Neue Alkoven Corigon A 70 D / A 70 S für bis zu 6 Personen: günstig und familienfreundlich

Ein Wohnmobil für bis zu sechs Personen – und das unter sieben Meter lang? Corigon zeigt mit dem neuen A 70 D, wie viel Funktion sich auf kleinem Raum unterbringen lässt. Auch das Modell A 70 S bringt einige smarte Ideen unter.

Corigon A 70 D: Alkoven mit breiten Betten Der neue A 70 D von Corigon zeigt, wie viel Platz sich auf 6,99 Metern realisieren lässt. Mit Alkovenbett, Querbett im Heck und einer umbaubaren Sitzgruppe bietet das Modell bis zu sechs Schlafplätze – ideal für Familien oder Reisen mit Freunden.

Im Alkoven (211 x 159 cm) schlafen zwei Erwachsene bequem, im Heck wartet ein großzügiges Querbett (212 x 145 cm). In beiden Betten könnte zusätzlich noch ein kleines Kind Platz finden. Die Lounge-Sitzgruppe lässt sich zu einem weiteren Schlafplatz für eine größere Person (180 x 90 cm) umbauen – perfekt für ein größeres Kind oder einen Gast.

Corigon Beide Alkoven-Modelle von Corigon bieten ein geräumiges Querbett mit Sicherheitsnetz und Seitenfenster für mehr Komfort.



Wichtig: Serienmäßig sind vier Sitzplätze an Bord. Für den vollwertigen Betrieb zu sechst braucht es das optionale Sitzbank-Upgrade mit zwei weiteren Plätzen (entgegen der Fahrtrichtung). Damit wird aus dem Kompakten ein echter Gruppen-Allrounder.

Corigon A 70 S: Alkoven mit Einzelbetten Wer mehr Wert auf Privatsphäre und flexible Schlaflösungen legt, findet im Schwestermodell A 70 S die passende Antwort. Auch hier: 6,99 Meter Länge, aber im Heck warten zwei Einzelbetten (207 x 80 / 200 x 80 cm), die sich zu einer großen Liegefläche verbinden lassen.

Das Alkovenbett ist identisch zum A 70 D. Eine zusätzliche Bettfunktion über die Sitzgruppe ist nicht serienmäßig vorgesehen. Damit eignet sich der A 70 S ideal für vierköpfige Familien oder Paare mit gelegentlichem Besuch.

Was bekommt man für 61.999 Euro? Beide Corigon-Modelle starten ab 61.999 Euro – und bringen dafür bereits eine solide Serienausstattung mit. Angetrieben werden sie vom bewährten Fiat Ducato 2,2 l MultiJet mit 140 PS (EURO 6e). Der Aufbau besteht vollständig aus GFK und bietet dank Coupé-Einstieg einen bequemen Zugang zum Innenraum.

Corigon Der Wohnraum wirkt modern und aufgeräumt.

Für wohlige Wärme sorgt eine Combi 4 Gasheizung mit integriertem 10-Liter-Boiler, während der 135-Liter-Kühlschrank mit Frosterfach auch bei längeren Reisen genügend Stauraum für Lebensmittel bietet. Ein echtes Plus im Alltag ist bei den Corigon-Alkoven das Variobad mit Schwenkwand, das sich im Handumdrehen in eine vollwertige Dusche verwandelt.

In der großen Heckgarage mit 95 x 110 Zentimeter großer Stauraumklappe finden Fahrräder, Campingmöbel oder Sportausrüstung locker Platz. Auch beim Thema Sicherheit überzeugt die Ausstattung: Traktion+, Tempomat, ESP und Seitenwindassistent sind serienmäßig an Bord.

Wer darüber hinaus Wert auf zusätzliche Extras legt, kann optional Pakete wie das Komfort-Plus-Paket oder Designmerkmale wie Rahmenfenster, Isofix, Automatikgetriebe oder eine Auflastung auf 3.650 Kilogramm hinzubuchen.

Wer steckt hinter Corigon?

Corigon ist eine junge Marke der Erwin Hymer Group, gestartet 2025 mit dem Ziel, kompakt konzipierte Reisemobile mit funktionaler Serienausstattung anzubieten – zu Preisen unterhalb des durchschnittlichen Mittelklasse-Niveaus.

Positioniert wird Corigon unterhalb von Carado oder Bürstner, aber deutlich hochwertiger als typische Low-Budget-Fahrzeuge. Serienfeatures wie Soft-Close, LED-Licht, USB-C und Assistenzsysteme zeigen diesen Anspruch.

Spannend und symptomatisch für die Plattformstrategie des Erwin-Hymer-Konzerns: Die Schwesternmarke Etrusco brachte erst im vergangenen Jahr ähnliche Alkovenmodelle heraus, die Fahrzeuge Etrusco A Base 6.9 SB und DB. Der Preis für diese Wohnmobile ist genauso hoch wie der von Corigon.

Corigon Alkoven A 70 D und A 70 S: Technische Daten Basisfahrzeug: Fiat Ducato 2,2 l MultiJet, 140 PS, Schaltgetriebe

Fiat Ducato 2,2 l MultiJet, 140 PS, Schaltgetriebe Länge / Breite / Höhe: 699 cm / 232 cm / 310 cm

699 cm / 232 cm / 310 cm Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg

3.500 kg Sitzplätze: 4 (optional 6 für D-Version)

4 (optional 6 für D-Version) Schlafplätze: 4-5/6

4-5/6 Grundpreis: ab 61.999 Euro