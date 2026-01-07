5 Sterne auf dem Campingplatz – aber für was genau?

Eines wird schnell klar: Sterne sind nicht gleich Sterne. Und jeder versteht "Luxus" ein wenig anders. Deshalb lohnt es sich, genauer hinzuschauen, besonders wenn man beim Camping Wert auf Komfort, Service und besondere Ausstattung legt. Viele Camperinnen und Camper verlassen sich auf Bewertungen von Organisationen wie dem ADAC oder dem Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD). Doch was genau fließt in diese Bewertungen ein?

Der BVCD ist der Dachverband deutscher Campingplatzbetreiber. Seine Klassifizierung basiert auf drei Kategorien: Rezeption und Service, Sanitär sowie Standplätze. Gemeinsam mit dem Deutscher Tourismusverband (DTV) entwickelte der BVCD das System im Jahr 2000 und aktualisiert es seitdem regelmäßig. Die Teilnahme für Campingplätze ist freiwillig und kostenpflichtig, weswegen nicht alle Plätze klassifiziert sind. Auditoren des BVCD kontrollieren die Bewertung alle drei Jahre. Die Kriterien sind öffentlich einsehbar, und auf seiner Website bietet der BVCD eine Campingplatzsuche mit Sternefilter an.

Was bedeuten die Kategorien der BVCD-Bewertung?

BVCD Auf Website de BVCD kann man Campingplätze anhand der Sterne filtern.



Im Bereich Rezeption und Service bewertet der BVCD, wie gut der Empfang organisiert ist, wie zuverlässig der Platz erreichbar ist und wie umfangreich Informations- und Buchungsangebote ausfallen. Auch Themen wie WLAN, Abfallentsorgung und Gastronomie fließen ein.

bewertet der BVCD, wie gut der Empfang organisiert ist, wie zuverlässig der Platz erreichbar ist und wie umfangreich Informations- und Buchungsangebote ausfallen. Auch Themen wie WLAN, Abfallentsorgung und Gastronomie fließen ein. Der Sanitärbereich umfasst die Frage, wie modern, sauber und funktional die Sanitärgebäude sind und ob zusätzliche Angebote wie Wasch- oder Kochmöglichkeiten vorhanden sind.

umfasst die Frage, wie modern, sauber und funktional die Sanitärgebäude sind und ob zusätzliche Angebote wie Wasch- oder Kochmöglichkeiten vorhanden sind. Bei den Standplätzen prüft der Verband die Größe und Ausstattung der Stellflächen sowie deren Pflege, die Wegeführung, die Bepflanzung und die Möglichkeiten der Ver- und Entsorgung. Aus diesen Bereichen ergibt sich die Gesamtwertung, die von einem Stern für einfache Ausstattung über zwei Sterne für zweckmäßige und drei Sterne für komfortable Plätze bis zu vier Sternen für erstklassige und fünf Sternen für eine exklusive Gesamtausstattung reicht. Seit 2021 vergibt der BVCD außerdem das Prädikat "Superior". Es kennzeichnet Plätze, die durch besondere Einrichtungen wie hochwertige Poollandschaften, umfassende Wellnessangebote oder außergewöhnliche Dienstleistungen deutlich über dem Standard liegen.

Differenzierter Campingplatzvergleich in Europa

ADAC Der ADAC vergibt bis zu fünf Sterne und weist zehn Leistungsbereiche separat aus.



Wer europaweit unterwegs ist, findet in der ADAC-Campingplatzklassifikation eine der detailliertesten Bewertungsgrundlagen. Der Campingführer des Automobilclubs erscheint 2026 bereits in der 74. Auflage und beschreibt mehr als 5.500 Campingplätze in 35 Ländern.

Auch der ADAC nutzt ein Fünf-Sterne-System, erlaubt jedoch zusätzlich halbe Sterne. Laut eigenen Angaben überprüfen qualifizierte Inspektorinnen und Inspektoren rund 250 Kriterien, die in fünf unterschiedlich gewichtete Leistungsbereiche aufgeteilt sind. Dazu gehören die Qualität und Quantität der Sanitäreinrichtungen, die Standplätze und öffentlichen Platzbereiche, die Versorgung mit Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie, das Freizeit- und Animationsangebot sowie die Bademöglichkeiten. Jeder dieser Bereiche wird nochmals in zwei Unterkategorien unterteilt, sodass sich eigene Ansprüche sehr genau mit dem Angebot eines Platzes abgleichen lassen.

Wie findet man Luxus im Sanitärbereich? Für viele ist der Sanitärbereich ein entscheidender Luxusfaktor. Wer hier Wert auf Privatsphäre und Komfort legt, sollte die ADAC-Bewertungen genauer betrachten. Für die Höchstnote verlangt der ADAC unter anderem unten geschlossene Trennwände bei Toiletten und Duschen, damit man vor Geräuschen, Gerüchen und herüberfließendem Duschwasser geschützt ist. Außerdem müssen die Sanitärgebäude fest errichtet und architektonisch ansprechend gestaltet sein, hochwertige Materialien verwenden und über eine durchdachte Raumaufteilung verfügen. Belüftung und Entwässerung sollen ausreichend dimensioniert sein, und jede Einrichtung muss individuell beleuchtet werden.

