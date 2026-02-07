Ist er wirklich so günstig, wie er vorgibt? Der Weinsberg Caraone 450 FU im Test

Weniger als 20.000 Euro für einen neuen Wohnwagen – das ist heutzutage selten geworden. Der Weinsberg Caraone erfüllt dieses Kriterium. Das Sondermodell Edition Hot hat der Hersteller gestrichen, so sinken die Grundpreise – auch wenn die Tarife, so viel Ehrlichkeit muss sein, ein paar hundert Euro über der nackten Basis des Vorjahres liegen.
Stichwort nackt: Reisefertig ist der Caraone zum Grundpreis nicht. Zwei Pakete sind quasi Pflicht. Das Smart-Paket bringt Umluftanlage für die Heizung, großen Wassertank, Antischlingerkupplung und Rollos an den Fenstern mit, das Advanced-Paket kombiniert eine große Dachhaube, Insektenschutztür, Truma Therme, rollbaren Abwassertank und den Duschausbau.