Neue und alte Wohnwagen im Ranking: Die Top-Caravans der oberen Mittelklasse (2026)

Wohnwagen der oberen Mittelklasse stehen für ein spürbares Plus an Komfort, Qualität und Wohnlichkeit. Sie richten sich an Camperinnen und Camper, die auf Reisen höhere Ansprüche stellen und ein Fahrzeug suchen, das sowohl für kurze Auszeiten als auch für lange Urlaubsfahrten bestens geeignet ist. Der Fokus liegt auf einem besonders hochwertigen Aufbau und einer soliden Konstruktion, die Stabilität und Langlebigkeit vereinen.

Im Innenraum zeigt sich der Anspruch dieser Klasse deutlich. Hochwertige Materialien, geschmackvolle Polsterstoffe und durchdachte Lichtkonzepte schaffen eine angenehme Atmosphäre. Clevere Stauraumlösungen, komfortable Schlafbereiche und moderne Küchen mit leistungsfähigen Geräten erhöhen den Alltagskomfort spürbar. Auch die Heiztechnik ist häufig leistungsstärker ausgelegt und sorgt für ein angenehmes Raumklima zu jeder Jahreszeit.

Das höhere Ausstattungsniveau schlägt sich im Preis nieder, liegt jedoch bewusst unterhalb der Oberklasse. Dafür erhalten Käuferinnen und Käufer ein ausgewogenes Gesamtpaket aus Design, Funktionalität und Komfort. Die Leserwahl 2026 zeigt, welche Modelle dieser Kategorie besonders überzeugen konnten und warum Wohnwagen der oberen Mittelklasse für viele Caravaning-Fans die ideale Wahl sind.

Dieses Jahr haben unsere Leserinnen und Leser die Top 10 komplett umgekrempelt. Gleich fünf neue Caravans sind im Vergleich zum letzten Jahr vertreten. Den amtierenden Titelverteidiger konnte jedoch mal wieder keiner der Konkurrenten schlagen.

Platz 1: Fendt Tendenza

Fendt Platz 1:v In der oberen Mittelklasse geht der Sieg erneut an den Fendt Tendenza mit 49,2 Prozent der Stimmen.



Wieder einmal ist es der Fendt Tendenza an der Spitze der oberen Mittelklasse. Mit 44,7 Prozent der Stimmen verliert er zwar ein wenig an Boden zu seiner Konkurrenz, bleibt aber dieses Jahr weiter ungefährdet.

Hier erfahren Sie alles Wissenswerte über den Designer-Caravan im Einzeltest.

Platz 2: Knaus Südwind Black Selection

Philipp Heise Platz 2: Der zweite Platz geht an den Knaus Südwind Black Selection mit 30,9 Prozent der Stimmen.



Einer der vielen Newcomer im Leserranking 2026 ist der Knaus Südwind Black Selection. 30,9 Prozent der Stimmen konnte er für sich gewinnen. Der auffällige Caravan aus Jandelsbrunn in Niederbayern stürmt somit direkt aufs Podium.

Das Wichtigste zum Knaus Südwind lesen Sie hier.

Platz 3: Adria Adora

Ingolf Pompe Platz 3: Der Adria Adora läuft auf Platz 3 ins Ziel mit 27,6 Prozent der Stimmen.



Auch der Adria Adora ist neu in den Top 10. Mit 27,6 Prozent der Stimmen landet er direkt auf dem dritten Platz. Zur Saison 2026 hat der slowenische Hersteller sein Erfolgsmodell noch einmal aufgefrischt und den Innenraum überarbeitet.