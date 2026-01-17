Gewinner der Caravan-Kompaktklasse – Kein Vorbeikommen am Eriba Touring

Kompakte Reisefahrzeuge gewinnen auch im Jahr 2026 weiter an Bedeutung. Ob Microcamper oder kompakter Caravan, kurze und wendige Modelle sprechen eine stetig wachsende Zielgruppe an. Sie lassen sich leichter manövrieren, sind im Alltag unkomplizierter und eignen sich besonders für Einsteiger oder für Reisende, die flexibel und spontan unterwegs sein möchten. Trotz ihrer kompakten Abmessungen bieten viele dieser Fahrzeuge durch clevere Raumlösungen überraschend viel Komfort.

Gerade Kompaktcaravans zeigen, wie sich begrenzter Platz sinnvoll nutzen lässt. Hubdächer oder Faltdächer sorgen dafür, dass sich das Raumgefühl am Stellplatz deutlich vergrößert und zusätzliche Schlaf- oder Stehhöhe entsteht. Im Vergleich zu klassischen Einsteigermodellen muss man dafür jedoch meist tiefer in die Tasche greifen. Hochwertige Materialien, moderne Technik und aufwendige Konstruktionen haben ihren Preis.

In der Leserwahl 2026 standen kompakte Reisefahrzeuge erneut hoch im Kurs. Die Ergebnisse zeigen, welche Modelle mit durchdachten Konzepten, hoher Alltagstauglichkeit und überzeugender Qualität besonders punkten konnten. Sie zeigen: Kurze Caravans und Microcamper sind längst mehr als nur ein Nischenprodukt.

Platz 1: Eriba Touring

Platz 1: Der Eriba Touring schafft es mit 41,0 Prozent der Stimmen auf Platz eins.



Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren geht die Krone der Caravan-Kompaktklasse an den Eriba Touring. Mit glatten 41 Prozent aller Stimmen lässt er dieses Jahr wiederholt die Konkurrenz deutlich hinter sich.

Platz 2: Next 380

Platz 2: Mit dem Next 380 steht direkt ein Newcomer auf dem Treppchen. Der Next 380 konnte 30,8 Prozent der Stimmen sammeln.



Erst Anfang 2025 vorgestellt, stößt der Next 380 erstmals in die Top 10 der Leserwahl und dann direkt aufs Podium. Der kompakte Caravan aus Bayern hat es geschafft, 30,8 Prozent der Leserinnen und Leser von sich zu überzeugen.

Platz 3: Eriba Feeling

Platz 3: Auch auf dem dritten Platz steht ein Eriba. Der Feeling erhält 30,4 Prozent der Stimmen.



Auch wenn es dieses Jahr nicht zum erneuten Eriba-Doppelsieg gereicht hat, darf sich der baden-württembergische Hersteller trotzdem über zwei Podiumsplätze freuen. Den dritten Platz belegt der Eriba Feeling mit 30,4 Prozent der Stimmen. Das sind trotz der schlechteren Platzierung über drei Prozentpunkte mehr als im letzten Jahr.

Gewinner Importklasse In der Importklasse gibt es keine Überraschungen. Wie bereits in den letzten beiden Jahren kann auch dieses Jahr niemand dem Adria Action das Wasser reichen. Er erhält von den Leserinnen und Lesern ganze 48,6 Prozent der Stimmen.