Auch der Abstand zwischen den einzelnen Bereichen wie Waschbecken oder praktische Details wie Spiegel, Ablagen oder Sitzgelegenheiten spielen eine Rolle. Für die quantitative Höchstbewertung setzt der ADAC die Anzahl der Sanitäranlagen ins Verhältnis zur Zahl der Standplätze. Ein Platz erreicht die volle Punktzahl nur, wenn im Verhältnis zur Platzgröße eine bestimmte Mindestanzahl von Waschbecken, Duschkabinen und Toiletten sowie Wäschewaschbecken oder Waschmaschinen, Geschirrspülbecken und Ausgüsse für Kassettentoiletten vorhanden sind.

Wie sehen 5-Sterne-Standplätze aus? Wer überwiegend die Sanitäranlagen im eigenen Wohnmobil nutzt, ist weniger auf luxuriöse Sanitärgebäude angewiesen, braucht aber gut ausgestattete Standplätze. Der ADAC bewertet hier die Größe und Parzellierung, die Absicherung der Stromanschlüsse sowie die Verfügbarkeit von Frisch- und Abwasseranschlüssen. Auch die Pflege der Stellflächen, ihre Gestaltung, mögliche direkte Gasanschlüsse und die WLAN-Verfügbarkeit fließen ein.

Bei den öffentlichen Bereichen eines Platzes werden zusätzlich die Rezeption, die Beschilderung, die Parksituation sowie der Gesamteindruck berücksichtigt. Um die Höchstwertung zu erreichen, müssen Standplätze im Durchschnitt rund 120 Quadratmeter groß sein und über einen eigenen Stromanschluss mit 16 Ampere verfügen. Die Beschilderung sollte so gestaltet sein, dass sie auch für Kinder verständlich ist, und anreisende Gespanne sollten ohne aufwendige Manöver ein- und ausfahren können.

Animation: Ja oder nein – wie man das erkennt Animation wird von Camperinnen und Campern sehr unterschiedlich bewertet. Für manche ist sie ein unverzichtbarer Bestandteil des Urlaubs, andere möchten davon möglichst wenig mitbekommen. Der ADAC unterscheidet klar zwischen Animation einerseits und dauerhaften Freizeit- und Wellnesseinrichtungen andererseits. Während bei der Animation vor allem die Häufigkeit und der Umfang in der Hauptsaison zählen, bewertet der Club bei Spiel-, Sport- und Wellnessangeboten sowohl die Zahl als auch die Qualität der vorhandenen Einrichtungen.

Je höher die Gesamtbewertung ausfällt, desto umfangreicher ist in der Regel auch das animierte Angebot. Wer absolute Ruhe sucht, sollte daher gezielt auf die Animationsbewertung achten und Plätze bevorzugen, bei denen sie niedrig oder gar nicht vorhanden ist. Wer hingegen Kinderdiscos, Wassergymnastik oder Abendshows liebt, wird auf gut gefüllte Bewertungsbalken achten.

Campingurlaub = Badeurlaub? Für viele Menschen gehört Wasser zum Campingurlaub einfach dazu – sei es ein See, das Meer, ein gepflegter Pool oder sogar ein Hallenbad. Die ADAC-Bewertung der Bademöglichkeiten schafft hier Transparenz.

Bewertet werden nicht das Gewässer selbst, sondern die Größe und Ausstattung der Strände und Liegewiesen sowie deren Sauberkeit und Pflege. Bei Schwimmbädern spielen die Fläche im Verhältnis zur Anzahl der Standplätze, die architektonische Gestaltung, die Instandhaltung und die Hygiene eine Rolle. So lässt sich gut erkennen, ob ein Platz eher funktionale Bademöglichkeiten bietet oder ein besonders ansprechendes Badeambiente schafft.

Einkaufen und Essen: Wie gut ist die Versorgung auf dem Platz? Die Versorgungssituation ist für viele Camperinnen und Camper ein weiteres Qualitätsmerkmal. Der ADAC umfasst hier sowohl Einkaufsmöglichkeiten als auch gastronomische Angebote. Unter Einkauf fallen der Brötchenservice, kleine Shops, Lebensmittelläden oder gut sortierte Supermärkte ebenso wie das Angebot an Camping- und Freizeitartikeln.

Bei der Gastronomie spielen sowohl die Vielfalt als auch die Qualität des Angebots eine Rolle. Für eine Höchstbewertung muss ein Platz über eine Gaststätte mit gehobenem Anspruch, ansprechendem Ambiente und einer besonders vielfältigen oder hochwertigen Speiseauswahl verfügen. Zusätzlich werden großzügige Öffnungszeiten in der Hauptsaison erwartet.