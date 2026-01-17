Clever Campen Jury Award 2026: Diese 3 Hersteller punkten bei Service und Preis

Premiere mit Signalwirkung: Erstmals vergeben promobil und CARAVANING den CLEVER CAMPEN Jury-Award – eine Auszeichnung für echtes Engagement und praxisrelevante Ideen, die direkt Camperinnen und Campern zugutekommen.

Drei Kategorien, klare Favoriten: Der Preis wird 2026 in den Bereichen Reisemobil, Caravan und Zubehör verliehen. Die Redaktion von promobil – Europas reichweitenstärkstes Reisemobil-Magazin – nominierte in jeder Kategorie jeweils ein Unternehmen, das mit besonders kundenfreundlichen Konzepten punktet: Hobby, Dethleffs und Frankana Freiko.

Kategorie Reisemobile: Hobby überzeugt mit ehrlicher Preispolitik 2.000 Euro mehr – aber wofür eigentlich? In den vergangenen Jahren sind Reisemobile oft spürbar teurer geworden – teils ohne erkennbaren Mehrwert. Besonders nach dem Camping-Boom durch Corona kletterten die Preise Jahr für Jahr. Doch während die Kosten stiegen, blieb die Serienausstattung oft auf dem Niveau von gestern. Viele Modelle sind im Grundpreis kaum nutzbar und benötigen teure Ausstattungspakete – mit vermeintlichen Rabatten, die sich am Ende als teuer erkaufte Notwendigkeiten entpuppen.

Hobby geht hier einen anderen Weg. Die Marke liefert ihre Reisemobile ab Werk voll ausgestattet – ohne versteckte Aufpreise. Egal ob Einsteiger- oder Komfortmodell: Zur Serienausstattung zählen bei Hobby bereits:

Assistenzsysteme wie Notbrems- und Spurhaltefunktion

wie Notbrems- und Spurhaltefunktion LED-Scheinwerfer in den höheren Baureihen (sonst oft 1.000 € Aufpreis)

in den höheren Baureihen (sonst oft 1.000 € Aufpreis) Captain Chairs und Fahrerhausverdunkelung

Kühlschränke mit automatischer Energiewahl

Individuell einstellbare Betten

Sonnenmarkise, Bordcomputer, Insektenschutztür und Gasflaschenauszug

Hobby Beispielhaft: Der Innenraum des Hobby Prestige T. Im Innenraum erwartet Campende ein bewährter Grundriss, technisch ist der Teilintegrierte ebenfalls top ausgestattet.

Hobby nennt das "HobbyKomplett" – und Tests der Redaktion zeigen: Das ist mehr als nur ein Werbeversprechen. Wer ein Fahrzeug dieser Marke kauft, bekommt ein reisefertiges Reisemobil – ohne Überraschungen im Kleingedruckten. Für diese vorbildlich transparente Ausstattungspolitik erhält Hobby den CLEVER CAMPEN Jury-Award 2026 in der Kategorie Reisemobile.

Kategorie Zubehör: Frankana Freiko schult den Fachhandel – für besseren Service Komfort kommt selten ab Werk. Ob Lithium-Batterie, Klimaanlage oder Hubstützen – viele Camper rüsten ihr Fahrzeug nachträglich auf. Doch der beste Wechselrichter hilft nichts, wenn er falsch eingebaut wurde. Genau hier liegt ein häufiges Problem: Der Fachhandel soll immer komplexeres Zubehör verbauen, doch nicht jeder Monteur ist dafür ausreichend geschult.

Frankana Freiko hat das erkannt – und handelt. Der Zubehör-Großhändler hat 2025 in Gollhofen eine eigene Schulungswerkstatt eröffnet. Dort bringen Produktexperten der Hersteller dem Fachpersonal bei, wie man moderne Systeme korrekt verbaut und erklärt. Das Ziel: Mehr Qualität bei Nachrüstungen, weniger Ärger für Kunden.

Mit dem Werkstattpartner-Programm bringt Frankana Freiko gezielt Hersteller und Handel zusammen – und stärkt so die Servicekompetenz in der Branche. Für dieses nachhaltige Engagement in Sachen Weiterbildung verleiht die Jury Frankana Freiko den CLEVER CAMPEN Award 2026 in der Kategorie Zubehör.

Kategorie Caravans: Dethleffs denkt den Wohnwagen neu Aerodynamisch, leicht, komfortabel – geht das alles gleichzeitig? Die Anforderungen an moderne Caravans steigen. Weniger Gewicht, geringerer Luftwiderstand, mehr Effizienz – besonders mit Blick auf E-Zugfahrzeuge. Doch klassische Bauweisen stoßen an ihre Grenzen.

Andreas Becker Der Dethleffs C.Fold bricht mit allen Konventionen! Mit futuristischem Design, bahnbrechenden Technologien und einem Klappmechanismus.



Dethleffs wagt mit dem C.Fold ein völlig neues Konzept. Der Prototyp ist auf der Straße flach und windschnittig – auf dem Campingplatz entfaltet sich der Caravan zur vollen Stehhöhe. Möglich macht das eine zweiteilige Aufbaukonstruktion: Die obere Hälfte klappt am Heck hoch, sorgt für Kopffreiheit und bleibt dennoch stabil.

Innovative Materialien für weniger Gewicht: Der C.Fold nutzt Aluminium-Wabenplatten und recyceltes PET als Dämmung – beides leicht und steif. Statt schwerem Chassis genügt eine stabile Bodengruppe. So entsteht ein Caravan mit unter 800 Kilogramm Leergewicht, inklusive Klimaanlage und Luftfederung.

Für diesen mutigen, durchdachten Entwurf – der Caravan-Konzepte radikal neu denkt – verleiht die Jury den CLEVER CAMPEN Award 2026 in der Kategorie Caravans an die Dethleffs GmbH & Co. KG.