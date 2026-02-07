Ist er wirklich so günstig, wie er vorgibt? Der Weinsberg Caraone 450 FU im Test

Weniger als 20.000 Euro für einen neuen Wohnwagen – das ist heutzutage selten geworden. Der Weinsberg Caraone erfüllt dieses Kriterium. Das Sondermodell Edition Hot hat der Hersteller gestrichen, so sinken die Grundpreise – auch wenn die Tarife, so viel Ehrlichkeit muss sein, ein paar hundert Euro über der nackten Basis des Vorjahres liegen.