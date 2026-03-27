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Camping-Saison startet an Ostern: 12 Top-Plätze, die im April öffnen

Geöffnete Campingplätze im April
12 Top-Campingplätze für den Saisonstart

Ostern ist der Startschuss für die Camping-Saison. Diese 12 Campingplätze mit Top-Bewertungen öffnen passend Anfang April ihre Tore.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 27.03.2026
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Camping, Frühling, Blumen, Campervan
Foto: SimonSkafar // Getty

Die ersten warmen Sonnenstrahlen locken, das Wohnmobil wurde aus dem Winterschlaf geholt, und die Vorfreude steigt: Im April startet endlich die Camping-Saison! Doch warum eigentlich gerade jetzt?

Viele Campingplätze – besonders in Nord- und Mitteldeutschland – schließen über den Winter ihre Pforten. Die Gründe sind vielfältig: Frostgefahr für Wasserleitungen und Sanitäranlagen, wenig Nachfrage in der kalten Jahreszeit und die Möglichkeit für Betreiber, Renovierungen durchzuführen. Mit den Osterferien und den milderen Temperaturen im April erwachen sie wieder zum Leben.

Camping-Saisonstart ab Ostern

Für Camper ist der Saisonstart ein besonderer Moment: Die Natur erblüht, die Plätze sind noch angenehm leer, und oft gelten noch günstigere Nebensaison-Preise. Wer jetzt bucht, ergattert die besten Stellplätze – bevor im Sommer der große Ansturm beginnt.

Wir haben zwölf bestens bewertete Plätze aus der promobil App Stellplatz Radar herausgesucht, die im April ihre Schranken öffnen – von der Nordseeküste bis zum Schwarzwald, vom kleinen Naturidyll bis zum 5-Sterne-Komfortplatz. Perfekt für alle, die es kaum erwarten können!

1. Campingplätze in Baden-Württemberg

Im Süden der Republik sind viele Plätze ganzjährig geöffnet. Zu Ostern erwachen diese beiden Plätze aus dem Winterschlaf.

Almruhe – die erste Alm im Nordschwarzwald

72293 Glatten (D)
Almruhe - die erste Alm im Nordschwarzwald
28 Bewertungen
30,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Wer absolute Ruhe sucht, ist hier goldrichtig. Die Almruhe in Glatten-Neuneck gilt als "Insel der Ruhe" – mit nur acht großzügigen Stellplätzen. Ideal zum Wandern und Mountainbiken.

  • Lage: Glatten-Neuneck
  • Öffnung: Anfang April

NaturCamping Langenwald (Baden-Württemberg)

72250 Freudenstadt (D)
NaturCamping Langenwald
9 Bewertungen
39,50 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Hunde erlaubt

Zwischen Freudenstadt und Nationalpark Schwarzwald, mit plätscherndem Bach übers Gelände. Ob Fahrradfahren oder Wandern, der Schwarzwald ist ein Naturparadies.

  • Lage: Freudenstadt
  • Öffnung: 27. März

2. Campingplatz in Hessen

Dieser Campingplatz in Hessen gehört zu den Top-Plätzen in den günstigsten Bundesländern für Camping.

Campingplatz Diemelaue (Hessen)

34385 Bad Karlshafen (D)
Campingplatz Diemelaue
24 Bewertungen
18,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Idyllischer Wiesenplatz direkt an der Diemel mit Blick auf die Krukenburg. 36 Stellplätze, davon 20 am Wasser – perfekt für Radtouren auf dem Diemelradweg.

  • Lage: Bad Karlshafen-Helmarshausen
  • Öffnung: April

3. Campingplätze in Niedersachsen

Diese drei beliebten Campingplätze am Wasser können Camperinnen und Camper schon ab März wieder frequentieren.

Camping Emstal

49762 Sustrum (D)
Camping Emstal
6 Bewertungen
32,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Naturcamping zwischen Flusslauf und Altarm der Ems – ohne Straßenlärm, mit direktem Wasserzugang. Perfekt zum Radfahren oder Angeln.

