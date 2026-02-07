Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle pro+ Artikel
Finanzierung
WohnmobileMenü aufklappen
WohnwagenMenü aufklappen
Zubehör
PlatzfinderMenü aufklappen
ReiseplanungMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Fahrzeugmarkt
Zur Startseite
Wohnwagen
Einzeltest

Ist er wirklich so günstig, wie er vorgibt? Der Weinsberg Caraone 450 FU im Test

Weinsberg Caraone 450 FU im Test
Ist der Paar-Grundriss unter 20k praxistauglich?

vom Campingprofi seit 1959

Weinsberg hat den Caraone zur Saison 2026 hübsch gemacht. Überzeugt der günstige Einsteiger-Wohnwagen mit Qualität und Praxisnutzen? Wir testen den 450 FU.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.02.2026
Als Favorit speichern
f_Weinsberg_Caraone_Aufmacher
Foto: Andreas Becker

Weniger als 20.000 Euro für einen neuen Wohnwagen – das ist heutzutage selten geworden. Der Weinsberg Caraone erfüllt dieses Kriterium. Das Sondermodell Edition Hot hat der Hersteller gestrichen, so sinken die Grundpreise – auch wenn die Tarife, so viel Ehrlichkeit muss sein, ein paar hundert Euro über der nackten Basis des Vorjahres liegen.

Stichwort nackt: Reisefertig ist der Caraone zum Grundpreis nicht. Zwei Pakete sind quasi Pflicht. Das Smart-Paket bringt Umluftanlage für die Heizung, großen Wassertank, Antischlingerkupplung und Rollos an den Fenstern mit, das Advanced-Paket kombiniert eine große Dachhaube, Insektenschutztür, Truma Therme, rollbaren Abwassertank und den Duschausbau.