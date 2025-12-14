Wohnmobil-Tour an der Elbe: Meißen bis Sächsische Schweiz

Wer mit dem Wohnmobil auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Mischung aus Kultur, Natur und ruhigen Landschaften ist, findet entlang der Elbe in Sachsen eine ideale Reiseroute. Die Tour beginnt in der Porzellanstadt Meißen, führt über das barocke Dresden, durch die Altstadt von Pirna und endet spektakulär in der Felsenwelt der Sächsischen Schweiz. Besonders reizvoll: Die Region lässt sich bestens mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln erkunden – das Reisemobil bleibt dabei entspannt am Stellplatz stehen.

Start in Meißen – Porzellan trifft Mittelalter Meißen ist nicht nur wegen seiner berühmten Manufaktur einen Stopp wert. Die Altstadt mit ihren engen Gassen, kleinen Läden und dem weitläufigen Marktplatz lädt zum Verweilen ein. Hoch über der Stadt thront die Albrechtsburg, von der man einen fantastischen Blick über das Elbtal hat. Wer mag, besucht die Porzellanmanufaktur mit ihrem Showroom – dort gibt’s neben klassischen Servicen auch moderne Kunstwerke, etwa eine Marilyn Monroe aus Porzellan.

Dresden – Kulturpause mit Elbblick Nur eine kurze Etappe weiter liegt Dresden – die barocke Elbmetropole mit ihrer unverwechselbaren Silhouette. Die Elbwiesen bieten viel Platz zum Ausruhen, Radfahren oder Picknicken – mit Blick auf Semperoper, Frauenkirche und Co. Camper sollten möglichst frühzeitig einen Stellplatz suchen: Zentrale Parkmöglichkeiten sind begrenzt. Wer einen Abend in der Stadt verbringen möchte, findet hier die perfekte Mischung aus urbanem Flair und entspannter Atmosphäre.

Zwischenstopp in Pirna – Das Tor zur Sächsischen Schweiz Bevor es in die Sandsteinfelsen geht, lohnt sich ein Abstecher in die Altstadt von Pirna. Der Ort wirkt deutlich ruhiger als Dresden, hat aber ebenfalls ein historisches Zentrum mit viel Charme. Hier ist auch der ideale Ort, um das Reisemobil abzustellen und auf Rad oder Bahn umzusteigen – besonders, wenn es Richtung Nationalpark geht.

Sächsische Schweiz – Panorama auf dem Malerweg

Stefan Nink Blick auf die Bastei am frühen Morgen. Hinter Brücke und Felsen geht es fast 200 Meter senkrecht zur Elbe hinunter – die Bäume im Hintergrund stehen bereits am anderen Flussufer.



Die Region rund um die Basteibrücke und das Elbsandsteingebirge zählt zu den bekanntesten Wanderzielen Deutschlands. Gerade am frühen Morgen – etwa rund um Sonnenaufgang – sind die Aussichtspunkte besonders eindrucksvoll. Die Felsenlandschaft wirkt dann fast unwirklich, das Licht taucht die Umgebung in warme Farben. Wer sich rechtzeitig auf den Weg macht, erlebt die Bastei fast ohne Trubel – ein Geheimtipp für Naturfreunde und Fotografierende.

Auch abseits der bekannten Wege gibt es viel zu entdecken: stille Wanderpfade durch Eichenwälder, kleine Gasthäuser mit hausgemachtem Kirschkuchen oder Aussichtspunkte ohne Namen – dafür mit bestem Blick über das Elbtal. Da viele Orte eng bebaut sind und Baustellen den Verkehr erschweren, reist man entspannter, wenn man das Wohnmobil stehen lässt und mit der Fähre, dem Fahrrad oder der Bahn weiterfährt.

🚴‍♀️ Unterwegs auf dem Elberadweg Die gesamte Route verläuft entlang eines der beliebtesten Radwege Deutschlands: dem Elberadweg. Zwischen Meißen und Bad Schandau ist er besonders reizvoll – fast durchgehend flach, direkt am Flusslauf, gesäumt von Weinbergen, Burgen und historischen Ortschaften. Wer möchte, kann hier auch längere Abschnitte mit dem Rad zurücklegen und unterwegs immer wieder pausieren – in Weingütern, Biergärten oder direkt am Wasser.

