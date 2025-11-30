Diese 12 tolle Stellplätze im Thüringer Becken bekommen Top Wertungen

Es braucht schon richtig gute Sicht, um vom Gipfel des vierthöchsten Bergs im Thüringer Wald, dem Großen Inselsberg, den 104 Kilometer entfernten Großen Brocken im Harz zu erspähen. Das dazwischenliegende Land heißt bei den Geografen "Thüringer Becken" und entspricht in etwa unserem Reisegebiet, das im nach Westen offenen Dreieck der Autobahnen A38, A9 und A4 liegt.

Mehr oder weniger parallel zur A4 im Süden verläuft die B7, auf der zu reisen gerade für Wohnmobilisten einen besonderen Reiz hat: Zum einen passiert man kulturelle Hochkaräter wie Weimar, Erfurt, Gotha und Eisenach, zum anderen findet man hier sehr brauchbare Stellplätze.

Sightseeing durch Weimar & Erfurt Sich einmal gründlich in Weimar umgesehen zu haben, ist man als Deutscher nicht nur den Altmeistern des Wortes und der Noten schuldig. Die Stadt gab einer kurzen, aber folgenreichen Epoche der deutschen Geschichte ihren Namen: Weimarer Republik, die erste deutsche. Und was den Parisern ihre wiederhergestellte Notre Dame ist, ist den Weimarern ihre zu neuem Leben erwachte Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek. Die Landeshauptstadt Erfurt bietet nicht nur den neuesten und bestens ausgestatteten Wohnmobilstellplatz weit und breit, sondern vor allem eine altehrwürdige Innenstadt zu Füßen des Doms und der Zitadelle auf dem Petersberg, in der sich mit Freude spazieren lässt. Nördlich der Krämerbrücke vervollkommnet das Flüsschen Gera mit Grünanlagen drumherum das Wohlbefinden in dieser Stadt.

Andreas Weise Der Dom gehören zu den touristischen Highlights Erfurts.



Die ehemalige Residenzstadt Gotha hat im Laufe der Zeit an Bedeutung verloren, mit dem Schloss Friedenstein aber eine Anlage hinterlassen, in der mehrere Kunstgattungen Platz für spezielle Museen bieten. Rosen- und Schlossgarten komplettieren diesen Ort der Sinnesfreuden.

Auf den Spuren von Luther und Bach In Eisenach sind es zwei Männer, deretwegen sich ein Besuch lohnt – Johann Sebastian Bach und Martin Luther. Beider Leben und Werk sind in Museen nachzuvollziehen. Über der Stadt thront die Wartburg, ein nationales Wahrzeichen seit Jahrhunderten und ein Besuchs-Muss für Geschichtsinteressierte.

Andre Nestler Ein Klassiker für Thüringen: die weithin sichtbare Wartburg, UNESCO-Welterbe, bei Eisenach.



Nördlich dieser Achse liegt Bad Langensalza mit thematischen Gärten und dem nahen Nationalpark Hainich mit seinem Buchenwald. Mühlhausen indes steht mit mehreren Museen und Gedenkstätten für den Themenkomplex Thomas Müntzer – Deutscher Bauernkrieg. Sehenswert ist hier zum Beispiel die Thüringische Landesschau "Freyheit 1525 – 500 Jahre Bauernkrieg" in Mühlhausen und Bad Frankenhausen.

In Sondershausen lohnt ein Gang unter die Erde, in die 670 Meter tief gelegenen Salzstollen des heutigen Erlebnisbergwerks "Glückauf". Dort verkehren Lkw, finden Radrennen und Konzerte statt.

Nordhäuser Doppelkorn Nordhausen wurde im Zweiten Weltkrieg stark zerstört, erlebte zu DDR-Zeiten einen Aufschwung und ist heute in erster Linie für seinen Nordhäuser Doppelkorn bekannt, dessen Destillationsstätte besucht werden kann. Ein landschaftliches und historisches Kleinod ist das Kleinstgebirge Kyffhäuser mit seinem Denkmal, unter dem sich Kaiser Barbarossa zu einem Langzeitschlaf zurückgezogen haben soll – und auf bessere Zeiten wartet...

