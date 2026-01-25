Campingurlaub in der Fränkischen Schweiz – Stellplätze & Highlights

Die Fränkische Schweiz im oberfränkischen Dreieck zwischen Bamberg, Bayreuth und Forchheim ist ein landschaftliches Juwel. Ihren Namen verdankt sie Reiseschriftstellern des 19. Jahrhunderts, die sich beim Anblick markanter Felsformationen, enger Täler und bewaldeter Höhenzüge an alpine Landschaften erinnert fühlten. Nicht die Höhe der Berge, sondern die außergewöhnlichen Formen der Jurafelsen prägen das Bild – etwa in Tüchersfeld, wo bizarre Felstürme über Fachwerkhäusern thronen und zu den bekanntesten Postkartenmotiven der Region zählen. Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist, entdeckt diese Szenerie aus nächster Nähe – oft direkt vom Stellplatz aus.

Doch nicht nur die Berge und Hügel verzücken hier. Der Wiesent, einer der schönsten Flüsse Frankens, ist ein beliebtes Ziel für Kanutouren. Wenn es zwischen Felsen eng wird oder ein Wehr wie in Muggendorf umtragen werden muss, steigt der Adrenalinspiegel kurzzeitig – bevor sich der Fluss wieder ruhig durch verwunschene Täler schlängelt.

An Land gibt es genauso viel zu erleben: Gut ausgebaute Wander- und Radwege führen durch Wälder, vorbei an Höhlen und Burgruinen. Ob mit Zelt, Wohnwagen oder Campingbus – die Region bietet ideale Voraussetzungen für aktive Urlaubstage mitten in der Natur.

Carolin Thiersch, Steffen Zink Immer langsam voran: Meist fließt die Wiesent ruhig, es gibt nur wenige Stromschnellen.



Kulinarisch setzt das Frankenland auf Deftiges und Tradition: Forelle Müllerin Art, knuspriges Schäuferla mit Sauerkraut, Karpfen blau im Wurzelsud oder Rehbraten mit Rotkraut und fränkischem Kloß gehören zu den Klassikern. Die Liste regionaler Spezialitäten ist lang und spiegelt die enge Verbindung von Landschaft, Landwirtschaft und Wirtshauskultur wider.

Darum ist Camping in der Fränkischen Schweiz so beliebt Abseits größerer Orte öffnet sich ein weiter Sternenhimmel, der bei klarer Nacht mit besonderer Intensität leuchtet. Camping- und Stellplätze liegen oft naturnah und machen die Fränkische Schweiz zu einem beliebten Ziel für Reisende mit Wohnmobil, Campervan oder Zelt. Der Campingplatz Bärenschlucht bei Pottenstein etwa ist ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen, Radtouren oder Angelausflüge. Mit entsprechender Lizenz lassen sich hier Forellen direkt aus der Püttlach ziehen – frischer kann ein Grillabend kaum beginnen.

Carolin Thiersch, Steffen Zink Ist immer einen Ausflug wert: die wehrhafte Burg Rabenstein im Ahorntal.



Schöne Tagesausflüge führen ins Ahorntal zur Burg Rabenstein oder in die Sophienhöhle. Kulturelle Höhepunkte finden sich in historischen Städten wie Bamberg und Bayreuth beim Besuch von Museen, Galerien und kulturellen Veranstaltungen.

Ein besonderer Ort für eine Rast ist der größte Biergarten der Welt auf dem Kellerberg bei Forchheim. Hier haben sich 23 Kellerwirtschaften angesiedelt, die Bier ausschenken und Brotzeiten reichen. Die Getränke lagern dabei in weit verzweigten Felsenkellern tief im Berg, wodurch sie selbst an heißen Sommertagen gut gekühlt bleiben.

Top-Orte der Region Pottenstein: Wandern rund um die Bärenschlucht, Angeln an der Püttlach und Klettern in bizarren Felsformationen locken Aktivurlauber. Highlights sind die Burg Pottenstein, die Tropfsteinhöhle Teufelshöhle und das Museum Fränkische Schweiz.

Bamberg: Die UNESCO-Altstadt beeindruckt mit Dom, Altem Rathaus und barocker Architektur. Bierliebhaber genießen Rauchbier in urigen Brauereien, während Kultur und Geschichte in jeder Gasse spürbar sind.

Bayreuth: Kultur pur bietet das Markgräfliche Opernhaus (UNESCO-Welterbe), die Eremitage und das Richard-Wagner-Museum. Wellness gibt's in der Lohengrin-Therme, naturnahe Stellplätze liegen direkt vor der Stadt.

Forchheim: Fachwerk-Romantik und die fürstbischöfliche Kaiserpfalz prägen das Stadtbild. Im "Kellerwald" wartet der größte Biergarten der Welt mit 30.000 Plätzen und kühlen Kellerschätzen unter alten Bäumen.

Aufseß: Mit vier Brauereien auf 1.500 Einwohnern hält Aufseß den Weltrekord in Brauereidichte. Wander- und Biergenießer-Routen führen durch typische Juralandschaft und vorbei an zwei historischen Schlössern.