Die Region im Überblick Semperoper, Albrechtsburg und ein Schloss im See: In diesen sechs Städten lässt sich eine komplette Kulturlandschaft mit dem Reisemobil entdecken. Dresden bietet Museumsfülle, Meißen berühmtes Porzellan, Radebeul weckt Winnetou-Erinnerungen. Und Moritzburg? Glänzt barock. Kötzschenbroda? Ist lässig. Und über Pirna geht es dann weiter in die Sächsische Schweiz. Sehr praktisch: Von A nach B ist es nie weit. Und weiter nach C dann später auch nicht.

1. Meißen

Stefan Nink Die Albrechtsburg in Meißen.



Natürlich denkt man bei Meißen sofort an jenes Porzellan, das hier seit Beginn des 18. Jahrhunderts hergestellt wird; ein Besuch der "Erlebniswelt" gehört bei einem Abstecher in die 30.000-Einwohner-Stadt unbedingt dazu. Sehenswert sind außerdem die Altstadt sowie die berühmte Albrechtsburg, die gleichzeitig das älteste Schloss Deutschlands ist (erbaut ab 929).

Hinauf zur Burg gibt es übrigens einen ganz besonderen Weg: den Panoramaufzug. Die gläserne Box auf Schienen bringt die Besucher in etwa 30 Sekunden auf den Gipfel des Burgbergs und bietet während dieser kurzen Fahrt tolle Ausblicke über das Umland. Noch mehr Panorama gibt es auf den Fahrten der historischen Döllnitzbahn zwischen Glossen und Oschatz samt Dampflokomotive und besonderen Events wie Glühwein-, Halloween- und Osterfahrten.

2. Moritzburg

Stefan Nink Schloss Moritzburg war die Jagdresidenz der Kurfürsten und Könige von Sachsen. Der See ist Teil eines weitläufigen Teichsystems, in dem damals und bis heute Karpfen gezüchtet werden.



Schloss Moritzburg ist die frühere Jagdresidenz der sächsischen Kurfürsten und Könige – und eines der meistfotografierten Motive des Freistaats. Es steht auf einer künstlichen Insel im Schlossteich, wurde immer wieder erweitert und hat heute 200 Säle und Räume. Ebenfalls sehenswert: der Hof des Landgestüts Moritzburg sowie das Käthe-Kollwitz-Haus. Auch hier gibt es eine historische Bahnlinie, die Lößnitzgrundbahn, mit tollen Panoramafahrten bis nach Radeburg.

3. Radebeul

Stefan Nink Auch im Osten gibt es Weinberge: hier beim Schloss Wackerbarth in Radebeul.



Die 34.000-Einwohner-Stadt besitzt acht historische Ortskerne – und mit dem Karl-May-Museum im früheren Wohnhaus des Schriftstellers einen Hotspot für Fans von Winnetou und Kara Ben Nemsi. Viele Besucher kommen wegen der Weingüter nach Radebeul. Schloss Wackerbarth hat einen terrassenförmig in die Reben angelegten Weingarten.

4. Kötzschenbroda

Stefan Nink Charmante Altstadt in Kötzschenbroda.



"Verzeihn Sie mein Herr, fährt dieser Zug nach Kötzschenbroda?", sang Bully Buhlan in den späten vierziger Jahren auf die Melodie von Chattanooga Choo Choo. Heute ist Kötzschenbroda Teil von Radebeul, hat sich aber einen ganz eigenen Charme bewahrt. Vor allem die Altstadt mit ihren vielen kleinen Restaurants, Cafés und Läden ist bezaubernd.

5. Dresden

Stefan Nink Eine Kulisse wie ein berühmtes Museumsgemälde: Blick über die Elbwiesen und den Fluss auf die Brühlsche Terrasse und die Frauenkirche.