Heiko Kolbe Das Kyffhäuser-Denkmal: Hier soll der Legende nach Kaiser Barbarossa in einer Höhle ruhen.



Des Badespaßes wegen in diese Gegend zu fahren lohnt sich nicht. Aber die Talsperre Kelbra bietet immerhin einen Badestrand mit einem Stellplatz gleich nebenan. Die nahe Lutherstadt Eisleben wartet noch einmal mit Luther auf: Hier wurde er geboren, und hier starb er. In der Mittelstadt lässt sich angenehm bummeln – und am Stadtrand im Reisemobil übernachten.

Stellplatz Herrmann-Brill-Platz in Weimar Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 30 Mobile auf einem Parkplatz vor dem Bad, ebener, gepflasterter Untergrund, teilweise schattig, Hunde erlaubt. Marktplatz 1,4 km, ÖPNV 300 m. Ganzjährig nutzbar, maximal 7 Nächte.

Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC.

Besonderheit: In der Stadt.

Freizeit: Stadt als Unesco-Welterbe dank der Schriftsteller Goethe, Schiller, Wieland und Herder, dazu zahlreiche Kulturstätten, Museen, Denkmäler, Stadtschloss. Bauhausmuseum, Rathaus, Stadthaus, Cranachhaus, Parks.

99423 Weimar (D) Stellplatz Hermann-Brill-Platz 102 Bewertungen 12,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wertung: Lage : 3 von 3 Punkten.

: 3 von 3 Punkten. Ausstattung : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Freizeitwert: 2 von 3 Punkten. Wohnmobilstellplatz "Tor zur Stadt Erfurt" in Erfurt Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 48 Mobile nahe Messegelände, eben, teilweise leicht schräg, gepflasterte Fahrwege, Standflächen lockerer Kies, kein Schatten. Domplatz 5 km mit Straßenbahn, ÖPNV 250 m. Ganzjährig nutzbar, max. 10 Nächte.

Service: Frischwasser, Strom, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC. Mehrzweckgebäude mit WC, Duschen. Küche mit Aufenthaltsbereich, Reservierung, Mini-Kiosk, Fahrrad-Verleih, Brötchenservice, Rezeption 8.30 bis 17 h, Check-in-Automat 24/7.

Freizeit: Altstadt mit Krämerbrücke, Dom, gut erhaltenen Fachwerkhäusern, kleinen Gassen. Zitadelle Petersberg, Fischmarkt, egapark.

99094 Erfurt (D) Wohnmobilstellplatz "Tor zur Stadt Erfurt" 82 Bewertungen 23,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wertung: Lage : 2,5 von 3 Punkten.

: 2,5 von 3 Punkten. Ausstattung : 3 von 3 Punkten.

: 3 von 3 Punkten. Freizeitwert: 3 von 3 Punkten. Wohnmobilstellplatz Eisenach in Eisenach Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 10 Mobile bis 8 Meter, ebener, befestigter Untergrund, teilweise asphaltiert, zeitweise Schatten, Hunde erlaubt. Es geht eng zu. Markt 750 m, ÖPNV 700 m. Ganzjährig nutzbar.

Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC.

Besonderheit: Nahe Zentrum.

Freizeit: Wartburg, Lutherhaus, Bachhaus, Museum "automobile welt", Burschenschaftsdenkmal, Drachenschlucht, schmalstes Fachwerkhaus Deutschlands, Südviertel der Stadt als Flächendenkmal.

99817 Eisenach (D) Stellplatz Eisenach 55 Bewertungen 14,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wertung: Lage : 3 von 3 Punkten.

: 3 von 3 Punkten. Ausstattung : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Freizeitwert: 2 von 3 Punkten. Stellplatz Friederiken Therme in Bad Langensalza Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 16 Mobile an der Therme, Untergrund gepflastert, geneigt (Nivellierung nötig), kein Schatten, Hunde erlaubt. Neumarkt 1,2 km, ÖPNV am Platz. Ganzjährig nutzbar.

Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, WLAN, Platz beleuchtet.

Freizeit: Friederiken Therme, Historische Altstadt mit Rathaus und Marktkirche, Kuranlagen, Rosengarten, Japanischer Garten, Nationalpark Hainich westlich der Stadt.

99947 Bad Langensalza (D) Wohnmobilstellplatz Friederiken Therme 23 Bewertungen 6,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wertung: Lage : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Ausstattung : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Freizeitwert: 2 von 3 Punkten. Parkplatz Engelsgarten in Mühlhausen/Thüringen Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 9 Mobile, eben, Asphalt/Pflaster, teilweise schattig, Hunde erlaubt. Im Zentrum, ÖPNV 300 m. Saison Anfang März bis Ende Oktober.

Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC.

Freizeit: Historische Altstadt mit Museum St. Marien (Müntzer-Gedenkstätte), Bauernkriegsmuseum Kornmarktkirche, Kulturhistorisches Museum, Reichsstädtisches Archiv, Nationalpark Hainich.

99974 Mühlhausen/Thüringen (D) Parkplatz Engelsgarten 37 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wertung: Lage : 3 von 3 Punkten.

: 3 von 3 Punkten. Ausstattung : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Freizeitwert: 2 von 3 Punkten. Stellplatz Wiesenglück in Heilbad Heiligenstadt Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 16 Mobile auf einem Parkplatz, parzelliert, Untergrund lockerer Schotter, eben, wenig Schatten, Hunde erlaubt. Marktplatz 1,5 km, ÖPNV 250 m. Ganzjährig nutzbar.

Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, Dusche, WC, Platz videoüberwacht, Reservierung, Self-Check-in.

Freizeit: Therme, Altstadt, Märchenpark, Kurpark mit Wasserfall, Burgfalknerei, Wandern, Radfahren, Sauna, Freibad, Literaturmuseum Theodor Storm.

37308 Heilbad Heiligenstadt (D) Stellplatz Wiesenglück 23 Bewertungen 21,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wertung: Lage : 2,5 von 3 Punkten.

: 2,5 von 3 Punkten. Ausstattung : 3 von 3 Punkten.

: 3 von 3 Punkten. Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten. Wohnmobilstellplatz Bad Frankenhausen in Bad Frankenhausen/Kyffhäuser Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 15 Mobile an der Therme (derzeit geschlossen), parzelliert, gepflastert/Gitterrasen, kein Schatten, Hunde erlaubt. Markt 250 m, ÖPNV 500 m (Busbahnhof). Ganzjährig nutzbar.

Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC. Dusche und WC in der Therme von 9 bis 21 Uhr.

Freizeit: Therme, Freibad, Minigolf, Kyffhäuserdenkmal, Panoramamuseum, Tropfsteinhöhle, Schloss Allstedt, Rosarium Sangerhausen.

06567 Bad Frankenhausen/Kyffhäuser (D) Stellplatz Bad Frankenhausen 44 Bewertungen 15,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wertung: Lage : 3 von 3 Punkten.

: 3 von 3 Punkten. Ausstattung : 2,5 von 3 Punkten.

: 2,5 von 3 Punkten. Freizeitwert: 2 von 3 Punkten. Stellplatz Am Seecamping Kelbra in Kelbra Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 15 Mobile vor einem Campingplatz, geschotterter Untergrund mit Wiese, kein Schatten, Hunde erlaubt. Rathaus 3,2 km, ÖPNV 1,3 km. Ganzjährig nutzbar.

Service: Strom auf dem Stellplatz. Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, Dusche und WC auf dem Campingplatz.

Besonderheit: Baden im See.

Freizeit: Baden und Wassersport im und auf dem See, Open-Air-Kino, Storchenturm (Vögel-Beobachtung), Kyffhäuser, Kyffhäuser-Denkmal, Bismarckturm, Barbarossahöhle, Panorama Museum.

