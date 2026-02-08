Markenverzeichnis öffnen
Tropical North Queensland – Reise-Info & Camping

Urlaubsziel – Nordosten Australien
Unterwegs in Tropical North Queensland

Im Nordosten verdichtet sich Autralien zu seiner reinsten Form: karg, wild und ungebrochen. Wer hierher reist – wird es nie vergessen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.02.2026
Australien, Tropical North Queensland, Küste, Strand, Meer
Foto: Ingo Wagner

Die Türen öffnen sich nach neunzehn Stunden Flug, und sofort schlägt uns diese Luft entgegen – warm, schwer, fast greifbar wie ein Bad ohne Wasser. Sie umfängt uns, als würde sie uns willkommen heißen in einer Welt, die wir erst noch entdecken müssen.

Diese tropische Schwere wird uns die nächsten Wochen begleiten, mal als angenehme Umarmung, mal als drückende Last. Doch immer bleibt sie ein Gefühl, das sich tief in die Erinnerung brennt. Vor uns liegt eine Reise mit dem Reisemobil durch Queensland, ein Landstrich, der so vielfältig ist, dass er sich anfühlt wie ein ganzer Kontinent im Kleinen.

Cairns bei Nacht: Tropenfeeling

Die erste Nacht verbringen wir in Cairns, dem urbanen Herzstück des tropischen Nordens. Die Stadt atmet einen ruhigen, fast ...