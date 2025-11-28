13 außergewöhnliche Friedhöfe: das besondere Campinghighlight

Friedhöfe sind nicht nur die letzte Ruhestätte geliebter Menschen. Viele sind Jahrhunderte alt und erzählen so ihre ganz eigene Geschichte. Oft zeigen Sie uns, was die Menschen der Vergangenheit bewegt hat. Mausoleen, oberirdische Grabstätten und bewegende Statuen spiegeln Glauben, Aberglauben oder vergangene Bräuche wider.

Friedhöfe zählen zu den unterschätztesten Reisezielen überhaupt. Wer mit dem Camper unterwegs ist, sucht oft nach Orten, die entschleunigen, berühren und Geschichten erzählen. Genau das bieten historische Friedhöfe: Sie sind steinerne Chroniken, grüne Oasen und stille Kraftorte zugleich. Vom Seeblick in Norwegen über Marmorgräber in Barcelona bis zu tanzenden Totenschädeln in Guatemala – diese 13 Friedhöfe zeigen, wie vielfältig Totenkultur sein kann.

Die 13 spannendsten Friedhöfe weltweit Wir stellen die eindrucksvollsten Ruhestätten weltweit vor – und liefern passende Stellplatzideen gleich mit dazu.

1. Cimetière du Père-Lachaise – Paris, Frankreich

Getty // Bruno DE HOGUES Der Cimetière du Père-Lachaise in Paris ist der meistbesuchte Friedhof der Welt.

Der meistbesuchte Friedhof der Welt wirkt wie eine Filmkulisse: Zwischen Efeu und Kopfsteinpflaster ruhen Persönlichkeiten wie Jim Morrison, Oscar Wilde und Édith Piaf. Ideal für Kulturfans, die Paris abseits der Klassiker erleben wollen.

Ort: 20. Arrondissement, östlich von Paris

20. Arrondissement, östlich von Paris Besonderheit: Weltberühmte Grabstätten in parkähnlicher Kulisse

75016 Paris(FR) Camping de Paris - Bois de Boulogne 33 Bewertungen 36,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Hier finden Sie alle Infos zu Umweltzonen und Regeln für Camper in Frankreich und Paris.

2. Friedhof Ohlsdorf – Hamburg, Deutschland

Getty // NurPhoto Der Friedhof Ohlsdorf in Hamburg ist der größte Parkfriedhof der Welt.

Mit über 400.000 Gräbern auf 391 Hektar ist Ohlsdorf eine eigene Welt – samt Teichen, Alleen und 17 Kapellen. Ein Naturerlebnis mit Geschichte, das sich auch bestens für lange Spaziergänge eignet.

Ort: Nord-Hamburg, nahe Flughafen

Nord-Hamburg, nahe Flughafen Besonderheit: Größter Parkfriedhof der Welt

20097 Hamburg (D) Wohnmobilhafen Hamburg 118 Bewertungen 35,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

3. Highgate Cemetery – London, England

Getty // NIKLAS HALLE'N Wie ein Labyrinth im viktorianischen Stil geht es durch den Londoner Friedhof.

Wer durch dieses grüne Labyrinth streift, entdeckt zwischen verwachsenen Wegen und gotischen Mausoleen das Grab von Karl Marx – und eine faszinierende Seite Londons, weit weg vom Trubel der Innenstadt.

Ort: Nordlondon, Stadtteil Highgate

Nordlondon, Stadtteil Highgate Besonderheit: Viktorianische Mystik mit berühmten Namen

SE2 0LS London(GB) Abbey Wood Caravan Club Site 1 Bewertung 25,36 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

4. Glasgow Necropolis – Glasgow, Schottland

Getty // Athanasios Gioumpasis Die Stadt der Toten thront hier über Glasgow.

Auf einem Hügel gelegen, gleicht die Necropolis einer steinernen Akropolis: 3.500 monumentale Grabmale, viktorianische Symbolik und ein stiller Blick auf das moderne Glasgow – Geschichte zum Durchatmen.

Ort: östlich der Kathedrale von Glasgow

östlich der Kathedrale von Glasgow Besonderheit: Panoramablick über die Stadt

G63 9AW Glasgow(GB) West Highland Way Hotel & Campsite 46,04 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

5. Alter Jüdischer Friedhof – Prag, Tschechien

Getty // NurPhoto Auf nur wenigen Quadratmetern stapeln sich die Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof in Prag.

Über 12.000 Grabsteine stapeln sich übereinander – ein bewegendes Zeugnis jüdischen Lebens im alten Europa. Besonders im Herbst strahlt der Ort eine fast spirituelle Ruhe aus.

Ort: Prager Altstadt, Josefov

Prager Altstadt, Josefov Besonderheit: Dichteste Grabkonzentration Europas

17100 Praha 7(CZ) Camping Sokol Troja 8 Bewertungen 28,80 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

6. Fröhlicher Friedhof – Săpânța, Rumänien

Getty // UCG Geschichten auf den Kreuzen erinnern auf dem Fröhlichen Friedhof in Rumänien an die Verstorbenen.

Hier wird der Tod nicht betrauert, sondern besungen. Jede Grabstätte erzählt in kräftigen Farben und humorvollen Versen vom Leben der Verstorbenen. Skurril, bewegend – und einzigartig in Europa.