Im Florenz an der Elbe könnte man locker eine Woche verbringen – und hätte wahrscheinlich noch immer nicht jedes Museum besucht und jede Kunstsammlung gesehen. Sachsens Landeshauptstadt gibt sich im Sommer fast schon mediterran – vor allem auf den berühmten Elbwiesen am Fluss. Und die Semperoper ist ein Muss! Außerdem ist als Museum der ganz besonderen Art das Deutsche Hygiene-Museum zu nennen. Hier geht es nicht wie der Name vermuten lässt um Seife und Desinfektionsmittel, sondern um das hautnahe erleben des menschlichen Körpers. So findet man dort neben ständig wechselnden Installationen die Dauerausstellung "Abenteuer Mensch" und ein interaktives Kinder-Museum das alle fünf Sinne erlebbar macht.

Wer die Stadt etwas aktiver und spannender entdecken möchte, sollte sich die örtlichen Krimi-Trails anschauen. Gegen eine kleine Gebühr führt die zugehörige App durch ein Outdoor-Detektivabenteuer mit versteckten Hinweisen und kniffligen Rätseln.

Für Familien sei auch noch der Freizeitpark Oskarshausen genannt. Das Gelände bei Freital bietet zahlreiche Fahrgeschäfte und Indoor-Spiellandschaften, eine Illusionswelt sowie besondere Events zu Halloween, Weihnachten und Ostern. Hier wird es garantiert nicht langweilig!

6. Pirna

Stefan Nink Auch die Altstadt in Pirna ist einen Besuch Wert.



Auf der Fahrt Richtung Elbsandsteingebirge bietet Pirna noch einmal gute Einkaufsmöglichkeiten – und, je nach Baustellenlage, auch die letzte Chance, über eine Brücke von der einen Seite der Elbe auf die andere zu gelangen. Sehenswert sind der historische Marktplatz und die Kirche St. Marien, den schönsten Blick hat man von der Terrasse von Schloss Sonnenstein. Außerdem findet man in der Stadt ein liebevoll eingerichtetes DDR-Museum mit zahllosen Raritäten und Erinnerungsstücken aus der sozialistischen Vergangenheit der östlichen Bundesländer.

Ein paar Kilometer weiter entlang der Elbe und aus noch viel älterer Vergangenheit liegt eine der größten Bergfestungen Europas: die Festung Königstein. Der gigantische Bau aus dem 16. Jahrhundert beherbergt ein sehenswertes militärhistorisches Museum und bietet tolle Ausblicke über die Elbe und das Umland.

Dresden und Elbland: Stellplätze & Info 01814 Bad Schandau Prossen Stellplatz mit Elbblick

Gebührenpflichtiger Stellplatz am Ortsrand an der Elbe. Überwiegend eben, teilweise schattig, geschottert. Zentrum zu Fuß erreichbar. Es gibt keine Versorgungsmöglichkeiten für Wasser, Strom oder Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten.

In der Nähe: Schloss/Burg, Naturschutzgebiet, ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege.

Schloss/Burg, Naturschutzgebiet, ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege. Preise: pro Nacht: 8 Euro. Bezahlung am Parkscheinautomaten.

01139 Dresden Caravaning Park schaffer-mobil

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 100 Mobile am Rand von Dresden-Kaditz auf einem für Reisemobile angelegten und ausgewiesenen Areal bei einem Händler. Überwiegend eben, teilweise schattig, Wiesenuntergrund, beleuchtet. Zentrum zu Fuß erreichbar. ÖPNV-Anschluss in der Nähe.

Am Platz: Brötchenservice, Campingshop, Gasflaschenservice.

Brötchenservice, Campingshop, Gasflaschenservice. In der Nähe: Frauenkirche, Semperoper, Zwinger, Brühlsche Terrasse, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Frauenkirche, Semperoper, Zwinger, Brühlsche Terrasse, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Preise: pro Nacht inklusive zwei erwachsener Personen: je nach Saison 20–25 Euro. Bezahlung am Parkscheinautomaten. Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, WC, WLAN, Hunde im Übernachtungspreis enthalten. Strom: 1,50 Euro/1,7 kWh, Wasser: 10 Cent/ 10 Ltr., Dusche: 1,50 Euro/9 Min. Anreise zwischen 8 Uhr und 19 Uhr. Ganzjährig nutzbar.

