12 Tipps zum Kraftstoffsparen im Wohnmobil: weniger zahlen, trotz steigender Preise

Die Eskalation im Nahen Osten lässt die Ölpreise in wenigen Tagen so stark steigen wie seit Monaten nicht mehr – und damit wächst auch der Druck an den Zapfsäulen. Fachleute erwarten infolge des Konflikts einen kräftigen Anstieg der Benzin- und Dieselpreise in Deutschland. Weil aktuell unklar ist, wie lange der Iran-Konflikt andauert, ist kurzfristig auch keine Entspannung in Sicht.

Experten warnen vor weiterer Preissteigerung Auch an der Zapfsäule wird das bereits spürbar: Super E10 und Diesel legten über das Wochenende zu. ADAC-Kraftstoffmarktexperte Christian Laberer rechnete am Montag mit weiter steigenden Preisen und sagte: "Ich befürchte, dass es heute an den Zapfsäulen noch weiter nach oben geht. Die Zahlen am Vormittag deuten auf eine Dimension von 3 bis 4 Cent." Gleichzeitig gilt: Selbst wenn sich der Preis nicht beeinflussen lässt, können Sie den Verbrauch – und damit die Reisekosten – deutlich senken. Vor allem Tempo und Fahrweise machen beim Wohnmobil den größten Unterschied.

Tipps zum Spritsparen Geschwindigkeit reduzieren: Luftwiderstand steigt quadratisch – langsamer fahren bringt den größten Spareffekt. (promobil-Test: Ø 85 km/h 9,3 l, Ø 105 km/h 11,9 l, Ø 120 km/h 16,5 l/100 km) Im Verkehr mitschwimmen: Nicht ständig überholen, Tempo anpassen – spart Sprit und Stress. Vorausschauend fahren: Stop-and-go vermeiden, rollen lassen, früh vom Gas gehen statt hart bremsen. Früh hochschalten / niedrige Drehzahlen: Hochtourig fahren kostet; Bordcomputer-Schaltempfehlung nutzen. Automatik: Eco statt Power: Sparmodus wählen (1,3 l/100 km Unterschied zwischen Eco und Power im Test). Tempomat gezielt einsetzen: Auf freier Autobahn sinnvoll, im Stadt-/Überlandverkehr eher hinderlich. Klimaanlage bewusst nutzen: In der Abkühlphase bis zu 4 l/100 km möglich; moderat kühlen (ADAC Tipp: 21–25 °C, innen/außen ideal max. 6 °C Differenz). Gewicht reduzieren: Abwassertank vor längeren Fahrten leeren, Frischwasser nur nach Bedarf, unnötiges Gepäck/Zubehör raus. Reifendruck regelmäßig checken: Zu niedriger Druck erhöht Rollwiderstand; im Bereich der Vorgaben eher höher fahren. Dachlast vermeiden: Dachbox/Sportgeräte erhöhen Luftwiderstand; besser innen oder am Heck (laut ADAC-Experte bis zu 10 % Mehrverbrauch möglich). Route spritsparend planen: Weniger Höhenmeter bevorzugen; konstante Autobahnfahrt mit 90–100 km/h kann sparsamer sein als wellige Landstraße mit vielen Tempo- und Lastwechseln. Günstig tanken (Kosten senken): Preisunterschiede/Zeiten nutzen, Spritpreis-Apps verwenden (z. B. "mehr Tanken").

Mit dem Spritpreis-Portal mehr-tanken oder der App (Google Play-Store oder Apple App-Store) finden Sie schnell günstige Tankstellen in Ihrer Nähe und können Preise für Diesel, Super E10 oder Super vergleichen. Das hilft besonders auf Reisen, teure Autobahntankstellen zu vermeiden: Prüfen Sie die Preise am besten rechtzeitig vor der Reserve und planen Sie den Tankstopp ein paar Kilometer abseits der Autobahn. So sparen Sie zwar keinen Kraftstoff – aber oft spürbar Geld pro Tankfüllung.