Franziska Plessing

Meine aktuellsten Artikel:

Küstenstraße „Corniche d’Or“.
Die 10 besten Stellplätze am Mittelmeer

Vom Wohnmobil direkt an den Strand

Die Auswahl an Stellplätzen in den Mittelmeerländern ist riesig. Um die Wahl zu erleichtern, hat promobil die besten 10 zusammengestellt.
BildergalerieÜbernachtungstipps
Stellplatz am Wiesengrund
Die 10 besten Wohnmobil-Stellplätze in den Alpen

Frische Bergluft in den Alpen schnuppern

BildergalerieÜbernachtungstipps
Jachthaven Willemsoord
Top 10 Wohnmobil-Stellplätze Niederlande

Camping mit Kultur, Käse und Küstenlandschaft

BildergalerieÜbernachtungstipps
Reise-Tipp Ostfriesland
Die 10 besten Wohnmobil-Stellplätze an der Nordsee

Das Meer ruft auf diesen tollen Stellplätzen

BildergalerieÜbernachtungstipps
Badesee
Campingplätze am Badesee in Deutschland

Erfrischende Seen in allen 16 Bundesländern

BildergalerieÜbernachtungstipps
Altstadt von Rovinj, Kroatien
Mit der Familie im Wohnwagen nach Kroatien

Die 10 besten Familiencampingplätze 2025

BildergalerieÜbernachtungstipps
Wohnmobil-Reise Mecklenburg-Vorpommern
Camping-Destinationen in Deutschland

Top 7 Urlaubsregionen der Republik

BildergalerieTouren & Tipps
Kinderfreier Campingplatz
20 kinderfreie Campingplätze in Europa

Campingurlaub nur für Erwachsene

BildergalerieÜbernachtungstipps
Oster-Geschenke für Camper
Last Minute Ostergeschenke von Amazon

Die besten Überraschungen für unterwegs

BildergalerieRatgeber
Campingplatz Ruegen Naturcampingplatz Alt Reddevitz
Die schönsten Camping- & Stellplätze auf Rügen

Camping auf Deutschlands größter Insel

BildergalerieÜbernachtungstipps
10 schöne Luxus-Campingplätze in Europa

Luxuriöser Urlaub auf 5-Sterne-Campingplätzen

BildergalerieÜbernachtungstipps
Camping Grubhof
Die 10 beliebtesten Wintercampingplätze

Die besten Campingplätze für Wintersport

BildergalerieÜbernachtungstipps
Wintercamping Bayern
12 Wintercampingplätze in Bayern

Camping im bayerischen Winterwunderland

BildergalerieÜbernachtungstipps
Altastenberg
Top 10 Wintercampingplätze in Österreich

Gemütliche Campingplätze für die kalte Jahreszeit

BildergalerieÜbernachtungstipps
Caravan oder Reisemobil
Wohnwagen oder Wohnmobil?

Ein Wohnwagen ist einfach besser als ein Wohnmobil

BildergalerieTipps & Tricks
Die Schutzhülle wird von vorne nach hinten über den Caravan gezogen.
Winterpause für den Wohnwagen

Dieses Zubehör brauchen Sie zum Einwintern

BildergalerieZubehör
Wandern im Herbst in Deutschland
Stellplatz-Tipps für die Top-10-Wanderwege

Die schönsten Herbst-Wanderungen in Deutschland

BildergalerieTipps
Woman relaxing in a hot tub pool during weekend days of relax and spa in a luxury place during travel vacations.
10 schöne Kur-Campingplätze

Gesundheit, Erholung und Wellness

BildergalerieÜbernachtungstipps
Innsbruck_Nordkette_Panorama
Camping- und Stellplätze rund um Innsbruck

Die besten Campingspots für Stadt- und Naturfans

BildergalerieÜbernachtungstipps
Piemont Stellplatz Fokus i
18 Campingplätze um den Lago Maggiore

Alpines Panorama trifft auf mediterranes Flair

BildergalerieÜbernachtungstipps
Schweden, Läckö Strand Camping
Schweden-Roadtrip Malmö, Göteborg und Jönköping

Die 8 schönsten Wohnmobil-Stellplätze in Schweden

BildergalerieÜbernachtungstipps
Archiv: Campingplatz-Tipps
Schöne Campingplätze zum Skifahren

Vom Wohnwagen auf die Piste

BildergalerieTouren & Tipps
Camping Tipps der Redaktion
Herbstwanderungen mit Campingplatz-Tipp

Die schönsten Wandertouren im Oktober

BildergalerieTouren & Tipps
Tipps für den Herbst
10 perfekte Campingplätze für den Herbst

Herbstliche Urlaubsziele in ganz Deutschland

BildergalerieÜbernachtungstipps