Ort: Maramureș, Nordrumänien

Maramureș, Nordrumänien Besonderheit: Bunte Grabkreuze mit witzigen Lebensgeschichten

437305 Săpânța(RO) Camping Pastruval Sapanta Strom vorhanden Strom vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden

Wenn Sie schon nach Rumänien fahren, können Sie Draculas Schloss in Ihre Routenplanung aufnehmen.

7. San Michele & Cristoforo della Pace – Venedig, Italien

AFP Auf einer eigenen Friedhofsinsel werden die Toten von Venedig bestattet.

Venedigs Friedhof liegt auf einer eigenen Insel – umgeben von Zypressen, Marmorstatuen und stiller Lagunenstimmung. Ideal für alle, die die Stadt der Kanäle auf ungewöhnliche Weise erleben möchten.

Ort: Insel San Michele, zwischen Altstadt und Lido

Insel San Michele, zwischen Altstadt und Lido Besonderheit: Toteninsel mit byzantinischem Flair

30170 Venezia Mestre(IT) Camping Venezia Village 24 Bewertungen 35,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Um Venedig herum liegen ein Haufen große und beliebte Campinganlagen. Hier finden Sie die Top 8 Campingplätze in Venetien.

8. Cementiri de Montjuïc – Barcelona, Spanien

Getty // Europa Press News In einer meterhohen Wand kommen die Verstorbenen in Barcelona unter.

Wie ein Amphitheater schmiegt sich dieser Friedhof an den Hügel. Prachtvolle Familiengräber, Symbolkunst und Seesicht – hier liegen Barcelonas Bürger mit Blick auf das Mittelmeer.

Ort: Südwesthang des Montjuïc, oberhalb des Hafens

Südwesthang des Montjuïc, oberhalb des Hafens Besonderheit: Hanglage mit Meerblick und Grabkunst

08349 Cabrera de Mar(ES) Area Camper Barcelona Beach 37 Bewertungen 24,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

9. Wiener Zentralfriedhof – Wien, Österreich

Getty // brandstaetter images Beethoven und weitere Künstler liegen auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt.

Beethoven, Brahms, Falco – sie alle ruhen hier. Der riesige Friedhof ist zugleich Naturschutzgebiet, Stadtgeschichte und musikalisches Denkmal in einem. Mit E‑Roller oder Leihfahrrad lässt sich das Gelände gut erkunden.

Ort: Simmering, südöstlich des Zentrums

Simmering, südöstlich des Zentrums Besonderheit: Ruhestätte großer Komponisten

1230 Wien(AT) 1. Reisemobilstellplatz Wien 88 Bewertungen 30,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

10. Varhaug gamle kirkegård – Varhaug, Norwegen Ein kleines Kirchlein, ein paar Kreuze – und nichts als Himmel, Wind und Wellen. Dieser norwegische Friedhof beeindruckt durch pure Atmosphäre. Ideal für stille Stunden am Meer.

Ort: Jæren-Küste, südlich von Stavanger

Jæren-Küste, südlich von Stavanger Besonderheit: Minimalistischer Küstenfriedhof mit Kapelle

4363 Brusand(NO) Brusand Camping 2 Bewertungen 26,50 EUR/Nacht WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Interessante Friedhöfe außerhalb Europas

11. Okunoin – Koyasan, Japan

Getty // David DUCOIN Okunoin ist einer der heiligsten Orte Japans.



Tief in einem Zedernwald gelegen, gilt Okunoin als einer der heiligsten Orte Japans. Moosüberwachsene Stelen, Laternenpfade und buddhistische Ruhe machen diesen Friedhof zum mystischen Erlebnis.

Ort: Waldtempelbezirk Kōya-san, Präfektur Wakayama

Waldtempelbezirk Kōya-san, Präfektur Wakayama Besonderheit: Spiritueller Pilgerort mit über 200.000 Grabmalen 12. Chinesischer Friedhof – Kanchanaburi, Thailand

Getty // Education Images Der Chinesische Friedhof in Thailand ist nach dem Feng-Shui-Prinzip angelegt.

Halbkreisförmig angelegte Gräber, kunstvolle Steinreliefs und farbige Schreine spiegeln eine Bestattungskultur wider, in der Ahnenverehrung und Ästhetik untrennbar sind. Die Anlage folgt den Prinzipien des Feng Shui – wer hier ruht, liegt im kosmischen Gleichgewicht.

Ort: Am Rande von Kanchanaburi, nahe der "Brücke am Kwai"

Am Rande von Kanchanaburi, nahe der "Brücke am Kwai" Besonderheit: Harmonische Grabarchitektur mit Feng-Shui-Ausrichtung 13. St. Louis Cemetery No. 1 – New Orleans, USA

Getty // Houston Chronicle/Hearst Newspap Berühmt aus Film und Fernsehen der St.Louis Friedhof in New Orleans. Er beherbergt das Grab der Voodoo-Priesterin Marie Laveau.

In der feuchten Südstaatenluft ruhen die Toten in steinernen Mini‑Häusern. Besonders bekannt: das Grab der Voodoo‑Priesterin Marie Laveau. Der Friedhof ist ein kultureller Hotspot mit Gänsehaut‑Faktor.

Ort: French Quarter, New Orleans

French Quarter, New Orleans Besonderheit: Oberirdische Gräber & Voodoo‑Legenden