadurch bleibt der Einstiegspreis attraktiv, während Käuferinnen und Käufer ihr Fahrzeug Schritt für Schritt an die eigenen Bedürfnisse anpassen können.

Die Leserwahl 2026 zeigt, welche Einstiegsmodelle besonders überzeugen konnten. Die Ergebnisse verdeutlichen, welche Wohnwagen mit ausgewogenem Preis-Leistungs-Verhältnis, praxisnaher Ausstattung und zeitgemäßem Design bei den Leserinnen und Lesern hoch im Kurs stehen.

Platz 1: Dethleffs C’Joy Active

Andreas Becker Platz 1: Der Dethleffs C’Joy Active macht im Vergleich zum Vorjahr ganze fünf Plätze gut und springt mit 38,5 der Stimmen auf Platz 1.



Wie bereits in den letzten beiden Jahren belegt Dethleffs den ersten Platz unseres Einsteigerrankings. Dieses Mal steht jedoch nicht wie gewohnt der C'Go sondern der C'Joy Active an der Spitze. Ganze 38,5 Prozent der Stimmen konnte der Einsteigercaravan aus Bayern für sich gewinnen und springt so von Platz sechs im Vorjahr auf Platz eins.

Platz 2: Adria Aviva

Christian Hass Platz 2: Unverändert ist die Platzierung des Adria Aviva (33,1 Prozent).



Den zweiten Platz sichert sich, wie bereits im letzten Jahr, der Adria Aktiva. Ganze 33,1 Prozent der Stimmen konnte der Caravan mit seinem frischen Design und viel Ausstattung auf sich vereinen. Trotz einer erheblichen Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr reicht es für den Slowenen wieder nur zur Vizemeisterschaft.

Platz 3: Weinsberg Caraone

Karl-Heinz Augustin Platz 3:Der Weinsberg Caraone macht ebenfalls einen großen Sprung und landet mit 30,2 Prozent auf Platz 3.



Der dritte Platz geht an den Weinsberg Caraone. Mit 30,2 Prozent der Stimmen knackt auch er die 30-Prozent-Marke und sorgt somit für ein umkämpftes Titelrennen. Im Vergleich zum Vorjahr klettert der Weinsberg Caraone um fast 10 Prozent und zwei Plätze in der Rangliste.

Gewinner Importklasse Einsteiger 2026 Hier verändert sich im Vergleich zum Vorjahr nichts. Der Adria Aviva dominiert weiter den Import-Markt und schneidet mit unschlagbaren 70,6 Prozent der Stimmen auf Platz 1 ab.