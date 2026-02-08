Tropical North Queensland – Reise-Info & Camping

Die Türen öffnen sich nach neunzehn Stunden Flug, und sofort schlägt uns diese Luft entgegen – warm, schwer, fast greifbar wie ein Bad ohne Wasser. Sie umfängt uns, als würde sie uns willkommen heißen in einer Welt, die wir erst noch entdecken müssen.

Diese tropische Schwere wird uns die nächsten Wochen begleiten, mal als angenehme Umarmung, mal als drückende Last. Doch immer bleibt sie ein Gefühl, das sich tief in die Erinnerung brennt. Vor uns liegt eine Reise mit dem Reisemobil durch Queensland, ein Landstrich, der so vielfältig ist, dass er sich anfühlt wie ein ganzer Kontinent im Kleinen.