  • Lage: Sustrum
  • Öffnung: 6. März

Camping Quendorfer See

48465 Schüttorf (D)
Camping Quendorfer See
8 Bewertungen
26,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Hunde erlaubt

Ebenes Wiesengelände mit altem Baumbestand. Der Quendorfer See (250 m) bietet Baden, Surfen und das Restaurant "Else am See".

  • Lage: Schüttorf
  • Öffnung: 27. März

Strand- und Familiencampingplatz Bensersiel

26427 Esens (D)
Strand- und Familiencampingplatz Bensersiel
48 Bewertungen
29,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden

5-Sterne-Superior direkt vor dem Deich am UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer. Highlight: Übernachten im Schlafstrandkorb! Achtung: Hunde nicht erlaubt.

  • Lage: Bensersiel
  • Öffnung: 20. März

4. Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern

Perfekt für den Saisonstart: Auf Rügen können Sie Ostern genießen, am Useriner See das lange Wochenende um den Maifeiertag.

Camping Prora

18609 Binz (D)
Camping Prora
32 Bewertungen
33,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Naturbelassener Platz in einer Waldlichtung im Ostseebad Binz auf Rügen. 135 parzellierte Stellplätze, top Sanitäranlagen – ideal für Radtouren und Strandtage.

  • Lage: Binz/Prora (Rügen)
  • Öffnung: 27. März

Camping und mehr Useriner Mühle

17237 Userin (D)
Camping und mehr Useriner Mühle
27 Bewertungen
25,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Direkt am Useriner See, am Eingang des Müritz-Nationalparks. Exklusive Ausstattung und Sanitäranlagen auf Hotelstandard – Paradies für Kanuten!

  • Lage: Userin
  • Öffnung: 1. Mai

5. Campingplatz in Sachsen-Anhalt

Im Osten der Republik lockt ab April ein Top-Platz an der Elbe.

Campingplatz Niegripper See

39288 Burg (bei Magdeburg) (D)
Campingplatz Niegripper See
5 Bewertungen
22,50 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Hunde erlaubt

Kleiner, idyllischer Platz am Elberadweg zwischen Magdeburg und Tangermünde. Der 120-ha-See ist mit dem Elbe-Havel-Kanal verbunden.

  • Lage: Niegripp bei Burg
  • Öffnung: 1. April

6. Campingplätze in Schleswig-Holstein

Ganz im Norden der Republik empfangen drei Plätze wieder Gäste mit Caravan, Wohnmobil oder Zelt.

Campingplatz Seeblick

24326 Dersau (D)
Campingplatz Seeblick
14 Bewertungen
27,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
WLAN vorhanden

Familiärer 4-Sterne-Platz im Naturpark Holsteinische Schweiz, direkt am Großen Plöner See. Ideal für Segler und Wassersportler. Achtung: Hunde nicht erlaubt.

  • Lage: Dersau
  • Öffnung: 1. April

NordseeCamping in Lee

25761 Westerdeichstrich (D)
NordseeCamping in Lee
25 Bewertungen
27,50 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Komfortabler und familiärer Platz bei Büsum mit großzügigen Komfortstellplätzen. Hundefreundlich mit eigenem Auslauf, Hundedusche und zwei Hundestrand-Abschnitten.

  • Lage: Westerdeichstrich bei Büsum
  • Öffnung: 1. April

Rosen-Camp Kniese

25826 Sankt Peter-Ording (D)
Rosen-Camp Kniese
9 Bewertungen
23,00 EUR/Nacht
Strom vorhanden
Wasser vorhanden
Grauwasser-Entsorgung vorhanden
Chemie-WC vorhanden
WC vorhanden
Dusche vorhanden
Platz für Wohnmobile mit Überlänge
WLAN vorhanden
Hunde erlaubt

Familiengeführt seit über 60 Jahren in Böhl bei St. Peter-Ording. Der berühmte Sandstrand mit Pfahlbauten ist fußläufig erreichbar – inklusive Hundestrand.

  • Lage: St. Peter-Ording/Böhl
  • Öffnung: 28. März

Fazit