01067 Dresden Wohnmobilstellplatz Alberthafen

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 4 Mobile auf dem Parkplatz eines Restaurants an einer Marina. Überwiegend eben, teilweise schattig, gepflastert und asphaltiert, beleuchtet. Zentrum zu Fuß erreichbar. ÖPNV-Anschluss am Stellplatz.

In der Nähe: Altstadt, ausgewiesene Fahrradwege.

Altstadt, ausgewiesene Fahrradwege. Preise: pro Nacht: 10 Euro. Einkehr obligatorisch. Bezahlung im Gasthaus. WC, WLAN, Hunde im Übernachtungspreis enthalten. Anreise zwischen 11 Uhr und 23 Uhr.

01847 Lohmen Reisemobil- und Caravanpark Bastei

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 62 Mobile außerhalb von Lohmen am Waldrand. Teilweise uneben, kein Schatten, auf Schotterrasen, beleuchtet. Zentrum zu Fuß erreichbar. ÖPNV-Anschluss in der Nähe.

Am Platz: Platzwart, Brötchenservice.

Platzwart, Brötchenservice. In der Nähe: Wanderwege durchs Elbsandsteingebirge, Bastei.

Wanderwege durchs Elbsandsteingebirge, Bastei. Preise: pro Nacht: 17 Euro. Kurtaxe pro erwachsener Person: 2,50 Euro. Bezahlung beim Betreiber. Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC im Übernachtungspreis enthalten. Strom: 4,50 Euro/Tag, Wasser: 50 Cent/3 Min., WC: 3 Euro, Dusche: 1 Euro/3 Min. Müllgebühr: 3 Euro. Hund:1 Euro. Anreise zwischen 12 Uhr und 19.30 Uhr. Mittagsruhe zwischen 13 Uhr und 15 Uhr. Die erste Übernachtung wird mit 2 Euro Verwaltungszuschlag berechnet. Geöffnet von Mitte April bis November.

01662 Meißen Stellplatz an der Elbe

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 10 Mobile am Ortsrand auf einem Parkplatz an der Elbe. Überwiegend eben, kein Schatten, gepflastert, barrierefrei. Zentrum zu Fuß erreichbar. ÖPNV-Anschluss in der Nähe.

Am Platz: Restaurant, Biergarten, Kiosk, Imbiss.

Restaurant, Biergarten, Kiosk, Imbiss. In der Nähe: Altstadt, Museen, Tierpark, Naturschutzgebiet, Park, ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege, Winterwandern.

Altstadt, Museen, Tierpark, Naturschutzgebiet, Park, ausgewiesene Fahrrad- und Wanderwege, Winterwandern. Preise: pro Nacht: 15 Euro. Bezahlung am Parkscheinautomaten. Hunde im Übernachtungspreis enthalten.

01662 Meißen Stellplatz am Hotel Landhaus Nassau

Gebührenpflichtiger Stellplatz für 15 Mobile außerorts an einem Hotel. Überwiegend eben, teilweise schattig, geschottert und asphaltiert, beleuchtet. Zentrum zu Fuß erreichbar. ÖPNV-Anschluss in der Nähe.

Am Platz: Brötchenservice, Biergarten, Frühstücksangebot, Fahrradverleih.

Brötchenservice, Biergarten, Frühstücksangebot, Fahrradverleih. In der Nähe: Freizeitbad Wellenspiel, Wassersport auf der Elbe.