Betzenstein: Die historische Stadtmauer, die hochgelegene Burgruine und der Schmidbergturm mit Panoramablick laden zum Erkunden ein. Umgeben von Felsen und Wäldern bietet Betzenstein perfekte Bedingungen für Wanderungen und Klettertouren. Stell- und Campingplatz Tipps in der fränkischen Schweiz Hier sind ein paar perfekte Ausgangspunkte für einen Campingurlaub in der Region.

Wohnmobilstellplatz an der Therme Obernsees in Mistelgau Der Stellplatz an der Therme Obernsees bietet 40 Stellplätze. Wasser, Strom und das Mitführen von Hunden ist kostenpflichtig. Die Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten, sowie WLAN ist inklusive.

95490 Mistelgau (D) Stellplatz an der Therme Obernsees 35 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Platz ist außerhalb gelegen, am Bad und Waldrand. WCs und Duschen sind vorhanden, ebenso wie eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner.

Wohnmobilstellplatz Bernerhof in Pottenstein Der ganzjährig geöffnete Wohnmobilstellplatz Bernerhof bietet acht Stellplätze. Wasser und Strom sind kostenpflichtig verfügbar, die Entsorgung von Grauwasser und Kassettentoiletten ist inklusive.

91278 Pottenstein (D) Stellplatz Bernerhof 27 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz befindet sich auf einem Bauernhof mit Schotteruntergrund. WLAN ist verfügbar, Duschen sind nicht vorhanden, das Mitführen von Hunden ist erlaubt.

Wohnmobilpark Pottenstein in Pottenstein Der Wohnmobilpark Pottenstein bietet 25 Stellplätze. Wasser, Strom und die Entsorgung des Chemie-WCs ist kostenpflichtig verfügbar. Die Entsorgung von Grauwasser und das Mitführen von Hunden ist inklusive.

91278 Pottenstein (D) Wohnmobilpark Pottenstein 42 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Stellplatz befindet sich am Ortsrand von Pottenstein und in fußläufiger Entfernung zur Ortsmitte. In der Nähe kann man wunderbar Tretboot fahren, Klettern oder die Natur im Schutzgebiet genießen.

Feriencampingplatz Bärenschlucht in Pottenstein Der Feriencampingplatz Bärenschlucht bietet einen Brötchenservice, ein Restaurant und Biergarten, sowie eine Sanitäranlage und erlaubt das Mitführen von Hunden. Strom und die Nutzung der Dusche sind kostenpflichtig. Wasser, Entsorgungseinrichtungen und die Nutzung des WCs sind kostenlos.

91278 Pottenstein (D) Feriencampingplatz Bärenschlucht 12 Bewertungen 25,90 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Platz befindet sich in direkt Pottenstein.

Campingplatz Waldmühle in Hollfeld Der Campingplatz Waldmühle bietet Stellplätze sowohl in der Haupt- als auch in der Nebensaison. Der Campingplatz ist von Mitte April bis Mitte Oktober geöffnet und befindet sich am Orts- und Waldrand.

96142 Hollfeld (D) Campingplatz Waldmühle 3 Bewertungen 18,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Zum kostenlosen Service gehören neben einer Wasserversorgung und Entsorgungseinrichtungen für Grauwasser und Kassettentoiletten auch WCs und Duschen. Strom ist kostenpflichtig.

Campingplatz Fränkische Schweiz in Pottenstein Der Campingplatz Fränkische Schweiz verfügt über 100 Stell- und 70 Zeltplätze. Strom, die Nutzung der Dusche und das Mitführen von Hunden sind kostenpflichtig. Die Entsorgung von Grauwasser, WLAN und die Nutzung des WCs sind im Übernachtungspreis enthalten.

91278 Pottenstein (D) Campingplatz Fränkische Schweiz 1 Bewertung 39,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Der Campingplatz liegt in Bachnähe und am Waldrand. Zu den erweiterten Serviceleistungen zählen ein Brötchenservice, ein Biergarten, ein Frühstücksangebot sowie eine Sanitäranlage mit Dusche.

Campingplatz Betzenstein in Betzenstein Auf dem Campingplatz Betzenstein sind Hunde kostenpflichtig erlaubt. Neben Stellplätzen für Wohnmobile und Caravans gibt es hier eine Zeltwiese und Gästezimmer.

91282 Betzenstein (D) Campingplatz Betzenstein 5 Bewertungen 21,50 EUR/Nacht Dusche vorhanden Dusche vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Camping am Gasthaus zum Pfaffenstein in Gößweinstein Am Gasthaus zum Pfaffenstein stehen 30 Stellplätze für Wohnmobile zur Verfügung. Es gibt einen Brötchenservice, Frischwasser, Strom, Entsorgungseinrichtungen für Grauwasser und Chemie-WC sowie WCs, Duschen, und WLAN – alles im Übernachtungspreis enthalten.