Die Lippstädter Seenplatte ist ein Campingparadies mitten in Westfalen

Lippstadt begeistert mit einer charmanten Altstadt, zahlreichen Wasserläufen und einer entspannten Atmosphäre. Die Lippe und ihre Kanäle ziehen sich durch die Stadt und verleihen ihr den Beinamen "Venedig Westfalens", während historische Bauwerke wie die Marienkirche und das Rathaus vom reichen kulturellen Erbe erzählen. Naturfreunde schätzen die renaturierten Lippeauen, den Grünen Winkel und die vielfältigen Rad- und Wanderwege rund um die Stadt.

Übernachtungsmöglichkeiten in der Region gibt es einige – doch aktuell sind Stell- und Campingplätze an Seen besonders beliebt. Wie wäre es daher mit einem Campingurlaub auf dem Campingparadies Lippstädter Seenplatte?

Campingparadies Lippstädter Seenplatte Der idyllisch im Grünen und direkt am See gelegene Campingplatz bietet auf dem 2,5 Hektar großen Gelände 89 Wohnwagen- und 18 Wohnmobilstellplätze, wobei die Wohnwagenplätze mit Anschlüssen für Wasser, Abwasser und Strom ausgestattet sind und die Wohnmobilplätze über eigene Stromsäulen verfügen. Eine zentrale Entsorgungsstation befindet sich an der Ausfahrt des Platzes.

Das Areal ist von einem Eichenwald umgeben, der gleichzeitig einen natürlichen Schutz zum nahe gelegenen Badesee bietet. Besonders schön ist die Kaffeescheune, die Gäste mit frisch gebrühtem Kaffee und selbstgemachten Kuchen verwöhnt. Im angrenzenden Hofladen finden Camperinnen und Camper das Nötigste für den täglichen Bedarf.

iStockphoto Rund um Lippstadt gibt es sieben Seen. Der Campingplatz Lippstädter Seenplatte liegt direkt am Alberssee.

Das Sanitärgebäude ist mit Duschen, WCs, einem barrierefreien Bad, einem Babywickelraum, Waschmaschinen, Trockner und einem Geschirrspülbecken ausgestattet. Zu den weiteren Services gehören ein Brötchen- und Gasflaschenservice. Die Saison dauert von Anfang März bis Ende Oktober.

59558 Lippstadt (D) Campingparadies Lippstädter Seenplatte 30 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wohnmobilhafen Lippstädter Seenplatte In Sichtweite zum Campingplatz gibt es seit Sommer 2025 einen separaten Wohnmobilhafen. Alle 51 Stellflächen sind großzügig parzelliert und mit einem Rasenstreifen ausgestattet. Eine Ver- und Entsorgunsstation sowie eine Stromsäule sind vorhanden. Ein Sanitärgebäude gibt es nicht. Die Nacht kostet 13 Euro (auf dem Campingplatz 20 Euro).

Der ganzjährig geöffnete Platz erlaubt das Mitführen von Hunden. Eine Leine ist jedoch Pflicht. Wer keine 3 Kilometer zum nächsten Supermarkt auf sich nehmen möchte, ist im Hofladen auf dem Campingplatz herzlich willkommen. Im Zug der Wahl zum promobil-Stellplatz des Jahres hat das Geasampaket die Fachjury so überzeugt, dass sie dem Wohnmobilhafen Lippstädter Seenplatte einen Sonderpreis verliehen hat.

59558 Lippstadt (D) Wohnmobilpark Lippstädter Seeplatte 6 Bewertungen 13,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt