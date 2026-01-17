Hobby ganz vorn: Das sind die beliebtesten Mittelklasse-Wohnwagen 2026

Caravans der unteren Mittelklasse starten bei rund 15.000 Euro und bieten spürbar mehr Komfort als die günstigen Einsteigermodelle. Bei der Zusatzausstattung lohnt sich jedoch ein genauer Blick – hier sind die Wunschlisten oft lang und vielfältig.

Diese Wohnwagenklasse richtet sich an alle, die ein gutes Maß an Komfort, Ausstattung und Wohngefühl suchen, ohne gleich in die Premiumliga aufzusteigen. Durchdachte Raumlösungen machen sie besonders attraktiv für Familien und Paare, die Funktionalität und Gemütlichkeit clever miteinander verbinden möchten.

In der aktuellen Leserwahl konnte der Hobby Ontour vom dritten auf den ersten Platz aufsteigen, was vermutlich auf das in diesem Jahr ganz neu aufgelegte Design zurückzuführen ist. Er erhielt starke 35,8 Prozent der Stimmen. Dicht hinter ihm zieht der Dethleffs Camper mit 34,3 Prozent der Stimmen neu in unsere Tabelle ein. Auf ihn folgt, ebenfalls neu dabei, der Knaus Sport mit 30,8 Prozent.

Man sieht: Das Feld der Mittelklasse-Wohnwagen ist stark umkämpft, denn ihr Preis-Leistungs-Verhältnis ist für verschiedenste Zielgruppen äußerst attraktiv.

Ergebnisse der Leserwahl Im diesjährigen Ranking der Kategorie der unteren Mittelklasse hat sich einiges getan. Zwar sind die meisten der Modelle bekannte Gesichter in der Liste, doch hat sich die Rangfolge deutlich geändert. Auch die Siegerplätze wurden zum Teil neu besetzt.

Platz 1: Hobby Ontour

Isabell Krautberger Platz 1: Der Hobby Ontour kann mit ganzen 35,8 Prozent vom dritten auf den ersten Platz aufsteigen.



Der Hobby Ontour kann nach einer Verschlechterung im Vorjahr 2026 wieder den ersten Platz belegen. Mit 35,8 Prozent aller Stimmen der promobil-Community hat er aber dennoch keinen allzu großen Vorsprung gegenüber dem Zweitplatzierten.

Platz 2: Dethleffs Camper

Andreas Becker Platz 2: Der Dethleffs Camper zieht mit 34,3 Prozent aller Stimmen auf den zweiten Platz ein.



Der rundum erneuerte Dethleffs Camper mit frischem Design und mutigen Farben zieht neu in unsere Tabelle ein und erhält prompt 34,3 Prozent aller Stimmen. Ob er nächstes Jahr die Goldmedaille erobert?

Platz 3: Knaus Sport

Philipp Heise Platz 3:Für den Knaus Sport gibt es dieses Jahr mit 30,8 Prozent der Stimmen über ein Prozent mehr.



Der Knaus Sport dagegen muss sich mit 30,8 Prozent der Stimmen zufrieden geben und rutscht so von Platz zwei auf den dritten ab. Auch er wurde für das Modelljahr 2026 überarbeitet, vor allem bei der Preispolitik wurde das Kundenfeedback gehört.

Gewinner Importklasse untere Mittelklasse 2025 Wie auch in den vergangenen Leserwahlen kann der Adria Altea seinen Sieg verteidigen und kommt auf tolle 59,9 Prozent der Stimmen. Mit angenehmem Abstand wird er begleitet durch den Sterckeman Sport Edition mit 37,5 Prozent auf Platz zwei und dem Caravelair Sport Line (19,5 Prozent) am Ende des Treppchens.