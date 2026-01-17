Fendt weiterhin ungeschlagen: Die Gewinner der Caravan-Ober- und Luxusklasse (2026)

Wer bei seinen Reisen keinerlei Kompromisse eingehen möchte, der sollte sein Augenmerk auf Wohnwagen der Ober- und Luxusklasse richten. In diesem Segment stehen Komfort, Qualität und Individualität klar im Vordergrund. Großzügige Grundrisse, edle Materialien und eine umfangreiche Serienausstattung sorgen dafür, dass sich diese Caravans auch auf langen Touren wie ein mobiles Zuhause anfühlen.

Moderne Heizsysteme, hochwertige Küchenlösungen und durchdachte Details gehören ebenso dazu wie ein hohes Maß an Verarbeitungsqualität. Entsprechend bewegt sich der Einstieg in diese Klasse meist deutlich oberhalb der 60.000 Euro, abhängig von Ausstattung und Personalisierung.

Besonders prägend für die Oberklasse sind Hersteller, die seit Jahren für höchste Standards stehen. Marken wie Fendt überzeugen mit präziser Fertigung, zeitlosem Design und praxisnahen Lösungen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind. Kabe steht dagegen für skandinavische Wohnlichkeit, exzellente Isolierung und eine Technik, die auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig funktioniert. Beide Hersteller haben sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet und zählen regelmäßig zu den Favoriten.

Die Leserwahl 2026 zeigt, welche Modelle und Marken in der Oberklasse besonders geschätzt werden und warum luxuriöse Wohnwagen für viele Campingfans der Inbegriff von Komfort und Reisefreiheit sind.

Platz 1: Fendt Diamant

Hersteller Platz 1: Auf dem ersten Platz landet der Fendt Diamant mit genau 35 Prozent aller Stimmen.



Der Fendt Diamant lässt auch 2026 seinen Mitstreitern keine Chance und hängt die Konkurrenz mit glatten 35 Prozent der Stimmen ab. Damit ist es für den Hersteller aus Marktoberdorf in Bayern bereits der achte Sieg in Serie in dieser Kategorie.

Lesen Sie alles Wichtige zu den neuen Modellen des Fendt Diamant.

Platz 2: Adria Alpina

Archiv Platz 2: Mit etwas Abstand folgt der Adria Alpina, der 19,7 Prozent aller Stimmen erhält.



Deutlich abgeschlagen, aber dennoch mit einem exzellenten Ergebnis, schneidet der Adria Alpina ab. Der Luxus-Caravan aus Slowenien konnte 19,7 Prozent der Leserinnen und Leser für sich gewinnen und belegt so einen verdienten zweiten Platz.

Platz 3: Tabbert Puccini

Andreas Becker Platz 3: Dritter auf dem Treppchen ist der Tabbert Puccini mit 19,1 Prozent.



Nur knapp dahinter liegt der Tabbert Puccini mit 19,1 Prozent der Stimmen. Der Luxus-Caravan aus Jandelsbrunn in Niederbayern macht damit zwei Plätze im Vergleich zum Vorjahr gut und erklimmt so das Treppchen.

Importmodelle Ober- und Luxusklasse In kaum einer anderen Kategorie ist der erste Platz der Importmodelle so umkämpft wie in der Ober- und Luxusklasse. In diesem Jahr kann sich der Adria Alpina mit 24,3 Prozent der Stimmen durchsetzen. Dicht gefolgt vom Kabe Royal/Imperial (23,5 %) und dem Kabe Estate (22,1 %).