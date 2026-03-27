Camping-Saison startet an Ostern: 12 Top-Plätze, die im April öffnen

Die ersten warmen Sonnenstrahlen locken, das Wohnmobil wurde aus dem Winterschlaf geholt, und die Vorfreude steigt: Im April startet endlich die Camping-Saison! Doch warum eigentlich gerade jetzt?
Viele Campingplätze – besonders in Nord- und Mitteldeutschland – schließen über den Winter ihre Pforten. Die Gründe sind vielfältig: Frostgefahr für Wasserleitungen und Sanitäranlagen, wenig Nachfrage in der kalten Jahreszeit und die Möglichkeit für Betreiber, Renovierungen durchzuführen. Mit den Osterferien und den milderen Temperaturen im April erwachen sie wieder zum Leben.
Camping-Saisonstart ab Ostern
Für Camper ist der Saisonstart ein besonderer Moment: Die Natur erblüht, die Plätze sind noch angenehm leer, und oft gelten noch günstigere Nebensaison-Preise. Wer jetzt bucht, ergattert die besten Stellplätze – bevor im Sommer der große Ansturm beginnt.
Wir haben zwölf bestens bewertete Plätze aus der promobil App Stellplatz Radar herausgesucht, die im April ihre Schranken öffnen – von der Nordseeküste bis zum Schwarzwald, vom kleinen Naturidyll bis zum 5-Sterne-Komfortplatz. Perfekt für alle, die es kaum erwarten können!
1. Campingplätze in Baden-Württemberg
Im Süden der Republik sind viele Plätze ganzjährig geöffnet. Zu Ostern erwachen diese beiden Plätze aus dem Winterschlaf.
Almruhe – die erste Alm im Nordschwarzwald
Wer absolute Ruhe sucht, ist hier goldrichtig. Die Almruhe in Glatten-Neuneck gilt als "Insel der Ruhe" – mit nur acht großzügigen Stellplätzen. Ideal zum Wandern und Mountainbiken.
- Lage: Glatten-Neuneck
- Öffnung: Anfang April
NaturCamping Langenwald (Baden-Württemberg)
Zwischen Freudenstadt und Nationalpark Schwarzwald, mit plätscherndem Bach übers Gelände. Ob Fahrradfahren oder Wandern, der Schwarzwald ist ein Naturparadies.
- Lage: Freudenstadt
- Öffnung: 27. März
2. Campingplatz in Hessen
Dieser Campingplatz in Hessen gehört zu den Top-Plätzen in den günstigsten Bundesländern für Camping.
Campingplatz Diemelaue (Hessen)
Idyllischer Wiesenplatz direkt an der Diemel mit Blick auf die Krukenburg. 36 Stellplätze, davon 20 am Wasser – perfekt für Radtouren auf dem Diemelradweg.
- Lage: Bad Karlshafen-Helmarshausen
- Öffnung: April
3. Campingplätze in Niedersachsen
Diese drei beliebten Campingplätze am Wasser können Camperinnen und Camper schon ab März wieder frequentieren.
Camping Emstal
Naturcamping zwischen Flusslauf und Altarm der Ems – ohne Straßenlärm, mit direktem Wasserzugang. Perfekt zum Radfahren oder Angeln.
- Lage: Sustrum
- Öffnung: 6. März
Camping Quendorfer See
Ebenes Wiesengelände mit altem Baumbestand. Der Quendorfer See (250 m) bietet Baden, Surfen und das Restaurant "Else am See".
- Lage: Schüttorf
- Öffnung: 27. März
Strand- und Familiencampingplatz Bensersiel
5-Sterne-Superior direkt vor dem Deich am UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Highlight: Übernachten im Schlafstrandkorb! Achtung: Hunde nicht erlaubt.
- Lage: Bensersiel
- Öffnung: 20. März
4. Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern
Perfekt für den Saisonstart: Auf Rügen können Sie Ostern genießen, am Useriner See das lange Wochenende um den Maifeiertag.
Camping Prora
Naturbelassener Platz in einer Waldlichtung im Ostseebad Binz auf Rügen. 135 parzellierte Stellplätze, top Sanitäranlagen – ideal für Radtouren und Strandtage.
- Lage: Binz/Prora (Rügen)
- Öffnung: 27. März
Camping und mehr Useriner Mühle
Direkt am Useriner See, am Eingang des Müritz-Nationalparks. Exklusive Ausstattung und Sanitäranlagen auf Hotelstandard – Paradies für Kanuten!
- Lage: Userin
- Öffnung: 1. Mai
5. Campingplatz in Sachsen-Anhalt
Im Osten der Republik lockt ab April ein Top-Platz an der Elbe.
Campingplatz Niegripper See
Kleiner, idyllischer Platz am Elberadweg zwischen Magdeburg und Tangermünde. Der 120-ha-See ist mit dem Elbe-Havel-Kanal verbunden.
- Lage: Niegripp bei Burg
- Öffnung: 1. April
6. Campingplätze in Schleswig-Holstein
Ganz im Norden der Republik empfangen drei Plätze wieder Gäste mit Caravan, Wohnmobil oder Zelt.
Campingplatz Seeblick
Familiärer 4-Sterne-Platz im Naturpark Holsteinische Schweiz, direkt am Großen Plöner See. Ideal für Segler und Wassersportler. Achtung: Hunde nicht erlaubt.
- Lage: Dersau
- Öffnung: 1. April
NordseeCamping in Lee
Komfortabler und familiärer Platz bei Büsum mit großzügigen Komfortstellplätzen. Hundefreundlich mit eigenem Auslauf, Hundedusche und zwei Hundestrand-Abschnitten.
- Lage: Westerdeichstrich bei Büsum
- Öffnung: 1. April
Rosen-Camp Kniese
Familiengeführt seit über 60 Jahren in Böhl bei St. Peter-Ording. Der berühmte Sandstrand mit Pfahlbauten ist fußläufig erreichbar – inklusive Hundestrand.
- Lage: St. Peter-Ording/Böhl
- Öffnung: 28. März