Titelverteidiger Fendt: Das sind die beliebtesten Caravans der Mittelklasse (2026)

Wohnwagen der Mittelklasse bilden auch im Jahr 2026 das Herzstück des Caravaning-Marktes. Sie richten sich an Camperinnen und Camper, die Wert auf Komfort, solide Qualität und zeitgemäße Ausstattung legen, ohne den Schritt in die preisintensive Oberklasse zu gehen. In diesem Segment treffen durchdachte Grundrisse auf hochwertige Materialien und flexible Ausstattungsoptionen, die sowohl für Paare als auch für Familien attraktive Lösungen bieten. Genau diese ausgewogene Mischung macht die Mittelklasse seit Jahren so beliebt.

Viele Modelle überzeugen mit großzügigen Sitzgruppen, komfortablen Schlafbereichen und einer Küchenausstattung, die auch längere Reisen angenehm macht. Gleichzeitig bleibt das Preisniveau überschaubar, insbesondere im Verhältnis zu dem gebotenen Wohnkomfort. Damit bieten Mittelklasse-Wohnwagen ein besonders ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis und sprechen eine breite Zielgruppe an.

Die Leserwahl 2026 zeigt, welche Modelle in diesem Segment besonders geschätzt werden. Die Ergebnisse machen deutlich, welche Konzepte mit gelungener Raumaufteilung, moderner Gestaltung und hoher Verarbeitungsqualität überzeugen konnten und warum die Mittelklasse für viele Caravaning-Fans die erste Wahl bleibt.

Platz 1: Fendt Bianco

Hersteller Platz 1: Der Fendt Bianco Selection/Activ kann seinen Vorsprung mit 51,1 Prozent der Stimmen weiter ausbauen.



Seinen Platz an der Sonne verteidigt der Fendt Bianco erneut und baut dabei seinen Vorsprung sogar aus. Mit 51,1 Prozent der Stimmen lässt der Bianco seine Konkurrenten weit hinter sich und sichert sich so zum dritten Mal in Serie die Krone der Mittelklasse-Caravans.

Warum die Leserinnen und Leser den Bianco so sehr schätzen, zeigt sich im Einzeltest.

Platz 2: Tabbert Cazadora

Ingolf Pompe Platz 2: Den zweiten Platz belegt der Tabbert Cazadora mit 34,4 Prozent der Stimmen.



Mit dem Tabbert Cazadora belegt ein Newcomer den zweiten Platz der Rangliste. Der Hersteller aus Jandelsbrunn in Niederbayern liefert mit dem Cazadora einen überzeugenden Mittelklasse-Caravan, dem unsere Leserinnen und Leser 34,4 Prozent ihrer Stimmen gegeben haben.

Alles Wissenswerte über den brandneuen Familien-Grundriss des Tabbert Cazadora erfahren Sie hier.

Platz 3: Dethleffs Nomad

Andreas Becker Platz 3: Mit dem Dethleffs Nomad belegen gleich zwei Newcomer die beiden unteren Podiumsplätze. Der Nomad erhält 31,4 Prozent der Stimmen.



Gleich zwei Newcomer stehen 2026 auf dem Podium. Der Nomad aus dem Hause Dethleffs konnte die Leserinnen und Leser ebenfalls begeistern und erhält in der umkämpften Mittelklasse-Kategorie beachtliche 31,4 Prozent der Stimmen.

Was den Nomad so gut macht, zeigt sich im Test.