12 Tipps zum Kraftstoffsparen im Wohnmobil: weniger zahlen, trotz steigender Preise

Kraftstoff sparen im Wohnmobil
12 Tipps zum Spritsparen im Camper

Aktuell klettern die Kraftstoffpreise weiter nach oben. Damit Sie trotzdem möglichst günstig und spritsparend mit dem Wohnmobil unterwegs sind, haben wir einige Tipps für Sie.

Veröffentlicht am 03.03.2026
Als Favorit speichern
Foto: Patrick Lang

Die Eskalation im Nahen Osten lässt die Ölpreise in wenigen Tagen so stark steigen wie seit Monaten nicht mehr – und damit wächst auch der Druck an den Zapfsäulen. Fachleute erwarten infolge des Konflikts einen kräftigen Anstieg der Benzin- und Dieselpreise in Deutschland. Weil aktuell unklar ist, wie lange der Iran-Konflikt andauert, ist kurzfristig auch keine Entspannung in Sicht.

Experten warnen vor weiterer Preissteigerung

Auch an der Zapfsäule wird das bereits spürbar: Super E10 und Diesel legten über das Wochenende zu. ADAC-Kraftstoffmarktexperte Christian Laberer rechnete am Montag mit weiter steigenden Preisen und sagte: "Ich befürchte, dass es heute an den Zapfsäulen noch weiter nach oben geht. Die Zahlen am Vormittag deuten auf eine Dimension von 3 bis 4 Cent." Gleichzeitig gilt: Selbst wenn sich der Preis nicht beeinflussen lässt, können Sie den Verbrauch – und damit die Reisekosten – deutlich senken. Vor allem Tempo und Fahrweise machen beim Wohnmobil den größten Unterschied.

Tipps zum Spritsparen

  1. Geschwindigkeit reduzieren: Luftwiderstand steigt quadratisch – langsamer fahren bringt den größten Spareffekt. (promobil-Test: Ø 85 km/h 9,3 l, Ø 105 km/h 11,9 l, Ø 120 km/h 16,5 l/100 km)
  2. Im Verkehr mitschwimmen: Nicht ständig überholen, Tempo anpassen – spart Sprit und Stress.
  3. Vorausschauend fahren: Stop-and-go vermeiden, rollen lassen, früh vom Gas gehen statt hart bremsen.
  4. Früh hochschalten / niedrige Drehzahlen: Hochtourig fahren kostet; Bordcomputer-Schaltempfehlung nutzen.
  5. Automatik: Eco statt Power: Sparmodus wählen (1,3 l/100 km Unterschied zwischen Eco und Power im Test).
  6. Tempomat gezielt einsetzen: Auf freier Autobahn sinnvoll, im Stadt-/Überlandverkehr eher hinderlich.
  7. Klimaanlage bewusst nutzen: In der Abkühlphase bis zu 4 l/100 km möglich; moderat kühlen (ADAC Tipp: 21–25 °C, innen/außen ideal max. 6 °C Differenz).
  8. Gewicht reduzieren: Abwassertank vor längeren Fahrten leeren, Frischwasser nur nach Bedarf, unnötiges Gepäck/Zubehör raus.
  9. Reifendruck regelmäßig checken: Zu niedriger Druck erhöht Rollwiderstand; im Bereich der Vorgaben eher höher fahren.
  10. Dachlast vermeiden: Dachbox/Sportgeräte erhöhen Luftwiderstand; besser innen oder am Heck (laut ADAC-Experte bis zu 10 % Mehrverbrauch möglich).
  11. Route spritsparend planen: Weniger Höhenmeter bevorzugen; konstante Autobahnfahrt mit 90–100 km/h kann sparsamer sein als wellige Landstraße mit vielen Tempo- und Lastwechseln.
  12. Günstig tanken (Kosten senken): Preisunterschiede/Zeiten nutzen, Spritpreis-Apps verwenden (z. B. "mehr Tanken").

Mit dem Spritpreis-Portal mehr-tanken oder der App (Google Play-Store oder Apple App-Store) finden Sie schnell günstige Tankstellen in Ihrer Nähe und können Preise für Diesel, Super E10 oder Super vergleichen. Das hilft besonders auf Reisen, teure Autobahntankstellen zu vermeiden: Prüfen Sie die Preise am besten rechtzeitig vor der Reserve und planen Sie den Tankstopp ein paar Kilometer abseits der Autobahn. So sparen Sie zwar keinen Kraftstoff – aber oft spürbar Geld pro Tankfüllung.

Fazit