06537 Kelbra (D) Stellplatz Am Seecamping Kelbra 18 Bewertungen 25,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wertung: Lage : 3 von 3 Punkten.

: 3 von 3 Punkten. Ausstattung : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Freizeitwert: 3 von 3 Punkten. Rosenstädter Wohnmobiloase in Sangerhausen Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 16 Mobile in einer Wohn- und Gewerbesiedlung, parzelliert, Pflaster/Rasen, Hunde erlaubt, kein Schatten. Rathaus 1,2 km, ÖPNV 150 m. Reservierung möglich. Ganzjährig.

Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, Dusche, WC, videoüberwacht, beleuchtet, Pool, Sauna, Aufenthaltsraum.

Besonderheit: Pool.

Freizeit: Europarosarium, Schloss Sangerhausen, Besucherbergwerk Röhrigschacht, Tierpark, Kyffhäuser-Denkmal.

06526 Sangerhausen (D) Rosenstädter Wohnmobiloase 31 Bewertungen 8,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wertung: Lage : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Ausstattung : 3 von 3 Punkten.

: 3 von 3 Punkten. Freizeitwert: 2,5 von 3 Punkten. Wohnmobilstellplatz Eisleben in Lutherstadt Eisleben Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 7 Mobile an einer Sportstätte, asphaltiert, parzelliert, kein Schatten, Hunde erlaubt. Zentrum 1,5 km, ÖPNV 1,5 km. Ganzjährig nutzbar.

Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, videoüberwacht.

Freizeit: Luthers Geburtshaus als Museum, ebenso Luthers Sterbehaus, Lutherdenkmal, Marktplatz mit historischen Gebäuden.

06295 Lutherstadt Eisleben (D) Wohnmobilstellplatz Eisleben 28 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wertung: Lage : 2,5 von 3 Punkten.

: 2,5 von 3 Punkten. Ausstattung : 2,5 von 3 Punkten.

: 2,5 von 3 Punkten. Freizeitwert: 2 von 3 Punkten. Wohnmobilstellplatz Wetzendorf in Karsdorf Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 10 Mobile, parzelliert, Untergrund fester Schotter, kein Schatten, Hunde erlaubt. Arche Nebra 8,6 km, ÖPNV 1,1, km. Ganzjährig.

Service: Strom (4 Steckdosen), Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und WC (ohne Chemie).

Freizeit: Arche Nebra mit Himmelsscheibe, Schloss Nebra, Rudelsburg (Burgruine in Bad Kösen), Weingüter an Saale und Unstrut.

06638 Karsdorf (D) Stellplatz Tettenborn 9 Bewertungen 10,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wertung: Lage : 1,5 von 3 Punkten.

: 1,5 von 3 Punkten. Ausstattung : 1,5 von 3 Punkten.

: 1,5 von 3 Punkten. Freizeitwert: 2 von 3 Punkten. Wohnmobilstellplatz Rastenberg in Rastenberg Stellplatz: Gebührenpflichtiger Stellplatz für 40 Mobile am Waldschwimmbad, ebene Stellflächen auf Rasen, Wege Schotter, teils schattig. Kaufhalle Rastenberg 3 km, ÖPNV 450 m. Hunde erlaubt. Saison: Anfang März bis Mitte Januar.

Service: Strom, Frischwasser, Entsorgung Grauwasser und Chemie-WC, Dusche, Platzwart, Platzreservierung, Brötchenservice, Grillstelle.

Besonderheit: Freibad.

Freizeit: Freibad, Naturschutzgebiet, Wandern, Fahrradfahren, Bad Bibra (15 km mit dem Fahrrad) mit Erlebnisfreibad Balison, Arche Nebra (21 km mit dem Fahrrad).

99636 Rastenberg (D) Wohnmobilstellplatz Rastenberg 40 Bewertungen 16,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Wertung: Lage : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Ausstattung : 2 von 3 Punkten.

: 2 von 3 Punkten. Freizeitwert: 2 von 3 Punkten.