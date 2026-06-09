Campen im Grünen: 8 naturnahe Campingplätze in Deutschland

Es gibt sie in allen Formen und Größen, mit Top-Ausstattung oder spartanisch eingerichtet – Campingplätze. Deswegen findet sich für jeden Geschmack und jedes Bedürfnis der passende Platz. Eine besondere Art sind naturnahe Campingplätze: Hier stehen Wohnmobile und Wohnwagen nicht auf betonierten oder asphaltierten Parzellen in Reih und Glied, sondern zwischen gewachsenen Bäumen, auf Waldlichtungen oder direkt am Seeufer. Die Stellplätze sind oft unparzelliert oder zumindest individuell in die Landschaft eingebettet. Befestigte Wege? Fehlanzeige. Dafür gibt es Naturböden, Schatten spendende Bäume und das Gefühl, wirklich draußen zu sein.