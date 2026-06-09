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Campen im Grünen: 8 naturnahe Campingplätze in Deutschland

Naturnahe Campingplätze in Deutschland
Camping zwischen Bäumen statt auf Beton

Keine asphaltierten Wege, keine akkuraten Parzellen – dafür Stellplätze zwischen Bäumen, mit Blick auf Seen oder mitten im Wald. Wir stellen naturnahe Campingplätze vor, die echtes Draußen-Gefühl bieten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.06.2026
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Wildwood Camping Uckermark
Foto: Wildwood Camping

Es gibt sie in allen Formen und Größen, mit Top-Ausstattung oder spartanisch eingerichtet – Campingplätze. Deswegen findet sich für jeden Geschmack und jedes Bedürfnis der passende Platz. Eine besondere Art sind naturnahe Campingplätze: Hier stehen Wohnmobile und Wohnwagen nicht auf betonierten oder asphaltierten Parzellen in Reih und Glied, sondern zwischen gewachsenen Bäumen, auf Waldlichtungen oder direkt am Seeufer. Die Stellplätze sind oft unparzelliert oder zumindest individuell in die Landschaft eingebettet. Befestigte Wege? Fehlanzeige. Dafür gibt es Naturböden, Schatten spendende Bäume und das Gefühl, wirklich draußen zu sein.

Wir haben Plätze zusammengestellt, die für Wohnmobile und Wohnwagen geeignet sind – und bei denen Sie das Gefühl ...