Freizeitbad Wellenspiel, Wassersport auf der Elbe. Preise: pro Nacht: 9,50 Euro. Kurtaxe pro erwachsener Person: 1,50 Euro. Bezahlung im Gasthaus. Wasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, Hunde im Übernachtungspreis enthalten. Strom: 3,50 Euro/Tag, WC: 2 Euro, Dusche: 2 Euro/8 Min. V+E für Durchreisende: 5 Euro. V+E im Winter nicht verfügbar. Anreise zwischen 11 Uhr und 22 Uhr. Abreise bis spätestens 18 Uhr, spätere Abreise gegen Aufpreis möglich. Saison von Mitte Januar bis Ende Dezember.

Campingplätze 01217 Dresden-Mockritz CBM Campingplatz

Großer Platz am Stadtrand von Dresden, teils parzelliertes Wiesengelände, mit Bäumen. Shop, Bäckerei, Restaurant, WLAN. 4 ha, 180 Touristenstellplätze, 3 Dauerplätze.

Am Platz: Gute Nahverkehrsanbindung. Stadtrundfahrten und Ausflüge direkt ab Campingplatz. Freibad in der Nähe.

Gute Nahverkehrsanbindung. Stadtrundfahrten und Ausflüge direkt ab Campingplatz. Freibad in der Nähe. Preis: 26,50 Euro (2 P./Mobil). Geöffnet 1.3. bis 5.1.

01848 Hohnstein Campingplatz Entenfarm

Ruhiger , naturbelassener Platz ohne Parzellierung in ländlicher Umgebung. Leicht geneigtes Wiesengelände, wenige Bäume auf dem Platz, umgeben von Wald. Sanitäre Grundausstattung in zentralem Gebäude, Camperküche, Kiosk, WLAN, Brötchenservice, Lagerfeuerstelle vorhanden. 3,3 ha, 100 Touristenplätze, 15 Dauerplätze, 7 Mietunterkünfte.

Preis: 27,00 Euro (2 P./Mobil). Geöffnet April bis November.

01665 Klipphausen Campingplatz Rehbocktal

Kleiner, ruhiger Platz, in einem Tal gelegen, umgeben von Wäldern und Wiesen. Parzellierte Wiesenplätze, Sanitäranlagen gepflegt. Nähe zum Elberadweg, ideal für Wanderungen und Ausflüge nach Meißen. 1,2 ha, 46 Touristen-Stellplätze.

Preise: 36,00 Euro (2 P./Mobil). Geöffnet Ende April bis Mitte Oktober.

01468 Moritzburg Campingplatz Bad Sonnenland

Gehobener Platz am Dippelsdorfer Teich, unweit von Dresden. Offenes Wiesengelände mit Waldanteilen, unparzelliert, Stellplätze frei wählbar. Freizeitangebote wie Boots- und Radverleih, Spielplatz, Volleyballfeld, Reitschule und Kutschfahrten. 18 ha, 140 Stellplätze für Urlauber, 140 für Dauercamper, 20 Mietunterkünfte.

Preise: 33,00 Euro (2 P./Mobil). Ganzjährig geöffnet.

01796 Pirna Camping Pirna

Komfortabler Campingplatz am Badesee mit Sandstrand in waldreicher Umgebung. Parzelliertes Wiesengelände mit Hecken und Bäumen, flaches Ufer mit Liegewiese. Zwei moderne Sanitärgebäude, barrierefreie Einrichtungen. Kinderanimation in den Ferien. 3 ha, 170 Stellplätze, 43 für Dauercamper, 4 Mietunterkünfte.

Preise: 35,80 Euro (2 P./Mobil). Geöffnet Anfang April bis Anfang November und Ende November bis Mitte Januar, neuerdings auch Wintercamping möglich.

01445 Radebeul Bilzbad Radebeul

Kleiner, naturnaher Platz auf dem Gelände des Bilzbades in Radebeul, umgeben von Wald und integriert in ein Freibad-Areal mit historischer Wellenanlage. Das Gelände bietet über 40 Zeltplätze und rund 20 Stellplätze für Wohnmobile/Wohnwagen mit Strom- und Wasseranschluss an jedem Stellplatz. Ideal für Radfahrer, Nähe Elberadweg.

Preise: 35 Euro (2 P./Mobil). Geöffnet Mitte April bis Ende September.

