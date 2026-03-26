13 Camping-Zubehörteile für Rentnerinnen & Rentner: So wird Camping komfortabel + sicher

Camping ist von Natur aus ein bisschen "reduzierter" als zuhause: weniger Platz, mehr Schwellen und Stufen, engere Wege, weniger Platz im Bad, andere Matratzen, wechselnde Untergründe vor dem Fahrzeug – und viele Handgriffe finden draußen statt, bei Wind, Regen oder im Halbdunkel.

Genau deshalb entscheidet das richtige Zubehör oft darüber, ob der Alltag unterwegs nur funktioniert oder wirklich komfortabel ist. Denn die Basisausstattung von Wohnmobil und Wohnwagen ist meist darauf ausgelegt, "für alle irgendwie passend" zu sein. Mit den richtigen Helfern lässt sie sich gezielt an die eigenen Gewohnheiten anpassen – und das macht Reisen spürbar entspannter.

Hier finden Sie die passenden Wohnmobil-Grundrisse für die Rente

Hier finden Sie die passenden Wohnwagen-Grundrisse für die Rente Ansprüche älterer Camperinnen und Camper Für ältere Camperinnen und Camper kommen ein paar Besonderheiten hinzu: Mit den Jahren werden Balance und Trittsicherheit wichtiger, Knie und Hüfte melden sich beim Aufstehen häufiger, und auch Hände und Griffkraft sind nicht mehr wie früher.

Dazu kommt: Nachts will man sicher zum Bad, ohne die ganze Umgebung aufzuwecken oder selbst zu stolpern. Und wer länger sitzt – im Campingstuhl oder in der Dinette – merkt schneller, ob Sitzhöhe, Rückenstütze und Polsterung wirklich passen.

Zubehör, das Stufen sicherer macht, Wege ausleuchtet, Druckstellen beim Schlafen reduziert oder Handgriffe erleichtert, ist deshalb kein "Gadget", sondern ein echter Komfort- und Sicherheitsgewinn.

Das Schöne: Viele dieser Lösungen sind klein, leicht und vergleichsweise günstig – bringen aber im Alltag viel. Ein stabiler Tritt kann den Ein- und Ausstieg entspannen, ein Nachtlicht vermeidet Stolperfallen, ein Topper verbessert den Schlaf, und ergonomische Küchenhelfer sparen Kraft.

In der Summe entsteht so ein Camping-Setup, das sich mehr nach Zuhause anfühlt – ohne den mobilen Charakter zu verlieren. Bei den folgenden 13 Produkten geht es deshalb um genau solche praktischen Helfer, die im Wohnmobil und Wohnwagen besonders schnell einen Unterschied machen.

13 Produkte für Seniorinnen & Senioren

Fritz Berger Berger klappbarer Doppeltritt (schwarz).



1. Berger klappbarer Doppeltritt (schwarz): Klappbare, stabile Einstiegshilfe mit zwei Stufen – macht den Ein- und Ausstieg in Wohnmobil oder Wohnwagen deutlich bequemer und sicherer und wiegt nur 3,5 Kilogramm. Gibt es natürlich auch als Einzeltritt.

Amazon Bewegungsmelder Nachtlicht.



2. Bewegungsmelder Nachtlicht: Aufladbares Nachtlicht mit Bewegungsmelder – ideal als dezentes Orientierungslicht im Wohnmobil/Wohnwagen (z. B. am Bett, im Gang oder im Bad), damit man nachts sicherer unterwegs ist.

Preis: ca. 13 Euro (2 Stück)

ca. 13 Euro (2 Stück) Hier bei Amazon kaufen

Fritz Berger Berger Beinauflage Dakar (freistehend).



3. Berger Beinauflage Dakar (freistehend): Ergänzt den Campingstuhl zur bequemen Liegeposition – entlastet Beine und Rücken, besonders angenehm bei längerem Sitzen vor Wohnmobil oder Wohnwagen.

Preis: 30 Euro

30 Euro Hier bei Fritz Berger kaufen

Amazon Haltegriff.



4. Haltegriff: Ein Saug‑Haltegriff fürs Bad/Dusche (ohne Bohren) – gibt beim Ein- und Aussteigen sowie beim Duschen zusätzlichen Halt, praktisch auch auf Reisen, weil er mobil einsetzbar ist.

Preis: ca 30 Euro

ca 30 Euro Hier bei Amazon kaufen

Amazon Duschmatte.



5. Duschmatte: Rutschfeste Duschmatte (53 × 53 cm) – sorgt in der Duschwanne fürs Wohnmobil/Wohnwagen für mehr Halt und damit für ein deutlich sichereres Duschgefühl.

Preis: 15 Euro

15 Euro Hier bei Amazon kaufen

Fritz Berger Berger Trolley.

6. Berger Trolley: Faltbarer Einkaufstrolley (XL) – nimmt Einkäufe, Wäsche oder Getränkeflaschen ab und erspart schweres Tragen auf dem Campingplatz.

Preis: 20 Euro

20 Euro Hier bei Fritz Berger kaufen

Amazon Klappbarer Duschhocker.



7. Klappbarer Duschhocker: Höhenverstellbarer Duschhocker – ermöglicht Duschen im Sitzen und sorgt so für mehr Sicherheit und Komfort in der kleinen Nasszelle von Wohnmobil oder Wohnwagen oder auf dem Campingplatz.

Preis: 45 Euro

45 Euro Hier bei Amazon kaufen

Amazon Klebehaken für die Wohnmobilwand.



8. Klebehaken: Selbstklebende Handtuchhaken aus Edelstahl – schaffen schnell Ordnung im Bad oder am Eingang, ohne Bohren und ohne Werkzeug.

Preis: ca. 7 Euro (10 Stück)

ca. 7 Euro (10 Stück) Hier bei Amazon kaufen

Fritz Berger Polster mit Sitzheizung.



9. Polster mit Sitzheizung: 12‑Volt‑Sitzheizauflage für den Autositz – macht Fahrten im Camper bei kühlen Temperaturen angenehmer und wärmt den Rücken schnell, ohne die ganze Kabine aufheizen zu müssen.

Preis: ab 23 Euro

ab 23 Euro Hier bei Fritz Berger kaufen

Amazon Sitzerhöhung Toilette.



10. Sitzerhöhung Toilette: Tragbarer Toilettensitz‑Erhöher – macht das Hinsetzen und Aufstehen spürbar leichter und damit den Toilettengang im Wohnmobil/Wohnwagen komfortabler.

Preis: ca. 19 Euro

ca. 19 Euro Hier bei Amazon kaufen

Amazon Schubladenauszug für Euroboxen im Stauraum.



11. Schubladenauszug: Heckauszug/Schubladen‑Ablage für die Heckgarage – holt Kisten und Gepäck nach außen, ohne tiefes Hineinklettern oder schweres Heben im Stauraum.

Preis: ab 450 Euro

ab 450 Euro Hier bei Amazon kaufen

Fritz Berger Schmutzwäschesack.



12. Schmutzwäschesack: Sammelt Wäsche sauber und platzsparend, praktisch für den Gang zum Waschhaus und damit weniger "Unordnungsecken" im Wohnmobil/Wohnwagen.

Preis: 23 Euro

23 Euro Hier bei Fritz Berger kaufen

Fritz Berger CEE‑Kabeltrommel (25 m).



13. CEE‑Kabeltrommel (25 m): Erleichtert den Stromanschluss am Stell- oder Campingplatz und schafft Reichweite, wenn die Säule weiter weg steht.

Preis: 90 Euro

90 Euro Hier bei Fritz Berger kaufen